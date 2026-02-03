החברה הישראלית שתבנה את חוות השרתים הראשונה באלבניה

בצל הידוק היחסים בין ישראל ואלבניה, חברת ADC הישראלית נבחרה להקים את חוות השרתים הראשונה במדינה הבלקנית. הפרויקט, שיוקם באזור סחר חופשי סמוך לעיר הבירה טירנה, נאמד בהשקעה של 100 מיליון אירו. המתקן יתבסס על מעבדים גרפיים מסוג "רובין" של אנבידיה ויספק 32 מגוואט, עם פוטנציאל הרחבה ל־100 מגוואט.

ADC נמצאת בבעלות משותפת של "האפי טכנולוגיות" (80%) - חברת סייבר ומחשוב בבעלות רועי שפושניק, נועם פרנק, שלומי אבני ואיתי מלכיאור; ושל חברת הייעוץ להקמת חוות שרתים DIT‏ (20%), שבראשה עומדים המומחים צביקה פרידמן, ניר פולטורק ודן כרמי.

היתר תוך 60 יום וחשמל ירוק

כפרויקט ממשלתי במדינה החברה בנאט"ו ומועמדת להצטרפות לאיחוד האירופי, המיזם נהנה מתנאים חריגים עבור חברות ישראליות: היתר הבנייה ניתן לחברה תוך 60 יום בלבד, והמתקן מוקם על 18 דונם של קרקע ממשלתית (עם אופציה ל־13 דונם נוספים) באזור הסחר החופשי TEDA, שנבנה בימים אלו מערבית לעיר הבירה טירנה.

כמו כן, תשתיות התקשורת והחשמל הונחו מראש, וחברת ההולכה המקומית בונה תחנת משנה ייעודית באתר. חברת החשמל הלאומית האלבנית תזרים למתקן חשמל ירוק ממקור הידרואלקטרי.

במישור המימוני, הקבוצה הבטיחה קו אשראי מהבנק האירופי לשיקום ופיתוח (EBRD) בהיקף של 75% מעלות הפרויקט.

עוד בטרם הושלמה הבנייה, הבטיחה החווה שלושה לקוחות מרכזיים: חברת הטכנולוגיה האלבנית אינפו־סופט, חברת אחסון גרמנית ולקוח ממשלתי אלבני שזהותו נותרה חסויה.

אלא שבקרב יזמי חוות השרתים יש מי שרואה בלקוחות אירופאים ואמריקאים שמחפשים חוות לעיבוד AI המופעל באמצעות חשמל ירוק כפוטנציאל גידול מרכזי גם לשלב ההרחבה. יש לציין, כי חוות השרתים באירופה מהוות תחליף לאלו שבארה"ב, אשר סובלת מצוואר בקבוק בפיתוח חוות ותחנות כוח.

נשיא עם סיכת חטופים, נואם נגד חמאס

מערכת היחסים בין ישראל לאלבניה התהדקה משמעותית בשנתיים האחרונות, במיוחד לאחר מתקפת הסייבר האיראנית על טירנה ב־2022, שבעקבותיה החלה המדינה להסתייע בטכנולוגיות סייבר ישראליות בהגנה על ארגונים ממשלתיים ופרטיים.

במהלך מלחמת "חרבות ברזל" חוו היחסים בין המדינות התחממות משמעותית נוספת, ואלבניה התבלטה כאחת מידידותיה הקרובות של ישראל באירופה. כך, ראש הממשלה אדי רמה ביקר בארץ בעיצומה של הלחימה, ובנאומו באו"ם הוקיע את חמאס וענד את סיכת החטופים. כמו כן, חודש לאחר חתימת הסכם הפסקת האש, אלביט אף חתמה על הסכם לאספקת מערכות ארטילריה ורחפנים לצבא המקומי.