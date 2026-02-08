עקב עבודות שדרוג במחלף השלום: יחולו חסימות ושינויים בתנועה

במהלך שני הלילות הקרובים יחולו עבודות לשדרוג וחידוש מחלף השלום בתל אביב. (8-9 בפברואר, בין השעות 22:00 ל-05:00) בעקבות העבודות יחולו חסימות ושינויים זמניים בהסדרי התנועה באזור.

במהלך העבודות לא תתאפשר הירידה לאיילון צפון לבאים מכיוון תל אביב, ולא תתאפשר הירידה לאיילון דרום לבאים מכיוון גבעתיים. בנוסף, יצומצמו שני נתיבי נסיעה על גשר השלום בשני כיווני התנועה, וכן נתיב הפנייה שמאלה מכביש 20 לגשר. משעה 00:30 ועד 05:00 תיחסם לחלוטין הפנייה שמאלה מכביש 20, מדרום ומצפון, לגשר השלום.

כמו כן יחולו שינויים זמניים במסלולי התחבורה הציבורית ובתחנות האוטובוס באזור.

החל מיום שלישי, יבוצעו עבודות שדרוג בגשר ובמחלף השלום בתל אביב למשך כארבעה חודשים. מנתיבי איילון נמסר כי העבודות לא צפויות לפגוע בתנועה, וכי כלי רכב, הולכי רגל והתחבורה הציבורית יוכלו לפעול כרגיל.

עם זאת, העבודות יתקיימו בשעות היום, בימי ראשון עד חמישי בין 07:00 ל־17:00 - כלומר בשעות השיא של עומסי התנועה באזור. כמו כן, יתכן שהעבודות יתארכו מעבר לארבעת החודשים שנקבעו, כמו בפרויקטי תשתית רבים.