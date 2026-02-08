122 אלף בקשות לתעודות זהות ולדרכונים הוגשו דרך המכונות האוטומטיות של רשות האוכלוסין, במהלך שצפוי לסייע בהקלת העומס בלשכות האוכלוסין. עם זאת, מספר הבקשות ללשכות האוכלוסין בשנה נמדד במיליונים. 108 מכונות הוצבו עד כה, ושיעור השימוש בהם הולך וגובר. אך עדיין יש צורך להזמין אליהן תורים. בינואר האחרון, 14% מכלל הבקשות הגיעו דרך המכונות הללו.

ההצעה להקים רשת מכונות אוטומטיות להנפקת דרכונים הועלתה לראשונה עוד ב-2022, תקופת שקד כשרת הפנים ותומר מוסקוביץ' כמנכ"ל. אך פורסמה לראשונה באפריל 2023, אז החל "מרתון לדרכון" תחת שר הפנים משה ארבל, ששאף להדביק פער עצום שנוצר בתקופת הקורונה והלך ונגרר, והגיע להיקף שלבזמנו של מאות אלפי דרכונים. רשות האוכלוסין הצליחו לצמצם את הפער תוך חודשים ספורים, לקראת העומס הגדול של הקיץ. אך המרתון לא פתר את הבעיה הרוחבית: פער גדול מדי בין כמות האנשים שמעוניינים לחדש דרכונים ותעודות זהות לעומת קיבולת העבודה של רשות האוכלוסין. במיוחד לקראת חודשי הקיץ, זה יוצר עומס גדול שמונע מאנשים לחדש את הדרכון שלהם בזמן.

הביקוש הולך וגובר

הפתרון המרכזי שהוצע בזמנו על ידי מנכ"ל רשות האוכלוסין דאז אייל סיסו, שאמר שהחלק החשוב ביותר הוא הפריסה של מכונות להנפםקה עצמית של דרכונים, בלי בהכרח תיווך של גורם אנושי. באפריל 2023 הוא אמר שהמכונות נמצאות ב"פיילוט וטסטים אחרונים". בראיון לגלובס מיוני 2023, הבטיח השר ארבל ש"ההנחיה היא להציב מכונות ראשונות בתל אביב בשבוע הבא", הוא אומר. "אבל גם אם זה יהיה בעוד שבועיים, אחיה עם זה". בפועל, הפיילוט החל בצורה רצינית רק ביולי 2025, שנתיים אחרי.

אך מהרגע שהוא הושק רשמית, הביקוש למכונות אלו הלך וגבר: אם ביולי 2025, הגישו כך בקשות 11,500 איש, הרי שבינואר 2026 שיעור זה כבר זינק ל-27 אלף. זאת הן בשל היכרות גדולה יותר איתן והן בשל הצבת עוד ועוד מכונות בלשכות האוכלוסין השונות.עם זאת, חשוב לציין שמספר הבקשות מדי שנה ברשות האוכלוסין נמדד במיליונים, כך שבזמן שמדובר בסיוע משמעותי - הוא עדיין לא החלק הארי של העבודה על המסמכים המזהים שלנו. ביולי 2025, עם ההשקה הרשמית של השירות, 6% מכלל הבקשות הגיעו דרך המכונות, ובינואר האחרון - שיעור זה כבר עלה ל-14%.

בשתי הלשכות הגדולות של רשות האוכלוסין בתל אביב הוצבו גם "לשכות דיגיטליות" בסמוך למבנה הלשכה, שמכילות אך ורק מכונות, בסיוע של עובד רשות אוכלוסין אחד שמסייע למי שבאים לחדש את דרכונם או לבצע בקשות אחרות.

שינוי נוסף שהתרחש באפריל 2024 הוא חידוש תעודות זהות ודרכונים דרך האינטרנט. אך מכיוון שחידוש ת"ז היא פעולה נפוצה פחות, וחידוש דרכון בשיטה זו לא יוצר זכאות לפטור מוויזה לארה"ב - הביקוש לכך לא היה משמעותי כפי שקיוו ברשות האוכלוסין.

מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה, אמנון שמואלי אומר ש"העמדות הדיגיטליות מהוות קפיצת מדרגה משמעותית בשירות הניתן לציבור והן חלק מהמהפכה הדיגיטלית שאנו מובילים, לטובת הציבור. השירות בעמדות הוא מהיר, נגיש ובתוך פחות מ-5 דקות מסתיים התהליך. רשות האוכלוסין וההגירה תמשיך לקדם מהלכים דיגיטליים שיפשטו ויקלו על ציבור מקבלי השירות".