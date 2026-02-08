ביום שישי הודיעו חברת טבע ומשרד הבריאות על הרחבת הריקול לתרכובות המזון לתינוקות המשווקות בישראל תחת המותג נוטרילון. האירוע הנוכחי מתרחש כשבועיים אחרי ההודעה הראשונה של החברה על ריקול לאצווה מסוימת של המוצר, אך כעת מתרחב מספר האצוות שאותן מתבקש הציבור להשיב לחברה ולהימנע מצריכתן.

בבתי החולים בינתיים ממשיכים להציע נוטריליון (המוצר בבית החולים אינו שייך לאצוות שאוחזרו), ומדווחים כי בינתיים הורים אינם מסרבים לקבל את המוצר.

מה היה פגום בתרכובת?

נוטרילון מיוצר על ידי חברת נוטרישה ההולנדית, ומיובא לארץ על ידי טבע ישראל. הריקול נערך בעקבות כך שבמספר אריזות של התרכובת התגלתה כמות חריגה של הרעלן צרוליד, שעלול לגרום הקאות, בחילות, כאבי בטן ושלשולים, ובמקרים חריגים אף לסכן את חיי התינוקות. לבתי החולים הגיע מספר קטן של תינוקות עם תופעות שבחלקן אכן נגרמו מן הזיהום. כל התינוקות כבר שוחררו לביתם.

המקור לזיהום היה, ככל הידוע כרגע, חומר בשם ARA, חומצת שומן שנוטרישה קונה ממקור חיצוני, ספק מסין בשם Cabio, שמפעלו ממוקם בעיר ווהאן בסין - זו שאנחנו מכירים היטב מתקופת הקורונה. במקביל לגילוי הבעיה בישראל, התגלה הזיהום גם בתרכובות מזון של חברות רבות בעולם, בכ-60 מדינות.

מיהם המרוויחים והמפסידים?

בעקבות האירוע חלו ירידות במניות חברות רבות בעולם, שהמובילות בהן הן נסטלה ודנונה. אנליסטים העריכו כי האירוע יכול להוביל לאובדן של כ-1.5 מיליארד דולר לנסטלה, הן בשל אובדן ישיר של הכנסות וכן בשל פגיעה במוניטין.

ואולם, בינתיים מניית נסטלה כבר התאוששה מהאירוע, הן בעקבות ראיונות שנתן המנכ"ל לגבי אסטרטגיית הצמיחה של החברה בתחומים אחרים, והן כנראה בעקבות זיהוי המקור הספציפי של הזיהום, שאינו ייחודי לנסטלה.

לעומת זאת, דנונה עדיין נסחרת בירידות של כ-9%, לאחר שהרחיבה את הריקול למותגים נוספים שהיא משווקת עם הזמן, כולל המותג נוטרילון שהיא אחראית על שיווקו באירופה.

באשר לטבע, פעילות השיווק בישראל היא חלק קטן מעסקיה, ושיווק הנוטרילון קטן עוד יותר. עבור השיווק של נוטרילון בישראל, זו יכולה להיות מכה קטלנית, שכן בישראל כרגע זהו המוצר היחיד שנפגע, והאירוע מזוהה עם מותג זה. העובדה שהריקול התרחש בשני שלבים, יכולה לעורר בציבור סימני שאלה לגבי ההתנהלות בנושא.

מי שנפגעה באופן הדרמטי ביותר היא Cabio הסינית עצמה. החברה מפתחת מגוון מוצרים בתחום חומרי הגלם לתוספי תזונה. מנייתה ירדה בעקבות האירועים ב-18%.

המרוויחות העיקריות כרגע הן כל החברות שהמוצרים שלהן לא נקשרו לאירועים. ואולם, אם Cabio תחדל בעקבות האירועים להיות ספקית אפשרית של ARA עבור החברות האירופיות, או שהתקנים לעבודה עם ARA יוחמרו באופן משמעותי, יכול הדבר לייקר את הייצור של תוספי המזון עבור כל החברות.

מדוע הורחב הריקול?

הרגולציה בתחום המזון לתינוקות ממוקדת בדרך כלל בתהליכי הייצור ובהקפדה על ניקיון במפעלים, ורק לגבי מספר קטן של חומרים נערכת בדיקה ספציפית של רמתם במוצר. צרוליד הוא רעלן נדיר, ועד עכשיו לא נחשב כבעיה מוכרת בתרכובות מזון לתינוקות, ולא נקבע רף מינימלי לכמות הרעלן שיכולה להופיע באופן בטוח בתרכובת.

בעקבות האירועים של הרעלת התינוקות והגעתם לבתי החולים בישראל ובעולם, החלה בדיקה של התרכובות. משרד הבריאות הישראלי פעל בהתאם לתקנות שקבעה הרשות המקבילה באירלנד, וקבע רף מסוים לכמות הרעלן הסבירה, והוחלט על מספר אצוות של התרכובת שיש לאחזר. בהמשך, קבעה רשות בטיחות המזון האירופית, ה-EFSA, רף אחר ושיטת בדיקה אחרת, ומשרד הבריאות החליט לאמץ תקנה זו, וכך נכנסו עוד שמונה אצוות תחת הרף המוגדר כמסוכן. בשלב זה החליט משרד הבריאות על מדיניות שמרנית וביקש להחזיר את כל 21 האצוות שבהן ידוע כי נעשה שימוש ב-ARA שמקורו מ-Cabio.

האם הריקול הראשון שנערך היה קטן מדי?

מול טבע מתגבשת תביעה ייצוגית של כ-3,000 הורים אשר השתמשו במוצר, עם דגש על כאלה שהמשיכו להשתמש אחרי הריקול הראשון באצוות שבסופו של דבר אוחזרו בשלב השני.

משרד הבריאות הסביר בעבר כי לא היה גם בעולם תקן בנושא הזה, וכי ישראל פעלה לפי התקנים שהוגדרו בעולם, ורק אחרי שהובהר ההסבר להיווצרות הזיהום, יכול היה המשרד לקבל את ההחלטה לאחזר את כל האצוות המכילות את החומר הסיני. מטבע נמסר כי טרם קיבלה את נוסח התביעה, ולכן אינה יכולה להגיב לה ישירות.

האם מוצרים נוספים עלולים להכיל את החומר הזה?

החומר ARA הוא חומצת שומן ממשפחת האומגה 6, שנמצאת בגוף באופן טבעי וחיונית לפעילותו, ולכן היא גם מוספת לתרכובות מזון לתינוקות. מלבד בתרכובות מזון לתינוקות, החומר נמצא בתוספי מזון לתחום הספורט ולתחום מניעת מחלות לב. בינתיים, לא ידוע על תוספי מזון שאוחזרו בגלל הזיהום.

מטבע ישראל נמסר, כי "בשיתוף משרד הבריאות, הוחלט ביום שישי האחרון, כמשנה זהירות בלבד ומתוך אחריות, למשוך מהשוק את כלל האצוות שיוצרו עם חומר הגלם המדובר בשלב 1 ו-ar בלבד, גם אם לא נמצאה בהן חריגה, וללא תלות בביצוען של בדיקות נוספות לפי שיטת המדידה החדשה שקבעה רשות המזון האירופית רק בשבוע שעבר. כל יתר מוצרי נוטרילון בכל השלבים בטוחים לשימוש".