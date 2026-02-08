המתיחות בין שני אנשי העסקים והבורר המפתיע

עמוס לוזון לא רוצה בשותפות עסקית עם עופר ינאי בתחנת הכוח דוראד. קבוצת לוזון פנתה היום (א') לפרופ' יצחק סוארי, לטובת מה שהגדירה בתור "היערכות להנעת הליך של היפרדות בין בעלי המניות באלומיי לוזון". מדובר בחברה שבה שותפה קבוצת לוזון עם חברת אלומי קפיטל, שהשליטה בה נמכרה לידיו של עופר ינאי, בעלי חברת האנרגיה המתחדשת נופר אנרג'י .

הפנייה לסוארי, לפי קבוצת לוזון נעשתה בהתאם להסכם בעלי המניות הקיים בינה לבין חברת אלומיי קפיטל, ביחס להחזקותיהם בחברת אלומיי לוזון תשתיות אנרגיה, שמוחזקת בחלקים שווים (50%-50%) על ידי לוזון ואלומיי, ומחזיקה ב-33.75% מחברת דוראד אנרגיה (בעלת תחנת הכוח הקונבנציונלית בדרום הארץ).

עוד נמסר כי "בהתאם להסכם בעלי המניות, הפוסק יקבע את מועדי הביצוע בפועל של ההיפרדות ואת יתר התנאים הרלבנטיים, לביצוע יעיל והוגן של מנגנון ההיפרדות והכל, בהתאם להסכם בעלי המניות".

כאמור, בדצמבר האחרון הודיעה נופר בניהולו של ינאי כי היא רוכשת את מניות השליטה באלומיי (45.85% מההון) מידי שלמה נחמה (יו"ר בנק הפועלים לשעבר), רני פרידריך וענת רפאל, תמורת 458.5 מיליון שקל, לפי שווי חברה של מיליארד שקל. השלמת העסקה כפופה לאישורים רגולטוריים שונים.

מעבר לפרויקטים בתחום האנרגיה המתחדשת (סולאריים, ביוגז ואגירת אנרגיה) מחזיקה אלומיי יחד עם קבוצת לוזון בחלקים שווים בחברת אלומיי-לוזון, שבידיה הנתח המדובר מדוראד, תחנת הכוח הפרטית הראשונה בישראל, שהוקמה מדרום לאשקלון. לאחר מכן התברר שאלומיי קפיטל ניהלה מגעים מול מגוון גורמים, בהם עמוס לוזון עצמו, על מכירת המניות, לפני שבעליה בחרו בינאי.

עמוס לוזון כך דווח בגלובס אף הגיע לביתו של עופר ינאי ברעננה, לפגישה שאורגנה על ידי מנכ"ל לאומי פרטנרס ויקטור וקרט (לאומי שותף עם ינאי בהחזקות השליטה בנופר). זאת במטרה לנסות לשכנע את ינאי למכור לו את החזקותיה של אלומיי באלומיי-לוזון, או חלק מהן, כדי להשיג שליטה בחברה המשותפת, אך נענה בשלילה. נראה כי האמון בין לוזון לינאי לא נוצר, וכעת הגיעה הפנייה לגורם חיצוני שיוביל להליך היפרדות בין הצדדים.