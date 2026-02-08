ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
עקב עבודות שדרוג במחלף השלום: יחולו חסימות ושינויים בתנועה
עקב עבודות שדרוג במחלף השלום: יחולו חסימות ושינויים בתנועה

במסגרת פרויקט שדרוג גשר השלום יחולו שינויים בתנועה במהלך שני הלילות הקרובים, כולל חסימות ירידה לאיילון ושינויים בתחבורה הציבורית • בהמשך – עבודות שדרוג שיימשכו כארבעה חודשים

סתיו ליבנה 18:42
מחלף איילון / צילום: Shutterstock
מחלף איילון / צילום: Shutterstock

במהלך שני הלילות הקרובים יחולו עבודות לשדרוג וחידוש מחלף השלום בתל אביב. (8-9 בפברואר, בין השעות 22:00 ל-05:00) בעקבות העבודות יחולו חסימות ושינויים זמניים בהסדרי התנועה באזור.

במהלך העבודות לא תתאפשר הירידה לאיילון צפון לבאים מכיוון תל אביב, ולא תתאפשר הירידה לאיילון דרום לבאים מכיוון גבעתיים. בנוסף, יצומצמו שני נתיבי נסיעה על גשר השלום בשני כיווני התנועה, וכן נתיב הפנייה שמאלה מכביש 20 לגשר. משעה 00:30 ועד 05:00 תיחסם לחלוטין הפנייה שמאלה מכביש 20, מדרום ומצפון, לגשר השלום.

כמו כן יחולו שינויים זמניים במסלולי התחבורה הציבורית ובתחנות האוטובוס באזור.

החל מיום שלישי, יבוצעו עבודות שדרוג בגשר ובמחלף השלום בתל אביב למשך כארבעה חודשים. מנתיבי איילון נמסר כי העבודות לא צפויות לפגוע בתנועה, וכי כלי רכב, הולכי רגל והתחבורה הציבורית יוכלו לפעול כרגיל.

עם זאת, העבודות יתקיימו בשעות היום, בימי ראשון עד חמישי בין 07:00 ל־17:00 - כלומר בשעות השיא של עומסי התנועה באזור. כמו כן, יתכן שהעבודות יתארכו מעבר לארבעת החודשים שנקבעו, כמו בפרויקטי תשתית רבים.