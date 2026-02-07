תיירים ביפן תוהים: לאן נעלמו פחי האשפה?

בדצמבר האחרון מירנדה קאסלברי מיהרה לסבן אילבן מיד אחרי שהגיעה ליפן, כדי לטעום קפה קר עם כדור גלידת וניל מעל, קינוח ויראלי שתיירים אחרים העלו לרשתות החברתיות. כשסיימה את המשקה, היא לא מצאה היכן לזרוק את כוס הפלסטיק. כך גילתה קאסלברי תופעה יפנית נוספת שהפכה ויראלית: היעדר מוחלט של פחי אשפה ציבוריים. בסוף היא קנתה ביוניקלו ז’קט פליז כחול עם כיסים גדולים, שהפך לפח האשפה שלה לאורך שלושה שבועות. "הייתי דוחפת את כל הזבל לכיסים", אמרה המהנדסת בת ה־32 מאטלנטה. "מעולם לא הייתי פח אשפה אנושי לפני כן".

במשך עשרות שנים יפן נהנתה ממוניטין של אחד המקומות הנקיים בעולם וכל זאת כשכמעט אין בה פחי אשפה ציבוריים. אבל זרם של תיירים, שיא של 42.7 מיליון בשנה שעברה, מערער את "שיווי המשקל" של ניהול הפסולת. באזורים עמוסי תיירים, השלכת הפסולת עולה על גדותיה, וחלק מהרשויות המקומיות מתחילות לחשוב מחדש על ניהול הפסולת. לפי סקר חדש של סוכנות התיירות של יפן לפני קשיי שפה או צפיפות, היעדר פחים הוא הבעיה המרכזית שתיירים מציינים. עבור חלקם זו אפילו "תופעה" שראוי לתיעוד.

סלי סקסטון, בת 44, הבחינה בהיעדר הפחים כבר ביום הראשון שלה בטוקיו בסתיו שעבר, כשחיפשה להיפטר משקיות צ’יפס ריקות בדרך מהסבן אילבן לדירת ה־Airbnb שלה. "בבית היינו עוברים ליד 20 פחי אשפה. שם - אפילו לא אחד", אמרה פקחית הטיסה מריברסייד, קליפורניה. כשבעלה, ג’רום סקסטון, סוף־סוף ראה פחי אשפה מחוץ לחנות נייקי ביום הרביעי, הוא צילם סרטון כאילו ראה חיה בסכנת הכחדה. "זה היה הלם תרבותי מוחלט", אמר האמן בן ה־46.

פחי האשפה נעלמו מאזורים רבים ביפן בשנת 1995, אחרי שכת "סוף־העולם" הפיצה גז רעיל ברכבת התחתית של טוקיו. הם נשארו ברובם מחוץ לרחובות בגלל החשש שפחים יכולים לשמש בפיגועי טרור וגם בשל עלויות תחזוקה, וכללים נוקשים לגבי התקנת מתקנים במרחב הציבורי. יפנים בדרך כלל נושאים איתם את האשפה עד שהם חוזרים הביתה. ביפן ציפו מתיירים להתאים את עצמם ל"תרבות האשפה" המקומית. אבל ככל שמספר המבקרים גדל, זה התברר כלא מציאותי. מעט הפחים שכן קיימים מתמלאים במהירות וגולשים החוצה.

הוספת "פחים חכמים"

חלק מהתיירים התחילו להחביא אשפה בשיחים או להשאיר בקבוקי פלסטיק וכוסות על אדן החלון. בהתחלה ערים ושכונות ניסו לפתור את הבעיה בהעלאת מודעות. שלטים מנוסחים בנימוס ביפנית ובאנגלית מבקשים מאנשים לקחת את האשפה הביתה. "זה לא עובד", אמר נובורו יושידה, פרופסור להנדסת מערכות באוניברסיטת וואקאיאמה, על ניהול האשפה הנוכחי ביפן.

פחי אשפה בתחנת הרכבת בטוקיו / צילום: ap, KOJI SASAHARA

ברובע שיבויה בטוקיו שבו מוקדים מרכזיים כמו מעבר החציה של שיבויה והראג’וקו, הרשויות מתחילות ליישם כעת תקנה חדשה שמחייבת חנויות נוחות ובתי קפה להציב פחי אשפה, אחרת הם עלולים לקבל קנס בשווי של כ־325 דולר. פארק נארה, המפורסם באיילים המשוטטים בו, התקין פחי אשפה בשנה שעברה לראשונה זה ארבעה עשורים. הפחים, שפועלים באמצעות אנרגיה סולארית וחיישנים שדוחסים את הפסולת פנימה כשהיא מתמלאת, נושאים באנגלית את הכיתוב "Save the Deer", באותיות ירוקות גדולות. ערים ושכונות נוספות הוסיפו גם "פחים חכמים", וממשלת יפן הציעה סבסוד להתקנתם.

קוואגואה, עיר בפאתי טוקיו, פנתה ליוזמת "לואו־טק": היא התחילה לחלק לתיירים שקיות אשפה אטומות למים. יש גם יפנים שלוקחים את העניין לידיים. קבוצת סטודנטים מאוניברסיטת סייקיי בטוקיו התחילה בשנה שעברה להסתובב בשיבויה עם פחי אשפה על הגב, כמו תיקי בית ספר. מה שהתחיל כפעילות התנדבותית הפך לעסק שמוכר פרסומות על הפחים. "המון אנשים זורקים את האשפה שלהם לפחים שלנו", אמר המייסד־שותף ג’ונסיי קידו, בן 20, שרוצה להביא את העסק לערים אחרות כמו קיוטו, וגם לפסטיבלים ולהופעות.

"הצורך להיפטר מהאשפה גדול מדי"

לפעמים הסטודנטים לובשים תלבושות שחורות עם קסדות, אבל לא לשם הגנה. קידו אומר שמעולם לא נתקלו באשפה מוזרה או דוחה ואפילו לא "עבדו עליהם". הצורך להיפטר מהאשפה גדול מדי. ובאשר ללעג? "בדרך כלל אנחנו רק שומעים אנשים שמסתכלים עלינו ואומרים: ‘זה נראה כל כך מגניב’ או ‘בא לי לנסות גם'".

#japantravel #japanreality #japansidewalk ♬ Elevator Music - Bohoman @veggietravelgirl How long does it REALLY take to dispose of trash in Japan? TBH my pockets are always full of trash here 🤣 I don’t get the type of cup shown unless I’m going to my hotel where I have a trash can because I know it’s hard to find on the street!! But bottles which can be recycled you can easily find a place to dispose especially around vending machine areas! #japantrash

בטיקטוק ובאינסטגרם מטיילים נותנים טיפים: להביא שקית פלסטיק לנשיאת האשפה, או לגשת לחנויות נוחות ולתחנות רכבת גדולות שבהן בדרך כלל יש פחים. יש שמצלמים את עצמם כורעים על ברכיהם פעורי־פה מול פח אשפה נדיר. "זה הפך למם", אמרה קאט דיי, אחות בת 31 מאטלנטה שביקרה ביפן ארבע פעמים. דיי נושאת תיק גב קטן או ארנק לפקקים, עטיפות וממחטות שהיא אוספת בדרך.

ריו נישיקאווה, פרופסור לתיירות באוניברסיטת ריקיו בטוקיו, אמר שבעוד שתיירים זרים עשויים להיות מופתעים מהיעדר פחי אשפה, במקומות אחרים כמו ארה"ב סובלים ממחסור בשירותים ציבוריים, שביפן הם רבים וכמעט תמיד חינמיים. "רק כדי להשתמש בשירותים אתה צריך להיכנס לאיזה בית קפה ולקנות קפה", אמר. "את עניין פחי האשפה כנראה הייתי סובל הרבה יותר בקלות".

עבור קאסלברי, המהנדסת מאטלנטה, הביקור ביפן הדגיש עד כמה "מבולגן" בארה"ב. "אמריקאים פשוט זורקים אשפה בכל מקום", אמרה. "אני לא חושבת שהם צריכים לשנות את מי שהם", אמרה על ניהול האשפה ביפן. "זו המדינה הכי נקייה שהייתי בה אי פעם".