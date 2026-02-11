תכנון

פינוי־בינוי למעונות סטודנטים בירושלים: ארבעה מגדלים בני 28 קומות, עם 750 יח"ד, בקריית היובל

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ירושלים המליצה לאחרונה על הפקדת תוכנית למעונות סטודנטים חדשים במתחם המשמש את האוניברסיטה העברית, בשכונת קריית היובל בעיר.

למעשה, מדובר על פרויקט פינוי־בינוי למתחם מעונות סטודנטים ישן של האוניברסיטה: שלושה מבני שיכון בני חמש קומות כל אחד, עם כמה עשרות מיטות, אשר "יוחלפו" בארבעה מגדלים חדשים בני עד 28 קומות כל אחד, ובהם 750 יחידות דיור חדשות (900 מיטות). נציין כי תוכנית האב לשכונת קריית היובל מגבילה את הבינוי ל־12 קומות לכל היותר, אך הוועדה החליטה לקבל את הבינוי המוצע "בשל אופיו הציבורי של הפרויקט וחשיבותו הרבה לתוספת יחידות דיור לסטודנטים".

המתחם אומנם מרוחק משני הקמפוסים בגבעת רם ובהר הצופים, אך לאוניברסיטה שמונה של מתחמי מעונות, המפוזרים ברחבי העיר. הפרויקט, שאושר להפקדה בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, משתרע על פני כ־4.8 דונמים, ויכלול מלבד הדירות גם שטחים לרווחת הסטודנט, כיתות לימוד, מועדוני סטודנטים, חדרי כושר, מכבסות, גני ילדים ועוד. הפרויקט יכלול גם שטחי מסחר ומשרדים עבור מנהלת המעונות. התוכנית נערכה על ידי שורץ בסנוסוף אדריכלים.

רישוי

חקלאים יוכלו לשכן עובדים זרים בשדות מחוץ לישובים

אחד הקשיים הקבועים של חקלאים לגבי העסקת עובדים זרים מוצא פתרון: מנהל התכנון אישר תיקון לתמ"א 35 שיאפשר להקים מבנים זמניים בתוך השטח החקלאי לצורך מגורים של עובדים זרים שעובדים בחקלאות באותו המקום. עד כה, העובדים היו חייבים לגור בישוב עצמו, מה שהפריע במקרים שבהם יש מרחק גדול בין הישוב לבין השדה החקלאי עצמו.

לאור הפסקת הפעילות של פועלים פלסטינים בצד המערבי של הקו הירוק, חקלאים בישראל (שככלל, תלויים ביבוא עובדים מבחוץ) הגבירו מאוד את השימוש בעובדים זרים. אלא שהמגורים שלהם היו חייבים על פי כללי התכנון והבניה להיות בתוך גבולות הישובים, דבר שדרש הסעות קבועות של העובדים הלוך וחזור מהישוב לשדה וחזרה. כעת, העובדים יוכלו לגור בשטח עצמו, והחקלאים יוכלו להקים עבורם מבנים זמניים שישכנו אותם. זו הסרת חסם משמעותי בפני החקלאים וייעול של האופרציה החקלאית כולה.

במנהל התכנון מקווים שזה ימנע פתרונות מאולתרים כפי שיש היום, ואומרים שהמהלך יאפשר "מתן פתרונות ראויים למגורי עובדים, לצד שמירה על האיזונים הנדרשים בין צורכי החקלאות, פיתוח ההתיישבות, וההגנה על השטחים הפתוחים והמסדרונות האקולוגיים". מנכ"ל מנהל התכנון רפי אלמליח מוסיף ש"חיזוק החקלאות בישראל הוא יעד ראשון במעלה של מינהל התכנון לצד פיתוח המגורים, התעסוקה, התשתיות ושמירה על השטחים הפתוחים והמסדרונות האקולוגיים. תיקון תמ״א 35 יאפשר הסדרה מושכלת של מתחמי מגורים זמניים לעובדים, החיוניים לענף, וייתן מענה תכנוני למציאות שהשתנתה בשנים האחרונות".

תכנון

דיון בהרחבת קיבוץ נחל עוז ל-500 יחידות דיור

ועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) של המועצה הארצית לתכנון ובנייה תדון בשבוע הבא בהרחבת קיבוץ נחל עוז, שנפגע קשה במתקפת הטרור ב-7 באוקטובר 2023.

קיבוץ נחל עוז ממוקם כ-800 מטרים מהגבול עם עזה ובטבח שמחת תורה נרצחו ונחטפו תושבים רבים בו, וכל תושביו פונו. לפי דברי ההסבר לתוכנית, כיום חיים בקיבוץ כ-500 איש מחציתם צעירים וילדים.

בפועל קיימות או נמצאות בשלבי תכנון ובנייה 151 יח"ד ו-100 יחידות קטנות עד 55 מ"ר. התוכנית מציעה תוספת של 349 יח"ד להשלמה ל-500 יח"ד בהתאם לתמ"א 35 .

נוסף לכך מתוכננת לקיבוץ כניסה חדשה מכיוון מזרח, שתתחיל בצומת סעד תשתלב עם הדרך הנופית ולאחר מכן תתפצל לכניסה נוספת לכיוון האזור המגורים המתוכנן החדש. באזור צומת סעד מתוכנן אזור תעשייה בהיקף של 120 דונם.