טראמפ: "איראן רוצה להגיע להסכם, זה יהיה טיפשי מצדה אם לא"

עדכונים שוטפים

8:13 - דיווח: טראמפ ידרוש מחמאס למסור נשק שעשוי לשמש לתקיפת ישראל, אך יאפשר שמירה של נשק קל

דיווח בניו יורק טיימס: ממשל טראמפ ידרוש מחמאס למסור את כל הנשק שברשותו "שיכול לשמש כדי לתקוף את ישראל", אך יאפשר לארגון הטרור לשמור ברשותו חלק מהנשק הקל שלו. ההבנות כלולות בטיוטה של תוכנית, שהשליחים וויטקוף וקושנר וניקולאי מלדנוב ממועצת השלום של טראמפ - צפויים להציג לחמאס בשבועות הקרובים.

03:38 - רה"מ נתניהו נפגש עם וויטקוף וקושנר - שעדכנו אותו על סבב השיחות הראשון עם איראן

ראש הממשלה נתניהו נפגש בבלייר האוס בוושינגטון עם השליחים המיוחדים של הנשיא טראמפ - סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר. בפגישה דנו הצדדים בסוגיות אזוריות, והשליחים וויטקוף וקושנר עדכנו את נתניהו על סבב השיחות הראשון אותו קיימו עם איראן ביום שישי האחרון.

02:27 - תושבים בשלומית חוששים: טנדרים לבנים תועדו בגבול מצרים

תושבים ביישוב שלומית שבגבול מצרים התלוננו בימים האחרונים על טנדרים לבנים שנצפו צמוד מאוד לגדר. בתמונות שצולמו אתמול ושלשום סמוך ליישוב שלומית נראים טנדרים לבנים פחות מ-100 מטר מהיישוב, ועל רקע אירועי 7 באוקטובר, הדבר מטריד מאוד את התושבים.

תושבים כתבו בין היתר בקבוצת הוואטסאפ: "20 טנדרים, זה המון, זה לא מריח טוב, צריך להפוך את השולחן מול הצבא". החשש שלהם הוא שגם אם מדובר כעת באירוע זניח, או בעל אופי פלילי, ביום אחר יכול להיות מדובר באירוע טרור. צה"ל: "עוקבים אחר המתרחש בגבול". לכתבה המלאה

02:07 - הפרוטוקולים שנתניהו בחר שלא לחשוף: "רה"מ הדגיש את חשיבות השמירה על הרגיעה, לשקול כל מהלך יזום"

ציטוטים נוספים מפרוטוקולי הישיבות שקדמו ל-7 באוקטובר, שגם אותם בחר נתניהו שלא לחשוף לציבור, מראים שוב כיצד רה"מ הנחה לפעול להרגיע את הזירות - ולהימנע ממהלכים יזומים. "היעד הוא תקופת חגים שקטה ככל הניתן", כך הנחה הדרג המדיני פחות מחודש לפני טבח 7 באוקטובר. בסיכום הדיון, פסקה ייחודית הדגישה את המדיניות של נתניהו: "ראש הממשלה הדגיש את חשיבות השמירה על הרגיעה ככל הניתן בכל הזירות בחודשים הקרובים. במצב דברים זה יש לשקול כל מהלך יזום".

כלומר, בימים ובשבועות שלפני 7 באוקטובר ראש הממשלה נתניהו הנחה בעצמו על שקט כמדיניות. אם תוקם ועדת חקירה ממלכתית, ניתן להניח שיש מי שייטען שהמדיניות הזו של נתניהו יכולה להסביר את קבלת ההחלטות של המפקדים בליל הטבח. הטענה עשויה להיות כי המפקדים חששו מחישוב שגוי שעשוי להביא להידרדרות. לכתבה המלאה

00:05 - טראמפ: "איראן רוצה להגיע להסכם, זה יהיה טיפשי מצדה אם לא"

הנשיא טראמפ התראיין ל-Fox Business, ואמר: "איראן רוצה להגיע להסכם, זה יהיה טיפשי מצדה אם לא. המשטר האיראני רימה ממשלים אמריקאים קודמים, איתנו הם מדברים"

23:06 - דיווח: בממשל טראמפ שקלו להשתלט על מכליות נפט איראניות - אך נסוגו מהרעיון

לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, גורמים בממשל טראמפ דנו באפשרות להשתלט על מכליות נפט של איראן במטרה להגביר את הלחץ על טהרן, בדומה לנוהל שהיה בוונצואלה - אך ויתרו על הרעיון בשל החשש מתגובה איראנית ועלייה במחירי הנפט.

20:25 - מקורות ל-CNN: ישראל מפקפקת ביכולתם של המגעים של ארה"ב ואיראן להצליח - אך פועלת להבטיח את האינטרסים שלה

ישראל עדיין מפקפקת בהצלחתם של המגעים המתהווים בין ארה"ב לאיראן, כך אמר מקור ל-CNN. במקביל, ישראל לוחצת להבטיח את האינטרסים שלה - כמו גם את חופש הפעולה הצבאי של ישראל תחת כל הסכם פוטנציאלי.

20:05 - הנשיא טראמפ לחדשות 12: נתניהו רוצה עסקה טובה. בלי הסכם - אפשר לפעול צבאית באיראן

הנשיא טראמפ אמר אמש (שלישי) בראיון טלפוני לחדשות 12, כי אם לא ניתן יהיה להשיג עסקה עם איראן - הוא יהיה מוכן לפעול צבאית כפי שעשה במלחמת 12 הימים בחודש יוני האחרון.

לקראת הפגישה עם רה"מ נתניהו ועל רקע המו"מ, הנשיא הדגיש בריאיון שהוא רוצה הסכם - "או שנצטרך לעשות משהו מאוד קשוח, כמו בפעם הקודמת". במקביל הוא שוקל לשגר למזרח התיכון נושאת מטוסים נוספת יחד עם קבוצת התקיפה שלה. על רה"מ: "לא חושב שהוא לחוץ מהמו"מ, גם הוא רוצה עסקה". לכתבה המלאה

פורסם לראשונה ב-N12