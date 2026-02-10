מגמה חיובית באסיה; בורסת טוקיו עלתה לשיא חדש של כל הזמנים

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

9:20

אסיה

בורסות אסיה נסחרו הבוקר במגמה חיובית. הניקיי היפני המשיך בראלי שלו בעקבות ניצחונה של הנשיאה סנאה טקאיצ'י בבחירות במדינה וזינק בכ-2.2%; המדד נמצא במרחק לא רב מרף ה-58 אלף נקודות. מדד ההנג סנג עולה בכ-0.5%, בורסת שנגחאי הוסיפה כ-0.1% והקוספי הדרום־קוראיני טיפס בשיעור דומה. מניית ענק ההשקעות היפני סופטבנק זינקה במעל 10%, לאחר שחברה־בת שלו העלתה את תחזיותיה לשנת הכספים המסתיימת ב-31 במרץ. המניה משלימה כך עלייה של מעל 15% ביומיים.

וול סטריט

הבורסה בניו יורק ננעלה אתמול בעליות שערים, בהובלת מניות הטכנולוגיה, שהמשיכו להתאושש לאחר הריבאונד שרשמו ביום שישי האחרון. מדד הנאסד"ק קפץ בכ-1%, ה-S&P 500 הוסיף לערכו כ-0.5% והדאו ג'ונס רשם עלייה מזערית לשיא חדש של כל הזמנים; זאת, לאחר שביום שישי האחרון, הוא חצה לראשונה את רף ה-50 אלף נקודות.

רבות מהשחקניות המרכזיות בתחומי ה-AI והשבבים רשמו עליות, ביניהן אנבידיה , מיקרוסופט , AMD , ברודקום ופלנטיר . מנגד, מיקרון , אמזון ואפל סיימו את היום בירידות.

ענקית הענן אורקל בלטה לחיוב במיוחד וזינקה בכ-10%, לאחר שחברת הפיננסים D.A. Davidson שדרגה את ההמלצה שלה על המניה מ'נייטרלי' ל'קנה', בשל אופטימיות סביב OpenAI והחברות הקשורות אליה (אורקל ו-OpenAI חתמו בסוף השנה שעברה על עסקת ענק בהיקף של 300 מילאירד דולר).

סמיר סמאנה, אסטרטג שווקים גלובלי בכיר בבנק ההשקעות וולס פארגו, התייחס להתנהגות של שוק המניות האמריקאי בימים האחרונים, ואמר לבלומברג כי "כשיש מכירות כמו אלו שנראו במגזר הטכנולוגיה לאחרונה, בדרך כלל רואים רצפי עליות כריפלקס (knee-jerk rallies). ימים יגידו האם יהיה צורך בבחינה מחדש, או שמא מספיק ערך נוצר".

סם סטובאל, אסטרטג השקעות ראשי ב-CFRA Research, אמר ל-CNBC: "המשקיעים אומרים לעצמם, 'אוקיי, חווינו התאוששות אדירה. האם המגמה תחזיק מעמד? האם זה משהו שאני עלול להישאב אליו ורק לגמור מובס, או שזו באמת הזדמנות קנייה נוספת?'". סטובאל התייחס למכפיל הרווח העתידי של סקטור ה-IT ב-S&P 500 וציין כי "עברנו מפרמיה של 17% לדיסקאונט של 8%. אפשר לומר, 'וואו, זה די טוב, אולי זה עדיין לא ממש הזמן לצאת ממניות הטכנולוגיה'".

יום רע עבר על המניות הישראליות בוול סטריט: חברת הפינטק פאגאיה וחברת התוכנה מאנדיי צנחו שתיהן במעל 20%, לאחר שהתחזיות שפרסמו לרבעון הראשון של 2026 היו חלשות מצפי האנליסטים.

למרות שמאנדיי הציגה תוצאות טובות ברבעון הרביעי ועקפה את צפי האנליסטים, כאמור, התחזית שפרסמה אכזבה את המשקיעים. החברה מצפה לרשום ברבעון הראשון של 2026 הכנסות של 338-340 מיליון דולר, נמוך מתחזיות האנליסטים לכ-343 מיליון דולר, עם רווח תפעולי Non-GAAP של 37-39 מיליון דולר. בשנת 2026 החברה צופה צמיחה של 18%-19% להכנסות של 1.452-1.462 מיליארד דולר, נמוך מתחזיות האנליסטים שעומדות על 1.48 מיליארד דולר, עם רווח תפעולי של 165-175 מיליון דולר ותזרים חופשי מתואם של 275-290 מיליון דולר.

פאגאיה הציגה ברבעון הרביעי הכנסות של 335 מיליון דולר, צמיחה של 20% ובתוך טווח התחזיות (אם כי קרוב לרף התחתון), וה-EBITDA המתואם הסתכם ב-98 מיליון דולר (מעט מתחת לתחזיות). שנת 2025 הסתיימה עם צמיחה של 26% להכנסות של 1.3 מיליארד דולר, מעבר מהפסד לרווח נקי GAAP של 81.4 מיליון דולר ו-EBITDA מתואם של 371 מיליון דולר. ברבעון הראשון פאגאיה צופה הכנסות של 315-335 מיליון דולר, נמוך מתחזיות האנליסטים. השנה כולה תסתיים עם הכנסות של 1.4-1.575 מיליארד דולר, לעומת תחזית האנליסטים ל-1.52 מיליארד דולר.

שוקי הסחורות והמטבעות

השקל התחזק אתמול מול הדולר בכ-1%, ושערו נעמד על 3.08 שקלים. ההתחזקות באה, בין היתר, על רקע היחלשות הדולר מול יתר מטבעות העולם - בפרט מול הין היפני, שהתחזק בעקבות הניצחון של נשיאת יפן סנאה טקאיצ'י בבחירות במדינה. הבוקר, השקל נחלש מעט ושער הדולר עומד על 3.09 שקלים.

מחירי הנפט קפצו אתמול במעל 1.5%, לאחר שמחלקת התעבורה האמריקאית פרסמה אזהרה לספינות הנושאות את דגל ארה"ב, להתרחק ככל הניתן מטריטוריה איראנית במסעותיהן דרך מצרי הורמוז ומפרץ עומאן. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד כעת על כ-64.6 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד כעת על כ-69.2 דולר. הבוקר, המחירים רושמים ירידות קלות.

מחירי המתכות היקרות רשמו עליות, בעוד הם מנסים להתאושש מהצניחה ההיסטורית שרשמו לפני כשבוע וחצי. הכסף עלה בכ-7% ומחירו עמד על כ-82 דולר לאונקיה, בעוד הזהב עלה בכ-2% ונסחר סביב 5,050 דולר לאונקיה. הבוקר, המחירים יורדים קלות.

בשוק הקריפטו, הביטקוין יורד הבוקר בכ-2% ונסחר מעט מתחת לרף ה-70 אלף דולר. האת'ריום יורד גם הוא בשיעור דומה ונסחר סביב 2,090 דולר.

מאקרו

השווקים ממשיכים לצפות לדוח התעסוקה הקריטי שיפורסם מחר בארה"ב, אשר לו השפעה מכרעת על המשך המדיניות המוניטרית של הפדרל ריזרב. לפי CNBC, הכלכלנים שנסקרו על־ידי דאו ג'ונס צופים כי הדוח יצביע על תוספת של 60 אלף משרות חדשות לחודש ינואר, לאחר תוספת של 50 אלף משרות שנרשמה בדצמבר. שיעור התעסוקה צפוי להישאר יציב על רמה של 4.4%.

כריס לרקין, אנליסט ב-E-Trade מבית מורגן סטנלי, אמר לבלומברג כי "דוח תעסוקה פושר כנראה לא ישפיע במיוחד על השווקים, אבל סוחרים שמצפים שהמניות יקפצו על רקע מספרים חלשים צריכים לקחת בחשבון את האפשרות ששוק מניות תנודתי עשוי פשוט להתייחס לחדשות טובות כטובות ולחדשות רעות כרעות".

עוד בגזרת נתוני המאקרו של ארה"ב, המשקיעים יסבו את תשומת לבם לנתוני המכירות הקמעונאיות שיפורסמו בצהרי היום.