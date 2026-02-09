תרופות להורדת כולסטרול מסוג סטטינים נחשבות לגורם בעל תרומה גבוהה להארכת תוחלת החיים בעשורים האחרונים. מחקרים הראו בעבר כי בהשוואת 10,000 איש עם סיכון להתקפי לב שנוטלים סטטינים במינון אפקטיבי, לעומת 10,000 איש שלא נוטלים את התרופה - יימנע התקף לב אצל 500 מהנוטלים. כאשר הקבוצה מורכבת מאנשים עם מחלת כלי דם חסימתית קיימת, מספר המקרים הנמנעים עולה ל-1,000.

אולם יש מי שנמנעים משימוש בסטטינים בגלל תופעות לוואי שונות. מאמר חדש של חוקרים באוניברסיטת אוקספורד, שפורסם בכתב-העת המוביל "The Lancet", סקר 23 מחקרים שבחנו את תופעות הלוואי של הסטטינים שיותר מ-150 אלף מטופלים בסך-הכול.

לדברי החוקרים, רוב תופעות הלוואי המיוחסות לתרופות הללו, ככל הנראה לא באמת נגרמות על ידן, אלא על ידי המחלות שבהן נועדו הסטטינים לטפל, או פשוט תלויות בגיל המשתמשים. יש כמה תופעות לוואי אמיתיות, אבל הן נדירות או ניתנות לשליטה.

החוקרים מנקים את הסטטינים מאשמה כגורמים לאובדן זיכרון, דיכאון, הפרעות שינה ובעיות בתפקוד המיני. כל התופעות הללו מתוארות כאפשריות בעלון לצרכן של התרופה, משום שהיו מטופלים שהתלוננו עליהן - כך העלון לצרכן עובד. אולם, המחקרים מראים כי כל התופעות הללו מופיעות בשיעורים דומים בקבוצות המחקר והביקורת. כמו כן, לא נמצאו שיעורים גבוהים יותר של עלייה במשקל, בחילה, עייפות, כאבי ראש ועוד הפרעות שנוטלי הסטטינים לפעמים נוטים לייחס לתרופה.

מתוך 66 תסמינים שנבדקו במחקר, משום שהיה חשד שהם עלולים להיות מושפעים מסטטינים, לגבי 62 לא נמצאה כל עדות לכך. ומהם הארבעה הנוספים? המחקרים מראים עליה קלה בדלקתיות כבד ובהפרעות לתפקודי כבד, אולם אלה אינם באים לידי ביטוי במחלות כבד; נמצאו שינויים בהרכב השתן, גם כאן ללא השפעה נראית לעין על תסימנים נוספים, ועלייה קלה בצבירת נוזלים.

ומה לגבי כאבי שרירים, אחת התופעות הכי מזוהות עם סטטינים? מחקרים קודמים של אותם חוקרים מצאו כי רוב תסמיני השרירים שדווחו על ידי מטופלים בתרופות הללו לא באמת נגרמו על ידי התרופות עצמן. הקשר נמצא רק ב-1% מהמשתמשים, כאשר אצל רובם המוחלט חלפה התופעה אחרי שנה. אצל מי שנטלו סטטינים יותר משנה, כמות כאבי השרירים הייתה זהה לקבוצת הביקורת. יש לציין כי מי שיש לו כאבים בלתי נסבלים, ממילא לא ישרוד בטיפול הזה שנה, אבל יש מי שיתמיד למרות הכאבים, ולכן אפשר ללמוד מהנתונים הללו על שיפור במצב כאבי השרירים אחרי שנה של שימוש.

המחקרים הקודמים הראו כי הסטטינים כן יכולים להעלות את רמות הסוכר בדם, כך שמי שכבר נמצא בסיכון לסוכרת, עלול להגדיל את הסיכון שלו או לפתח את המחלה מוקדם יותר. במקרה כזה, אפשר לשקול את התועלת של הפחתת הכולסטרול מול הסיכון של עליית הסוכר, או להוסיף טיפול בסוכר.

"תופעות הלוואי קטנות מהתועלת"

את המחקר הנוכחי הובילה כריסטינה ריית' מבית הספר לבריאות הציבור של אוקספורד. "המחקר הזה מרגיע עבור רוב הציבור, תופעות הלוואי של הסטטינים קטנות משמעותית מהתועלת שלהם", אמרה.

פרופ' בריאן וויליאמס, ראש התחום המדעי והרפואי ב-British Heart Foundation, אחד הגופים שממינו את המחקר אמר כי: "הממצאים האלה חשובים ומהווים מסר מרגיע מבוסס מדע עבור המטופלים. הסטטינים הם תרופות מצילות חיים, המגינות מפני התקפי לב ושבץ. מעט תופעות הלוואי שנמצאו, מתרחשות אצל מיעוט המטופלים, וההשפעה שלהם קטנה".

חוקרים שלא היו חלק מצוות המחקר התראיינו בנושא למרכז התקשורת המדעית הבריטי (Science Media Center), עמותה המרכזת תגובות חוקרים לאירועים ומאמרים מדעיים. כולם ציינו כי מדובר במחקר עשוי היטב, שיכול להרגיע את הציבור ואת הרופאים לגבי השימוש בסטטינים.

ד"ר קרלוס גיחרו הריאז מבית החולים האוניברסיטאי אלקורקורן בספרד, ציין כי חלק מן התופעות המוכרות של התרופה יכולות להיות מוסברות על ידי אפקט הנוצבו - היפוכו של אפקט הפלצבו - שבגינו לפעמים אנשים חשים יותר תועפות לוואי משום שהם מצפים לכך. עם זאת, הוא ציין כי בקליניקה הוא פוגש מטופלים שמצבם ההתחלתי מורכב יותר מאלה הנמצאים בניסויים קליניים, ולכן הוא כן לוקח בחשבון אפשרות של תופעות לוואי באנשים מסוימים.

לכן, אם מטופל בסטטינים מתלונן על תופעת לוואי שהגיעה עם הטיפול, הוא ממליץ לו לנסות להפסיק את הטיפול ולבחון אם הבעיה חולפת. אם לא - הוא ימליץ על חלופות אחרות להפחתת כולסטרול. "ובכל זאת חשוב לומר כי סטטינים נחקרו היטב, התועלות הגדולות ומעט החסרונות שלהם מובנים היטב, והתרומה הבריאותית שלהם לא עומדת כלל בסימן שאלה".

פרופ' איאן דוגלס מבית הספר להגיינה ורפואה טרופית של לונדון (העוסק בבריאות הציבור), אמר כי למרות המחקר, חלק מתופעות הלוואי של תרופות - וביניהן סטטינים - עלולות להיות נדירות מאוד ולכן אין להתעלם מתלונות על תופעות לוואי של התרופה. עם זאת, גם הוא הסכים כי המחקר מרגיע ותומך בשימוש נרחב בתרופה, בהתאם לצורך כמובן.