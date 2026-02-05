אמזון מגדילה את ההימור על AI, והמשקיעים מודאגים; המניה נופלת

אמזון פרסמה הלילה דוחות מעורבים לרבעון הרביעי של 2025: החברה עקפה את התחזיות בשורת ההכנסות, אך פספסה קלות בשורת הרווח למניה, והמניה מגיבה בירידות במסחר המאוחר.

אמזון דיווחה על הכנסות של 213.39 מיליארד דולר, מעל תחזיות האנליסטים שעמדו על 211.33 מיליארד דולר. הרווח למניה הסתכם ב־1.95 דולר, לעומת צפי של 1.97 דולר. חטיבת הענן AWS, הנחשבת למנוע הרווח המרכזי של החברה, רשמה הכנסות של 35.58 מיליארד דולר, מעל התחזיות שעמדו על 34.93 מיליארד.

גם תחום הפרסום הציג תוצאה חזקה עם הכנסות של 21.32 מיליארד דולר, מעט מעל הצפי. עם זאת, המשקיעים מתמקדים בעיקר בתחזית ההשקעות הגבוהה של החברה לשנה הקרובה, על רקע המרוץ להרחבת תשתיות הבינה המלאכותית, מה שמעורר חששות לגבי הלחץ על הרווחיות והתזרים בטווח הקרוב

המניה נופלת בכ-8% במסחר המאוחר לאחר שהעלתה את תחזית ההשקעות השנתית שלה. השילוב בין תוצאות שלא עמדו בציפיות בכל הסעיפים לבין תחזית להוצאות הון גבוהות יותר חיזק את חששות המשקיעים מפני לחץ על הרווחיות, והוביל למימושים חדים במניה.

בנוגע לרבעון הנוכחי, אמזון מסרה כי היא צופה מכירות נטו בטווח שבין 173.5 ל-178.5 מיליארד דולר - נתון המשקף צמיחה של 11% עד 15% בהשוואה לאשתקד ותואם ברובו את ממוצע תחזיות האנליסטים (לפי FactSet) שעומד על 175.62 מיליארד דולר. עם זאת, התחזית לרווח התפעולי התקבלה באכזבה מסוימת, כאשר החברה צופה רווח של 16.5 עד 21.5 מיליארד דולר - טווח שכולו נמצא מתחת לקונצנזוס האנליסטים שציפו ל-22.18 מיליארד דולר.

בהמשך לתחזית של אלפאבית מיום רביעי על הוצאות הוניות של בין 175 ל-185 מיליארד דולר השנה, אמזון צופה כעת להוציא אף יותר. החברה פרסמה תחזית להוצאות הוניות בגובה של 200 מיליארד דולר לשנת 2026 - נתון הגבוה משמעותית מקונצנזוס האנליסטים שצפה הוצאות של 147 מיליארד דולר בלבד.

הדוחות מתפרסמים בזמן שמניית אמזון מדשדשת. בשנה האחרונה היא כמעט שלא עלתה, בזמן שמדד ה-S&P 500 זינק ביותר מ־15%. הסיבה המרכזית לכך היא חשש המשקיעים מהיקף ההשקעות העצום של החברה בתשתיות ענן ובינה מלאכותית וההשפעה שלהן על הרווחיות בטווח הקצר. לכן, הפעם השוק לא מסתפק במספרים טובים בלבד, אלא מחפש תשובות ברורות לגבי המחיר שאמזון משלמת בדרך למהפכת ה־ AI.

הענן במרכז: האם AWS ממשיכה לצמוח?

הצמיחה בענן של אמזון האיצה ברבעון הרביעי ועקפה את תחזיות האנליסטים. החברה דיווחה על הכנסות של 35.6 מיליארד דולר מ־AWS , מעל קונצנזוס FactSet שעמד על 34.9 מיליארד דולר , מה שמשקף צמיחה שנתית של 24% - לעומת 20% ברבעון השלישי. הנתון גם עלה על תחזית ה־"whisper" של כ־23%, ומחזק את מעמד AWS כמנוע צמיחה מרכזי של אמזון בעידן ה־AI והענן.

השוק גם עוקב מקרוב אחרי השימוש בשבבי ה־AI שאמזון מפתחת בעצמה, במטרה להפחית תלות באנבידיה ולהוזיל עלויות. כעת, בשוק רוצים לראות האם השבבים הללו אומצו בקנה־מידה רחב יותר, והאם הם מתחילים לשפר את שולי הרווח של פעילות הענן.

אחת הסוגיות המרכזיות בדוחות היא היקף ההשקעות. אמזון השקיעה בשנת 2025 סכום של כ־125 מיליארד דולר בהקמת דאטה סנטרים, שרתים ותשתיות מחשוב, וההערכות בשוק מדברות על השקעות גבוהות אף יותר ב־2026. החשש הוא שההשקעות האלה שוחקות את תזרים המזומנים של החברה, גם אם הן נועדו להבטיח את הצמיחה העתידית.

הרבעון הרביעי כלל את עונת החגים ואת תקופת הקניות החזקה ביותר של אמזון בשנה. כאשר המשקיעים בוחנים האם שיפור מערך המשלוחים והפחתת עלויות הלוגיסטיקה ממשיכים לשמור על יתרון תחרותי מול פלטפורמות מוזלות כמו Temu ו־Shein. והאם תחום הפרסום ממשיך להיות נקודת אור?

לא פחות מהתוצאות עצמן, המשקיעים מתמקדים בתחזיות קדימה. השאלה המרכזית היא האם החברה משדרת ביטחון בכך שההשקעות העצומות ב־AI יתחילו להניב תוצאות ברורות, או שהלחץ על התזרים והרווחיות יימשך גם בשנה הקרובה.