כתב אישום: הונו משקיעי נדל"ן ב-44 מיליון שקל

פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה היום (ג') לבית המשפט הכלכלי כתב אישום נגד דוד כץ, ששיווק השקעות נדל"ן במסגרת קבוצת חברות תחת השם בראשית (לא מדובר ב"קבוצת בראשית" להתחדשות עירונית), נגד עו"ד גיא אבני, ששימש כנאמן על כספי המשקיעים, ונגד מתווך הנדל"ן, דקל סלע, וחברות שבשליטתם על הונאת משקיעים במיזמי נדל"ן בישראל ובחו"ל בהיקף של עשרות מיליוני שקלים.

החקירה הגלויה של רשות ניירות ערך בפרשה נפתחה ב-2021 ולפני כשנה נחשפה בגלובס כוונת הפרקליטות להגיש כתב אישום נגד כץ ואבני, בכפוף לשימוע .

לפי כתב האישום, השלושה גייסו במרמה ובאמצעות מצגי שווא כ-44 מיליון שקל מכ-250 משקיעים והעבירו אותם לחשבונות שבשליטתם מבלי שהמשקיעים ידעו על כך. השלושה נאשמים כי שלחו את ידם ביותר מ-38 מיליון שקל מתוך הסכום שגייסו, כאשר חלק מהכספים שימשו אותם להוצאות אישיות.

בפרקליטות מתארים כיצד הנאשמים ייחסו לעצמם בעלות וזכויות בנייה במקרקעין, שיתופי פעולה עם תאגידי תיירות ופיננסים בינלאומיים, והסכמי שכירות מובטחים - תוך שהם מציגים בפני המשקיעים ערבויות למיזם ולכספים שגייסו. כדי לתמוך בכך, כץ ואבני אף הקימו חברות בלונדון וזייפו פוליסת ביטוח של התאגיד הבריטי Lloyd's Bank במטרה ליצור רושם של כיסוי ביטוחי להשקעות.

כספי המשקיעים הופקדו בחשבונות נאמנות שנוהלו על ידי אבני, ובניגוד לתנאים שהובטחו למשקיעים, הועברו לחשבונות שבשליטת הנאשמים ושימשו לצרכים פרטיים - וללא פיקוח.

שותפו של כץ, אריק מיימון, חשוד אף הוא בפרשה. מיימון יצא מישראל ביולי 2021 ולמרות שזומן לחקירה, לא שב מאז. נגד מיימון מתנהל בימים אלה הליך הסגרה.

גיוס של 28 מיליון שקל מ-167 משקיעים

בפרשה הראשונה שבה עוסק כתב האישום, המכונה מיזם ספיר, הנאשמים ומיימון שיווקו בין 2018 ל-2020 השקעה במיזם להקמת מעונות סטודנטים במושב שובה הסמוך לנתיבות, עבור סטודנטים במכללת ספיר. הנאשמים הציגו כי המיזם יניב תשואה גבוהה הנעה בין 8% ל-11% למרות שידעו כי הדבר איננו אפשרי.

בין היתר, הם הבטיחו להשיג היתר בנייה תוך שנה למרות שלא פעלו להשיגו וטענו כי בכוונתם להתקשר עם חברה בינלאומית שתתקשר עם המשקיעים בהסכם שכירות חוזרת בסך 102 אלף שקל שישולמו בתחילת כל שנה - התקשרות שכלל לא התרחשה. גיוס המשקיעים נעשה ללא תשקיף ודרך הפייסבוק ועלונים, ובסך הכל גוייסו כך כ-7.7 מיליון שקל.

בפרשה השנייה שיווקו כץ ומיימון השקעה במיזם WildWood (WW) בלונדון בין 2019 ל-2020. הם הציגו את הפרויקט כמיזם המצוי בבעלות תאגידי תיירות ופיננסים, ואשר צפוי להשתרע על פני למעלה מ- 1,100 דונם, ואמור לכלול, בין היתר, שלושה מתחמי מגורים, ספורט ותרבות עם מאות יחידות דיור.

למשקיעים הובטחה תשואה של בין 12% ל-18% בערבות של Lloyd’s Bank ואף נאמר להם כי חברת התעופה אל על שותפה בפרויקט כך שמחזיקי כרטיס Fly Card יזכו להנחה ולתשואה גבוהה יותר. בפועל, לא התקיים כל שיתוף פעולה עם אל אל. בסך הכל גוייסו לפרויקט כ-8 מיליון שקל.

בפרשה השלישית שיווקו כץ ומיימון השקעה במיזם להשכרת מתחמים לנופש ולמגורים במיאמי, פלורידה. בין 2020 ל-2021 הוצע למשקיעים להשקיע במסגרת אחד משני מסלולי השקעה - הראשון לטווח קצר ובהיקף של כ-108 אלף שקל, והשני לטווח ארוך עם תחנות יציאה כעבור שנתיים או 10 שנים ובהיקף של כ-97 אלף שקל. בסך הכל גוייסו כך למעלה מ-28 מיליון שקל מ-167 משקיעים.

עוד מתואר בכתב האישום כי לאחר קבלת הכספים, כץ ואבני העבירו כ-24 מיליון שקל מחשבון הנאמנות לחשבון של אחת מהחברות שבאמצעותן פעלו. הסכומים שימשו, בין היתר, לרכישת שש דירות במיאמי עבור חברת WESTMINSTER USA ולצורך החזר הלוואה של כץ, מימון שכר הדירה החודשי של בתו של מיימון וקניית רכב עבורו. הכספים אף שימשו את מיימון להשקעות בדרום צרפת ולרכישת שעוני יוקרה ויאכטה בעלות של כחצי מיליון פאונד.

כץ נאשם בפרשה נוספת בה במהלך 2020 שיווק לציבור החרדי מיזם נדל"ן בשם "חושן ריזורט" באזור הכנרת. הוא הציע תשואה של 10% ל-10 שנים תמורת השקעה בגובה של כ-300 אלף שקל ליחידת דיור למרות שלא היו לו או לחברות בשבשליטתו זכויות כלשהן בקרקע.

על סמך הפרשות הללו, לכץ ואבני מיוחסות בכתב האישום עבירות של גניבה בידי מורשה, קבלת דבר במרמה, זיוף, הצעה ומכירה לציבור של ניירות ערך ללא תשקיף, עבירות הלבנת הון ועבירות מס. לסלע מיוחסת עבירה קבלת דבר במרמה.

14 תביעות אזרחיות כבר הוגשו נגד כץ

בגלובס פורסם, כי נגד כץ - בן 47, בנו של חתן פרס ישראל להיסטוריה, פרופ' יוסי כץ, ומי שעבד שנים רבות במשרד ראש הממשלה - הוגשו בשנים האחרונות לפחות 14 תביעות אזרחיות הנוגעות לפעילותו במסגרת קבוצת בראשית. תביעות נוספות הוגשו נגד אבני.

כתב האישום הוגש על ידי עורכי הדין פנינית בן-עמי, יוסי צדוק והנרייט טיבי, מפרקליטות מיסוי וכלכלה. החקירה נוהלה על ידי מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך, בשיתוף פקיד שומה חקירות תל אביב.

פרקליטיו של דוד כץ, עורכי הדין עמית בכר ולילך מיכלשטיין ממשרד ש. הורוביץ ושות' מסרו מטעמו: "דוד כץ מגויס בצו חירום מאז שמחת תורה ומשרת בתפקיד פיקוד משמעותי בלחימה יום יומית כמעט שנתיים. כמו רבים אחרים נעדר מביתו במשך תקופה ארוכה ולכן לא התאפשר לו לקיים הליך שימוע. דוד כץ יתמודד עם האישום השגוי נגדו בבית המשפט".

פרקליטו של אבני, עו״ד גיל דחוח, מסר: ״סברנו, ואנו עדיין סבורים, כי בנסיבות העניין אין מקום להעמיד לדין את עו״ד אבני, במיוחד לאור התמונה הראייתית שהצגנו בפני הפרקליטות והטענות המשפטיות שהעלינו בהרחבה בשימוע. כעת, אין מנוס אפוא מלהעמיד את הדברים לבחינה שיפוטית, ואנו בטוחים שבית המשפט ימצא כי בביצוע תפקידו של אבני בפרשה לא בוצעו עבירות פליליות״.

עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין המייצג את דקל סלע, מסר: "במהלך השימוע הוצגו לפרקליטות מאות התכתבויות מזמן אמת המוכיחות כי דקל סלע רומה על ידי היזמים, והעביר ללקוחות מצגים שהוצגו לו על ידי היזמים כמצגים אמיתיים, מבלי לדעת על כוונותיהם האמיתיות של היזמים. יש להצר על ניסוחו המשחיר של כתב האישום, ועל האשמת השוא כלפי דקל כאילו היה מודע למצגים המטעים, וחפותו של דקל, תום ליבו, והעובדה שהוא היה מרומה בפרשיה זו, ולא חלילה מרמה, יוכחו בבית המשפט".

עורכי הדין איתן ארז ומור בן שושן, המייצגים משקיעים בפרשה, מסרו: "אנו מברכים על הגשת כתב האישום ומקווים שהוא ישמש בין היתר כזרז להשגת הסדר כספי שישיב לנושים את כספם שנגזל מהם בדרכי מרמה ונמשיך לפעול להשבת הכספים לקורבנות".

***חזקת החפות: דוד כץ, עו"ד גיא אבני ודקל סלע לא הורשעו ועומדת להם חזקת החפות.