המכה שתיפול על הבנקים, ומה יקרה ל"חוק הפיננסי החשוב ביותר"?

הכנסת החלה לדון בחבילת החוקים הפיננסיים הכלולה בחוק ההסדרים, ובהם רפורמה בערבויות, הקמת בנקים קטנים והקמת מאגר נתוני אשראי. בעוד שרפורמת הערבויות המכוונת לפגוע בכוחם של הבנקים לא פוצלה מחוק ההסדרים, בבנק ישראל קוראים לוועדת הכנסת לאמץ בהקדם את חוק מאגר נתוני האשראי, דווקא בזמן שהיועצת המשפטית של הכנסת קוראת לפצל אותו ולהוציאו מההליך המואץ.

הדיונים בפיצולים מחוק ההסדרים חודשו היום, לאחר שאתמול נמשכו כ־15 שעות. ועדת הכנסת דנה בשעות האחרונות, בין היתר, ברפורמת הערבויות, שבמסגרתה מציע משרד האוצר לתקן שורה של חוקים, כך שיתאפשר להעמיד ערבויות גם באמצעות גופים שאינם בנקאיים - בהם חברות ביטוח וחברות כרטיסי אשראי.

מדובר ברפורמה המשתלבת במהלך רחב יותר של האוצר להחדיר שחקני פינטק לשוק האשראי, אשר כיום מתקשים לגייס ערבויות דרך המערכת הבנקאית. המשמעות עבור הבנקים כפולה: פגיעה בשליטתם בתחום הערבויות עצמו, לצד החרפת התחרות מצד גופים חוץ־בנקאיים ופינטקים שיוכלו להעמיד אשראי בתנאים תחרותיים יותר. הייעוץ המשפטי של הכנסת קרא לפצל את הרפורמה מחוק ההסדרים, בטענה שאין לה זיקה ישירה לתקציב. ואולם בדיון בוועדה תמכו בתיקון גם חברי כנסת מהאופוזיציה, והחוק עבר לדיון בוועדת הכלכלה במסגרת חוק ההסדרים.

כמעט ללא מאבק

במשרד האוצר יכולים בשלב זה לנשום לרווחה. רפורמת הערבויות עברה כמעט ללא מאבק, זאת לאחר יממה רוויית עימותים ומפלות, שבהם התפורר חוק ההסדרים בחלקים אחרים והרפורמות שבו הוצאו ממנו. עם זאת, להשלמת חבילת החקיקה שנועדה להכניס תחרות למערכת הבנקאית נותרו שני חוקים מרכזיים נוספים שאותם מבקש האוצר לקדם - אחד מהם חשוב באופן מיוחד לבנק ישראל, שאף קרא לחברי הכנסת לקדמו. "מבין כלל הרפורמות הקמת מאגר אשראי לעסקים היא החשובה והמשמעותית ביותר מבחינה משקית", נמסר מהבנק.

במסגרת החוק מוצע להקים מאגר נתוני אשראי לתאגידים, לצד שיפור יעילות מאגר נתוני האשראי הקיים ליחידים, באמצעות שורה ארוכה של תיקונים ושינויים.

לפי בנק ישראל, "המאגר העסקי צפוי להגביר משמעותית את הנגישות לאשראי של עסקים קטנים ובינוניים ובכך לתרום לצמיחה במשק. קיים סיכון משמעותי שהוצאת חקיקת המאגר מחוק ההסדרים תוביל לכך שהקמתו תידחה למשך שנים". על רקע זה קראו בבנק לתעדף את הקמת המאגר על פני יתר הרפורמות הפיננסיות הכלולות בחוק ההסדרים.

זאת אל מול עמדת היועצת המשפטית של הכנסת עו"ד שגית אפיק, שקראה לפצל את החוק מההסדרים, וגרפה שורה של ניצחונות כשהמלצותיה אומצו כמעט במלואן.

"יש לפצל, אין זיקה לתקציב. מדובר בתיקון מקיף ומשמעותי בן 52 עמודים שנועד לערוך תיקון רוחבי שיש בו כדי להשפיע על האיזון העדין בין הזכות לפרטיות לצורך להנגיש מידע על אשראי". עוד הזכיר הייעוץ המשפטי כי חקיקת מאגר נתוני אשראי הובאה בחוק ההסדרים עוד בשנת 2015, אך בשל מורכבותו הוא פוצל להליך רגיל עוד לפני הקריאה הראשונה. כעת, נטען, מבקש האוצר להרחיב את ההסדר ולהוסיף מאגר נתוני אשראי לתאגידים - שוב במסגרת חוק ההסדרים.

הקמת המאגר תוכל לסייע להקטנת תשלומי הריביות על אשראי שכן מראש יהיו לגופים הפיננסים מידע שיוכל להפחית סיכון, וכן באמצעות תחרות על מתן אשראי בין הגופים הפיננסים שכוללים לא רק את הבנקים, אלא גם לגופים חוץ-בנקאיים.

עוד על הפרק: ישראכרט תקים בנק?

הרפורמה השלישית שטרם הובאה להצבעה נוגעת להקמת בנקים זעירים חדשים, כך שגופים פיננסיים נוספים יוכלו להקים בנקים, בהתאם להמלצות צוות בין־משרדי שהוקם להגברת התחרות בשירותים הבנקאיים. גם כאן קורא הייעוץ המשפטי לפצל את החוק מחוק ההסדרים.

לטענתו, "מדובר ברפורמה מקיפה ומשמעותית בענף הבנקאות, בעלת השלכות על השחקנים השונים בענף ועל ציבור הלקוחות. ראוי לאפשר לכנסת דיון מעמיק בהליך חקיקה רגיל. תזכיר חוק שכולל את העקרונות שעל בסיסם מושתת הפרק המוצע כעת, פורסם בעבר אך לא קודם לכדי הצעת חוק ממשלתית, ונכלל כאן תוך עקיפה של הליך החקיקה המלא".

עם זאת, גם אם הרפורמה לא תעבור, גורמים בענף הבנקאות מעריכים כי גוף פיננסי בינלאומי צפוי להיכנס לשוק הבנקאות בישראל, ובמקביל קבוצת ישראכרט עשויה להתקדם בהקמת בנק גם ללא חקיקה בתוקף. מדובר יהיה במצב לא אופטימלי, אבל אפשרי