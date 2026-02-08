ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ מתכוננת לתקיפה: ארה"ב הציבה כוחות בגבולות מסביב לאיראן
איראן | סיקור שוטף

מתכוננת לתקיפה: ארה"ב הציבה כוחות בגבולות מסביב לאיראן

הצבא האמריקאי בדרך להשלים את הפריסה המלאה במזרח התיכון • דיווח: קבוצת סוחרים בטהרן קוראת לערוך הפגנה בעוד כעשרה ימים עם סיום 40 ימי האבל על ההרוגים במהומות •  נתניהו צפוי להיפגש עם טראמפ ביום רביעי הקרוב בוושינגטון • עדכונים שוטפים

N12שירות גלובס פורסם: 05:40 עודכן: 07:10
חיילים אמריקאים (ארכיון) / צילום: ap, Aaron Favila
עדכונים שוטפים

6:13 - ארה"ב סוערת בעקבות דיווחים על תלונה חשאית נגד מנהלת המודיעין הלאומי טולסי גבארד, שנמנעה מטעמים פוליטיים לחשוף מודיעין שנאסף על שיחת טלפון רגישה שיורטה בחודש מאי. על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, סוכנות המודיעין האמריקאית יירטה שיחה בין גורמי מודיעין ממדינה זרה ששוחחו על אדם המקורב לטראמפ, ועסקה לפחות בחלקה באיראן

3:05 - הפלסטינים מדווחים על עימותים עם מתנחלים סמוך לעקרבה שמדרום לשכם

1:24 - דיווח: קבוצת סוחרים בטהרן קוראת לערוך הפגנה בעוד כעשרה ימים

לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, קבוצת סוחרים בבזאר הגדול בטהרן קוראת לערוך הפגנה ב-18-17 בפברואר, עם סיום 40 ימי האבל על ההרוגים במהומות ב-9-8 בינואר. לכתבה המלאה

22:52 - צה"ל: הצבא זיהה בשני אירועים שונים מחבלים שהתקרבו והיוו איום על הכוחות וחיסל אותם באופן מיידי

22:43 - ביממה האחרונה: ארה"ב הציבה כוחות בגבול טורקמניסטן-איראן ובארמניה

ארה"ב השלימה בימים האחרונים את שלב א' בבניית מערך הכוחות במזרח התיכון, וכעת נכנסת לשלב ב', כאשר ההערכה היא שכלל הכוחות לצורכי מלחמה יגיעו לאזור בשבועיים-שלושה הקרובים. בנקודת הזמן הזאת ארה"ב מסוגלת לתקוף, וכשכלל הכוחות יגיעו למזרח התיכון הפעולה תהיה גדולה הרבה יותר. בריטניה שלחה שישה מטוסי חמקן לאזור.

ב-24 השעות האחרונות כוחות אמריקאים הוטסו לגבול טורקמניסטן-איראן וגם לארמניה. כמו כן, הוצבו מערכות ת'אאד ופטריוט להגנה בכ-20 בסיסים של ארה"ב במזרח התיכון.

בישראל מעריכים: האיראנים מנסים למשוך זמן בתקווה שפעולה צבאית של ארה"ב וישראל לא תצא לפועל.

21:39 - הותר לפרסום כי סרן תומר אייגס, בן 24, הוא קצין המודיעין שהואשם בעבירות ביטחוניות חמורות ומצא את מותו בתאו בכלא במאי 2021

20:00 - נתניהו צפוי להיפגש עם טראמפ ביום רביעי הקרוב בוושינגטון

לשכת ראש הממשלה הודיעה כי ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להיפגש עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ביום רביעי הקרוב בוושינגטון, וידון עימו על המשא ומתן עם איראן. על פי ההודעה, "ראש הממשלה סבור שחייבים לכלול בכל משא ומתן את הגבלת הטילים הבליסטיים והפסקת התמיכה בציר האיראני". בכיר בבית הלבן אמר: נתניהו הוא זה שביקש להקדים את ביקורו ולהגיע לפגישה עם הנשיא ביום רביעי.

פורסם לראשונה ב-N12