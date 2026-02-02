באסיה הבוקר ירידות בהובלת בורסת דרום שם מדד הקוספי נופל בכ־5%, מניות הדגל של השוק הובילו את הירידות: SK Hynix יורדת בכ־6% וסמסונג אלקטרוניקס בכ־5.55%. בורסת הונג קונג יורדת ב-2.4%, שנגחאי ב-1.2% וטוקיו ב-0.6%.

גם החוזים העתידיים בניו יורק בירידה בהובלת נאסד"ק שיורד בכ-1%.

הבוקר הזהב מאבד 3.6% מערכו והכסף נופל ב-5%, בהמשך למגמת הירידה לאחר הזינוק החד שחוו המתכות מאז השנה שעברה

ביום שישי התחוללה מפולת חריגה בשווקי המתכות, שנכנסה להיסטוריה כאחת הדרמטיות ביותר שנראו בשוקי הסחורות. הטריגר המיידי היה הדיווח על כוונת הנשיא דונלד טראמפ למנות את קווין וורש ליו"ר הפד, מה שחיזק את הדולר והפעיל לחץ חד על מחירי המתכות - אך ברקע כבר הצטברו אזהרות כי השוק מתוח מדי אחרי שבועות של עליות כמעט רצופות.

לפי בלומברג הספקולנטים הסינים הם אלה עזרו לדחוף את המחירים לשיא והיו הראשונים לממש רווחים - הכסף החם של הספקולנטים מסין, דחף את המחירים לרמות שהתנתקו מהיסודות הכלכליים של היצע וביקוש, עד שהמהלך התהפך בבת אחת.

קרן הסל SLV על כסף רשמה מחזור מסחר של יותר מ־40 מיליארד דולר ביום אחד והפכה לאחד הנכסים הסחירים בעולם, הכסף צנח ב־26%, הירידה היומית החדה ביותר אי פעם - והזהב איבד 9% ביום הגרוע ביותר שלו מזה יותר מעשור. גם נחושת חוותה תנודתיות קיצונית, לאחר זינוק חד שהתפרק במהירות. השילוב בין שוק מתוח, ספקולציה אגרסיבית וטריגר מאקרו־פוליטי יצר קריסה מהירה, אלימה וחסרת תקדים בעוצמתה.

הביטקוין מוסיף ליפול ונסחר סביב רמת 76 אלף דולר, כאשר אסטרטגים מזהירים כי גל הירידות האחרון עשוי עדיין לא להסתיים, על רקע היסוס של משקיעים "לקנות את הדיפ". המטבע הקריפטוגרפי הגדול בעולם צנח בחדות בסוף השבוע לרמתו הנמוכה ביותר מאז אפריל אשתקד, ורשם חודש רביעי ברציפות של ירידות - סימן להיחלשות מתמשכת בסנטימנט כלפי שוק הקריפטו.

גם יתר המטבעות צנחו בחדות, כאשר האתריום מאבד מעל 10% ושערו ירד לשפל של 2,400 דולר.

בבלומברג מציינים כי ביממה האחרונה נמחקו משוק הקריפטו כ-111 מיליארד דולר. עוד עולה מהנתונים כי כ-1.6 מיליארד דולר בפוזיציות לונג ושורט חוסלו, כאשר חלק הארי של הסכום נמחק בתוך ארבע שעות בלבד, בעיקר במטבעות הביטקוין והאתריום. הצניחה החדה הועצמה על ידי נזילות דלילה בשווקים בסוף השבוע.