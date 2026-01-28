טבע מציגה שנה שלישית של צמיחה, אז למה המשקיעים מאוכזבים?

חברת התרופות טבע מסכמת שנה שלישית ברציפות של צמיחה, אך תחזית פושרת למדי לשנת 2026.

המספרים של שנת 2025 היו בסך הכול ידועים, לאחר שהחברה פרסמה תחזית ואף עדכנה לאחרונה על כך שההכנסות יהיו קרובות לרף התחתון של התחזית, בעוד שהרווח למניה (Non-GAAP) והתזרים החופשי יהיו קרובים לרף העליון. בזכות קבלת תשלום מחברת התרופות סאנופי על השגת אבן דרך בפיתוח משותף של תרופה שלהן, החברה עקפה את תחזיות השוק. שתי החברות מפתחות יחד תרופה המיועדת לטיפול בדלקות מעי. ההכנסות של טבע ב-2025 הסתכמו ב-17.3 מיליארד דולר (כ-16.8 מיליארד דולר בנטרול התשלום מסאנופי, בהתאם לתחזית), והרווח הנקי למניה הסתכם ב-2.93 דולר. התזרים החופשי ב-2025 הגיע קרוב ל-2.4 מיליארד דולר, כלומר 1.9 מיליארד דולר בנטרול התשלום מסאנופי, גם כן בהתאם לתחזיות.

הרבעון הרביעי תרם 4.7 מיליארד דולר להכנסות החברה והסתיים עם רווח נקי Non-GAAP של 96 סנט, גבוה מהתחזיות בשוק. בסך הכול הסתכם הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות לפי כללי GAAP ב-480 מיליון דולר והרווח הנקי Non-GAAP ב-1.1 מיליארד דולר ברבעון. ברמה השנתית, נרשם רווח נקי GAAP של 1.4 מיליארד דולר, לעומת הפסד ב-2024, ועל בסיס Non-GAAP טבע רשמה רווח נקי שנתי של 3.4 מיליארד דולר, גידול של 19.3% משנה קודמת.

מניית טבע עלתה מתחילת 2026 עד פרסום הדוחות בכ-4%, אחרי עלייה של 41% ב-2025. שווי השוק של החברה עומד על 37.3 מיליארד דולר.

הורידה את התחזיות להמשך

טבע עדכנה לאחרונה שב-2026 ההכנסות יהיו דומות או אף יירדו ביחס ל-2025, וכעת היא מספקת את המספרים המעודכנים: השנה תסתיים עם הכנסות של 16.4-16.8 מיליארד דולר. כלומר, ירידה של כ-4% באמצע טווח התחזית, או של כ-1% בנטרול התשלום מסאנופי. החברה צופה רווח תפעולי Non-GAAP של 4.55-4.8 מיליארד דולר, EBITDA מתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) של 5-5.3 מיליארד דולר ורווח נקי של 2.57-2.77 דולר למניה. תחזית ההכנסות נמוכה מתחזיות האנליסטים, וכך גם אמצע טווח תחזית הרווח. התזרים החופשי יסתכם ב-2026 ב-2-4 מיליארד דולר.

לפי התחזית הרב-שנתית של טבע, שנמסרה לאחרונה, היא אמורה לחזור לצמיחה חד-ספרתית בהכנסות ולהמשיך לצמוח בשאר הפרמטרים ב-2027 ובהמשך.

נשיא ומנכ"ל טבע, ריצ'רד פרנסיס, מסר: "בשנת 2025 אסטרטגיית Pivot to Growth שלנו הובילה לשנה השלישית ברציפות של צמיחה עבור טבע, וביססה את הפיכתה לחברת ביופארמה מובילה. המוצרים החדשניים המרכזיים שלנו תרמו משמעותית לגידול בהכנסות, הגיעו לראשונה להכנסות מצטברות של כמיליארד דולר ברבעון הרביעי של 2025, והפכו למנוע של צמיחה בת-קיימא".

הוא הוסיף כי "2026 תהיה שנה עשירה באבני דרך עם צפי למספר תוצאות ממחקרים בשלבים מאוחרים בתחום האימונולוגיה והנוירולוגיה" והזכיר שפוטנציאל התרופות האלה הוא מעל 10 מיליארד דולר, מה שלדבריו "מחזק את הביטחון שלנו ביכולת של טבע לספק צמיחה בת-קיימא מונחית חדשנות, ליצירת ערך אמיתי עבור מטופלים ובעלי מניות כאחד".