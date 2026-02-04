הרפורמה לריווח מדרגות המס לא פוצלה מחוק ההסדרים

הרפורמה של האוצר לריווח מדרגות המס שנועדה להגדיל את שכר הנטו למי שמרוויח מעל 16 אלף שקלים צלחה את משוכת ועדת הכנסת ולא פוצלה מחוק ההסדרים. למעשה, במסגרת ההצעה, מוצע לתקן את פקודת מס הכנסה ולרווח את מדרגות המס החל מתחילת השנה הנוכחית. ההקלה במדרגות המס צפויה להקטין את הכנסות המדינה ב-4.5 מיליארד שקל בשנת 2026 וב-5 מיליארד שקל בשנים שלאחר מכן.

החוק קשור באופן הדוק למס הרכוש שכבר אושרה לדיון במסגרת חוק ההסדרים אמש. החוק כולל הטלת מס בשיעור של 1.5% על קרקעות ריקות, לרבות קרקעות המיועדות לבנייה. אלא שלמס הרכוש התנגדות נרחבת גם בתוך הקואליציה. הוא אמנם עבר לדיון בוועדת הכספים, תוך "ערבות" שיו"ר הוועדה אופיר כץ נתן לשינויים מרחיקי לכת בו לנוכח פגיעתו בעדה הדרוזית. החוק צפוי לפגוע גם באוכלוסייה הערבית.

יועמ"שית הכנסת ע"וד שגית אפק הקשתה על נציגי האוצר ושאלה מה יקרה אם המס לא יאושר ולא יהיה מימון תקציבי להקלה במס הכנסה, שם השיבו שמבחינתם החוק כרוך יחד ושבמידה ומס הרכוש לא יעבור גם ההטבה לציבור לא תעבור. אולם, הערכה סבירה היא שהחוק לא ייצא כפי שייכנס לוועדה, ויחולו שינויים מהותיים במס הרכוש, כך שייתכן שהוא לא יבוטל, אבל בוודאי לא יכניס למדינה את הסכומים המדוברים.

את מס הרכוש ביקרה אפק באריכות. "הצעת החוק צפויה לעורר התנגדות וקשיים משפטיים, בין היתר, בשל המודל המוצע בהצעת החוק, החזרתו של מנגנון שנקבע בעבר כי אינו ישים בעקבות קשיים שמוצע כעת לפשט, סוגי הקרקעות שלגביהן יחול התיקון המוצע והשלכותיו על המשק", היא כתבה בחוות דעתה. "מדובר בהצעה מורכבת וארוכה שיש לה השפעה ניכרת על זכויות קנייניות. מסוג ההצעות שיש לבחון וללבן שלא תחת לחץ דיוני התקציב. לא ברור מה בסיס הנתונים מכוחו הוחלט על המוצע, האם וכיצד החזרת המיסוי תעודד בניה שלגביה ישנם קשיים בירוקרטיים אחרים שלא מוסדרים. התיקון המוצע עבר שינויים מאז הפצתו כתזכיר חקיקה דבר שגם מלמד על חוסר בשלות ההסדרה, ונראה כי תידרש לגביו עבודה שלא נכון לעשותה בהליך של חקיקת הסדרים".