בארץ אלף פניות ביומיים: מי מחפש את נפגעי רפורמת הרווחים הכלואים?
רווחים כלואים | בלעדי

אלף פניות ביומיים: מי מחפש את נפגעי רפורמת הרווחים הכלואים?

למרות שצלחה את ועדת הכספים ושרדה את בג"ץ, רפורמת הרווחים הכלואים נתקלת במאבק חדש: רואי חשבון ובעלי חברות מתארגנים להקמת לובי נפגעים בכנסת, במטרה לעקר את החוק מתוכן

אלה לוי-וינריב 11:22
חוק הרווחים הכלואים / איור: גיל ג'יבלי
המאבק בחוק הרווחים הכלואים מסרב לשכוך: למרות שצלח את ועדת הכספים ושרד את מבחן בג"ץ, לאחרונה נרשמת עליית מדרגה בניסיונות לבלום את הרפורמה. במודעות אנונימיות המתפרסמות בעיתונות הכלכלית נקראים נפגעי החוק להתארגן תחת המסר: "נפגעתם מחוק הרווחים הכלואים? מתארגנים יחד".

הרפורמה לריווח מדרגות המס לא פוצלה מחוק ההסדרים
המספרים שמוכיחים שהמדינה התמכרה להכנסות ממסים על הרכב הפרטי

מבדיקת גלובס עולה כי מאחורי המהלך עומד רו"ח אבי בוסקילה, המוביל קבוצה של כ־150 רואי חשבון. המטרה: הפעלת לחץ על חברי הכנסת לביטול החוק או לעיקורו מתוכן. "חוקקו חוק רע למשק במלחמה, כשראשו של הציבור והנפגעים העיקריים ממנו לא היה בחקיקה", טוען בוסקילה. לדבריו, בעוד שההתנגדויות המקצועיות של הלשכות נדחו בדיונים, לובי של נפגעים עשוי לשנות את התמונה.

"גם חוק רע הוא חוקי"

הביקורת על החוק אינה חדשה: כבר מראשיתו נטען כי הוא פוגע בחופש הפעולה העסקי של חברות ומשנה סדרי עולם בשיטת מיסוי התאגידים בישראל.

הרפורמה קובעת כי על בעלי שליטה בחברות ארנק פעילות יוטל מס שולי בגין רווחים לא מחולקים העולים על 25% מהמחזור. המס יחול על חברות שמחזורן עד 30 מיליון שקל, אך לא יוטל על חברות תעשייה, בנייה או כאלו הממוסות במסגרת חוק עידוד השקעות הון. כ"כרית ביטחון" למשק, המס יופעל רק על רווחים צבורים העולים על 750 אלף שקל, או כאשר סכומם גבוה מממוצע ההוצאות של החברה בשלוש השנים האחרונות. במקביל, חברות החזקה יידרשו לבחור מדי שנה בין תשלום מס של 2% על רווחים לא מחולקים המושקעים במניות או בנדל"ן, לבין חלוקה של לפחות 6% מהרווחים הצבורים (5% ב־2025) ותשלום מס דיבידנדים בגינם.

רו"ח בוסקילה, אחד מרואי החשבון הפעילים באיגוד המייצגים בישראל וממובילי העתירה לבג"ץ נגד הרפורמה, טען כי החוק פוגע בזכויות יסוד ומחיל חבות מס רטרואקטיבית שעלולה להוביל ל"פגיעה בכלכלת ישראל, בתחרות ובמאבק ביוקר המחיה". אף שבג"ץ דחה את העתירה, בוסקילה מתעקש להמשיך במאבק: "בג"ץ אמר לנו שגם חוק רע הוא חוק חוקי, אבל אנחנו לא מוותרים. בחודשים הקרובים יהיה פה בלגן גדול". לטענתו, שוקי ההון והנדל"ן כבר סופגים פגיעה דרמטית מאחר שהחוק הגדיר נכסים מסוימים כ"רעילים" והרתיע משקיעים.

"בשנים הבאות ייגמר הכסף"

כפי שנחשף לאחרונה בגלובס, בעוד שברשות המסים מעריכים כי הגבייה מהחוק תזנק ל־15 עד 20 מיליארד שקל בגין שנת 2025 - פי שניים מהתחזית המקורית - בוסקילה מתריע מפני נזק ארוך טווח. "באוצר מתהדרים שהצליחו לגייס יותר מהתחזיות, אבל הם לא מבינים שבשנים הבאות ייגמר הכסף", הוא מזהיר ומציין כי חברות נסגרות ומעבירות נכסים באופן שיחסל את פוטנציאל הגבייה העתידי.

תוך יומיים בלבד מפרסום המודעות, התקבלו כאלף פניות של בעלי חברות הטוענים כי נפגעו מהחוק. השלב הבא ביוזמת בוסקילה וקבוצת רואי החשבון הוא גיוס קולות וכספים מהנפגעים לצורך הקמת לובי בכנסת. "אנחנו צריכים את תמיכת הנפגעים כדי להגיע לחברי הכנסת כשיש מאחורינו אנשים שסובלים מנזקים בעקבות החוק", אומר בוסקילה. "בזמן החקיקה הכל היה תיאורטי ומי שדן בחוק אלה אנשים שמעולם לא הוציאו חשבונית או לקחו הלוואה".