החוזים העתידיים על וול סטריט עולים; אמזון צונחת במסחר המוקדם

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

15:30

החוזים העתידיים על בורסות ארה"ב נסחרים בעליות. החוזים על מדד הדאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים בכ-0.5%, החוזים על נאסד"ק מתרוממים בכ-0.6%, בדרך לסיום חיובי של שבוע תנודתי.

אמש בוול סטריט, גל נוסף של מכירות כבדות הכה במניות התוכנה ובשוק הקריפטו, כאשר נתוני תעסוקה חלשים החריפו את המפולת שנבעה מחששות להשפעת הבינה המלאכותית על שווי החברות.

במהלך הלילה, אמזון צנחה בכ-10% במסחר המאוחר בוול סטריט, לאחר דוחות מעורבים שפרסמה אתמול. החברה עקפה את התחזיות בשורת ההכנסות, אך פספסה קלות בשורת הרווח למניה. הסיבה המרכזית לירידות נעוצה בכך שהחברה העלתה משמעותית את תחזית ההשקעות השנתית שלה.

השילוב בין תוצאות שלא עמדו בציפיות בכל הסעיפים לבין תחזית להוצאות הון גבוהות יותר חיזק את חששות המשקיעים מפני לחץ על הרווחיות, והוביל למימושים חדים במניה.

אמזון דיווחה על הכנסות של 213.39 מיליארד דולר, מעל תחזיות האנליסטים שעמדו על 211.33 מיליארד דולר. הרווח למניה הסתכם ב־1.95 דולר, לעומת צפי של 1.97 דולר. חטיבת הענן AWS, הנחשבת למנוע הרווח המרכזי של החברה, רשמה הכנסות של 35.58 מיליארד דולר, מעל התחזיות שעמדו על 34.93 מיליארד.

במהלך יום המסחר החולף, שוק המניות העמיק את הירידות מהשיאים ההיסטוריים שרשם לאחרונה: ה-S&P 500 ירד בכ-1.2% וכך עבר לתשואה שלילית מתחילת השנה; הדאו ג'ונס נחלש גם הוא בכ-1.2%; והנאסד"ק מוטה הטכנולוגיה נפל בכ-1.6%, תוך שהוא רושם את רצף הירידות החמור ביותר שלו מאז אפריל.

אלפאבית (גוגל) הצטרפה לירידות לאחר פרסום הדוחות, וביטקוין רשם את אחת הצלילות החדות בתולדותיו וירד ל-65 אלף דולר, מהלך שמחק כמעט מחצית מערכו מאז אוקטובר. המטבע גרר איתו למטה גם את מניות הקריפטו. קוינבייס גלובל ו- רובין הוד מרקטס איבדו כל אחת יותר מ-4%, מניית סטרטג'י , המשמשת סוג של "הימור ממונף" על מחיר הביטקוין, ירדה בכמעט 15% ומשלימה ירידה של כרבע משוויה מתחילת השנה. כל שלוש המניות כבר רשמו הפסדים דו-ספרתיים מתחילת השנה הנוכחית.

בשעה האחרונה מחיר הביטקוין מתאוששים חלקית, לאחר שספג את הירידה החדה ביותר מאז 2022. גל המכירות נמשך תחילה במסחר הלילי, ודחף את הביטקוין לרמות שמתקרבות ל־60,000 דולר, אך בהמשך המטבע הקריפטוגרפי הגדול בעולם התאושש ונסחר לאחרונה סביב 66 אלף דולר. גם מטבעות דיגיטליים אחרים רשמו עליות.

מניית סטרטג'י עולה ביותר מ־6% במסחר המוקדם, לאחר שנפלה ביום המסחר הקודם, וזאת לאחר שחברת רכישות הביטקוין של מייקל סיילור דיווחה הלילה על הפסד של כ־12 מיליארד דולר.

במקביל, אג״ח ממשלת ארה"ב התחזקו והורידו את תשואת השנתיים לשפל של כמעט חודש, והכסף צנח בכ־15%, עדות למעבר חד של המשקיעים לנכסי מקלט ולמצב רוח של Risk-Off.

יותר מ־300 מניות במדד S&P 500 נסחרו בירידות, בעוד קרן הסל iShares Expanded Tech-Software נפלה בכ־ 4.5% על רקע המשך הלחץ על מגזר התוכנה. הרקע: חברת ה־AI אנתרופיק השיקה גרסה חדשה למודל החזק ביותר שלה למחקר פיננסי, ימים לאחר מהלך דומה לתחום השירותים המשפטיים, שטלטל את יצרניות התוכנה המסורתיות.

מניית טאואר סמיקונדקטור זינקה בכ-6%, לאחר שהודיעה על שיתוף פעולה עם ענקית השבבים אנבידיה , "לאספקת רכיבי סיליקון פוטוניקס עבור מודולים לתקשורת אופטית במהירות 1.6 טרה־בייט לשניה למרכזי נתונים של בינה מלאכותית, עבור תשתיות הרשת של אנבידיה".

מניית יצרנית השבבים קוואלקום צנחה בכ-9.5%. הסיבה היא שמחסור עולמי ברכיבי זיכרון פגע בתחזיותיה. החברה צופה לרבעון הפיסקאלי השני רווח מתואם של בין 2.45 ל-2.65 דולר למניה, על הכנסות של 10.2 עד 11 מיליארד דולר. זאת לעומת ציפיות האנליסטים (לפי סקר LSEG) שעמדו על הכנסות של 11.11 מיליארד דולר ורווח של 2.89 דולר למניה.

מאקרו - נתוני ממשל שהתפרסמו אתמול חושפים כי מספר המשרות הפנויות בארה"ב צנח בדצמבר לרמה הנמוכה ביותר מאז 2020, תוך שהוא מחטיא משמעותית את תחזיות הכלכלנים. סקר המשרות הפנויות ותחלופת העובדים (JOLTS) - שפרסומו נדחה מיום שלישי בשל השבתת הממשל החלקית - הצביע על 6.5 מיליון משרות פתוחות בסוף דצמבר, נתון נמוך משמעותית מהצפי המוקדם של כלכלני בלומברג שעמד על 7.25 מיליון משרות.

תשואות אג"ח ממשלת יפן עלו לאחרונה לכותרות בקרב המשקיעים הגלובליים ונסחרו בשיא. הסיבה היא החששות שלאחר הבחירות שהוכרזו תגיע תוכנית הרחבה פיסקאלית, שתכביד על כלכלת המדינה. כיום, תשואת אג"ח ל־10 שנים מגיעה ל־2.22% לאחר שכבר הייתה גבוהה יותר.

לקראת הבחירות ביפן ביום א' הקרוב, עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל, כתב השבוע כי ראשת הממשלה היפנית הפופולרית סנאה טאקאיצ'י, "מקדמת תקציב הכולל הרחבה פיסקאלית רחבה ובמרכזו השעיית מס הצריכה (המקביל למע"מ) על מוצרי מזון למשך שנתיים. צעד זה יגדיל את הצמיחה, אך מצד שני גם את הגירעון (ואולי את האינפלציה), ותרם מאז ההכרזה על הבחירות לעלייה נוספת בתשואות אג"ח הארוכות. כשהדבר מגביר עוד יותר את האתגר ליציבות הפיסקאלית של המדינה".

קליין מעריך כי במידה שטאקאיצ'י "תיישם את הבטחותיה ללא התאמה מקבילה בהגדלת ההכנסות, הדבר צפוי להמשיך ללחוץ כלפי מעלה את התשואות ולהוביל להיחלשות נוספת של הין".

הדולר ממשיך במגמת ההתחזקות שלו מול השקל, בהתאם להתחזקות שלו מול מטבעות אחרים ברחבי העולם ובמקביל לירידות בימים האחרונים בוול סטריט. הבוקר, שער הדולר-שקל עומד על 3.13 שקלים.

כאמור, מחיר הביטקוין צלל אתמול במעל 10% והשלים נפילה לרמה של 65 אלף דולר למטבע, קריסה של 48% במחיר ביחס למחירי השיא (כ-126 אלף דולר למטבע) שרשם רק בחודש אוקטובר האחרון. הנפילה הזו מחזירה את המטבע הדיגיטלי הגדול ביותר כל הדרך למחיר שבו הוא נסחר לפני שנתיים, בפברואר 2024, רגע לאחר שהמטבעות קיבלו את האישור מרשות ניירות ערך האמריקאית, ה-SEC, להקמת קרנות מחקות ביטקוין.

גם שאר המטבעות הדיגיטליים חוו צלילה בשיעורים דומים. כך, האתר'יום צנח ב-11% למחיר של 1,935 דולר למטבע, כשבכך הוא משלים קריסה של 31% רק בשבוע האחרון. הבייננס צולל גם הוא היום ב-10%, הריפל ב-22% וסולנה ב-13%.

בכך, איבד שוק הקריפטו מערכו מאז שווי השיא באוקטובר סכום אסטרונומי של כמעט 2.2 טריליון דולר בשווי שוק. רק בחודש האחרון הוא איבד 940 מיליארד דולר משוויו. מי שמשלמות את המחיר הן גם מניות חברות הקריפטו, כמו סטרטג'י של מייקל סיילור או קויינבייס משלימות נפילות של 70% ו-50% במהלך חצי השנה האחרונה.

צריך לומר שההתנהגות של שוק הקריפטו מפתיעה: לכאורה, הוא היה אמור ליהנות מכל חוסר הוודאות הגאופוליטית, כמו האפשרות למלחמה של ארה"ב-איראן, ותפיסתו של נשיא ונצואלה מדורו, או בנושאים כלכליים כמו איומי טראמפ לכבוש את גרינלנד והמאבקים שלו מול מדינות אירופה ומלחמת הסחר. אם זה החשש מפני התמחור הגבוה בשווקים, אם זה המשך הריצה של הבינה המלאכותית, ואפילו הנפילה השבוע של מניות התוכנה. אבל במקום לעלות - כפי שקרה לזהב עד לאחרונה - מטבעות הקריפטו דווקא מאבדים גובה.

מחירי הנפט ירדו אתמול לראשונה זה שלושה ימים, לאחר שאיראן אישרה כי תקיים מו"מ עם ארה"ב, מה שהפחית את הסיכון המיידי לעימות צבאי ולהפרעות באספקה מצד אחת מיצרניות הנפט המרכזיות באופ"ק. נפט אמריקאי (WTI) ירד לכיוון 63 דולר לחבית לאחר עלייה מצטברת של 4.8% ביומיים הקודמים, בעוד נפט ברנט ירד מתחת ל־68 דולר לחבית.

נתונים של חברת ההשמה Challenger, Gray & Christmas, חשפו כי הפיטורים בינואר בארה"ב הגיעו לרמתם הגבוהה ביותר לחודש זה מאז 2009, זמן קצר לאחר פרוץ המשבר הפיננסי.

לפי הדיווח ב-CNBC, מעסיקים בארה"ב הכריזו על 108,435 פיטורים במהלך החודש - זינוק של 118% לעומת התקופה המקבילה אשתקד ושל 205% לעומת דצמבר 2025. במקביל, חברות הכריזו על 5,306 גיוסי עובדים חדשים בלבד - הנתון הנמוך ביותר לינואר מאז 2009, השנה שבה החלה חברת Challenger לעקוב אחר נתונים אלו. המיתון של תקופת המשבר הסתיים רשמית במרץ 2009.

בעוד הנרטיב העדכני ביותר לגבי שוק העבודה היה מצב של "No-fire, No-hire" - מיעוט של פיטורים ושל גיוסי עובדים - הנתונים של Challenger מרמזים שהפיטורים עשויים לצבור תאוצה.

"בדרך כלל אנחנו רואים מספר גבוה של קיצוצי משרות ברבעון הראשון, אך זהו סך גבוה במיוחד עבור חודש ינואר", אמר אנדי צ'לנג'ר, מומחה לשוק העבודה וסמנכ"ל הכנסות בחברה. "משמעות הדבר היא שרוב התוכניות הללו נקבעו כבר בסוף 2025, מה שמאותת על כך שהמעסיקים פחות אופטימיים לגבי התחזית ל-2026".

המסחר בבורסות אירופה מתנהל במגמה מעורבת. דאקס מתרומם בכ-0.5%, פוטסי עולה ב-0.1%. קאק יציב. גם באסיה המסחר התנהל במגמה מעורבת.