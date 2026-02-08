עורכי הדין יעקב דוידוביץ' וליאור להב מעדכנים כי כ-3,000 הורים כבר נרשמו לתביעה הייצוגית נגד חברת טבע, בעקבות הריקול שנערך בשני שלבים לתרכובת המזון לתינוקות נוטרילון.

טבע הודיעה לפני קצת יותר משבוע כי התגלה רעלן בשם צרוליד במזון הפופולרי לתינוקות נוטרילון, וזאת במקביל להודעות דומות שהתקבלו לגבי תרכובות מזון לתינוקות במותגים שונים ברחבי העולם.

תחילה ביקשה טבע להחזיר רק אצוות מסוימות שבהן נמצא החומר ברמה מסוימת. בהמשך רשות בטיחות המזון האירופית קבעה סף לכמות הרעלן שמותר למצוא במוצר, ואצוות נוספות התגלו כנמצאות מעל לרף החדש, והוחלט לאחזר גם אותן.

ביום שישי האחרון, לאחר שהחל להתבהר כי המקור לרעלן הוא חומר גלם בשם ARA מתוצרת של ספק סיני מסוים, הוחלט לבקש השבה של כל תרכובות המזון לתינוקות במותג נוטרילון שמכילות את חומר הגלם מהספק הזה, בלי קשר לרף הרעלן שנמצא בהן בפועל. כך הלך הריקול והתרחב, ואיתו גם מעגל התינוקות שעשויים להיות מושפעים מצריכת המוצר.

"עשויים לראות תביעה של עשרות אלפים"

לדברי עו"ד דוידוביץ', "רשימת ההורים הרשומים לתביעה הולכת ומתרחבת, ואם יש לנו עכשיו 3,000 הורים, מניסיוני הקודם בתביעות מסוג זה, אנחנו עשויים בסופו של דבר לראות תביעה של עשרות אלפים.

"רובם הגדול של ההורים מדווחים כי לילדים שלהם אכן היו תסמינים המזוהים עם הרעלן הזה - קשיי עיכול, הקאות ושלשולים. לכך יש להוסיף את החרדות של ההורים, שהרי מדובר בתינוקות בני יומם".

הרעלן צרוליד בדרך-כלל אינו מסכן חיים, אך עו"ד דוידוביץ' מציין מקרה שהתרחש לפני 12 שנה בבלגיה, שבו כן נפטר תינוק מסיבה זו.

"אנחנו מוטרדים בעיקר ממקרים בהם הורים החזירו את המוצרים הנגועים וקיבלו שוברים מטבע כדי לרכוש קופסאות אחרות של התרכובת הזו, ואז הסתבר כי גם הקוספאות החדשות היו מזוהמות. יש לנו תיעוד של מספר מקרים כאלה", הוא אומר.

בשלב זה, ככל הידוע למשרד הבריאות, אין עוד חברות תרכובות מזון לתינוקות בישראל בהן נעשה שימוש בחומר הגלם ARA מהספק הספציפי, ולא ידוע על מקורות אחרים לזיהום הזה, ולכן ההערכה היא כי שרשרת הריקולים לא תגדל מעבר לכך.

מטבע נמסר כי "התביעה, ככל שהוגשה, טרם התקבלה בנוטרילון. לאחר שנקבלה, נלמד את הטענות ונשיב כמקובל בבית המשפט".