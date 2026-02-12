עדכונים שוטפים

1:30 - "תיק הראיות" שהציג נתניהו לטראמפ: איראן מהתלת בכם

ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארה"ב דונלד טראמפ נפגשו אתמול (רביעי) בבית הלבן, במסגרת הביקור הבהול של נתניהו בוושינגטון. הפגישה, שנערכה קרוב לשלוש שעות, נערכת ללא נוכחות תקשורתית, בניסיון לשמור על שיח אינטימי בין ראש הממשלה לנשיא האמריקני.

ראש הממשלה ניסה לרתום את טראמפ, ולהבטיח שהאינטרסים הישראליים יובאו לידי ביטוי במו"מ עם איראן. במקביל, בישראל נערכים לקריסת השיחות - ומאמינים: האיראנים יעשו טעויות. בכיר אמריקאי סיפר כי השניים דנים באפשרות לבצע תקיפה משותפת באיראן.

טראמפ צייץ: "לא הושגה שום החלטה סופית, מלבד שהתעקשתי על כך שהמשא ומתן עם איראן יימשך כדי לראות אם ניתן להשלים עסקה. אם ניתן, הבהרתי לראש הממשלה, שזו תהיה העדפה. אם לא, נצטרך לראות מה תהיה התוצאה".

נתניהו הגיע עם הוכחות, תיק ראיות, לכך שהאיראנים מהתלים בארה"ב. נתניהו הציג לבכירי הממשל האמריקני ראיות שלפיהן המשטר האיראני המשיך לטבוח באזרחיו, אפילו אחרי שאמרו כי הם יפסיקו לפגוע באזרחים. כמו כן, לפי הראיות שבידי ישראל, האיראנים מלכתחילה לא התכוונו לדון על שום נושא שאינו גרעין במסגרת שיחות המו"מ. לכתבה המלאה

1:27 - "ארגון חברתי": כך התא הפרו-פלסטיני באוניברסיטה מגדיר את מנהרות הטרור של עזה

ארגון הסטודנטים הפרו-פלסטיני בבית הספר למשפטים של אוניברסיטת העיר ניו יורק (CUNY) מקדם אירוע בקמפוס - שבו מתוארת רשת המנהרות של חמאס בעזה כ"ארגון חברתי במסגרת התנגדות לקולוניזציה". המרצה שהוזמנה לדיון - אנתרופולוגית שמגדירה את המנהרות בעזה כ"צורה חיונית להתנגדות".

הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק, אופיר אקוניס, שיגר הבוקר מכתב לקנצלר רשת אוניברסיטאות העיר ניו יורק ובו דרש לבטל את האירוע המתוכנן להתקיים בתחילת מרץ.

"תמיכה באירוע כזה מהווה נרמול של טרור וחציית קו אדום מבחינה מוסרית", אמר אקוניס, והוסיף שהוא מבקש לפעול "במהירות ובנחישות" נגד האירוע, ומצפה לגינוי פומבי. לכתבה המלאה

22:29 - המתקפה של שר החוץ האיראני נגד מרים אדלסון: "כדאי לשאול את מי היא משרתת"

עראקצ'י פרסם ציוץ תוקפני נגד המיליארדית הישראלית המקורבת לטראמפ. הוא שיתף דיווח מ"ישראל היום" - ותקף: "לפני שאתם קונים את הנרטיב שמוכר, חשבו מי מרוויח ממנו - ומי עשוי בפועל לבצע את ההונאה". לכתבה המלאה

21:30 - דריכות שיא לאפשרות של תקיפה: מפת הכוחות האמריקנים באזור המתעדכנת

ארה"ב השלימה את שלב א' בבניית מערך הכוחות במזרח התיכון, וכעת נכנסת לשלב ב', כאשר ההערכה היא שכלל הכוחות לצורכי מלחמה יגיעו לאזור בשבועיים-שלושה הקרובים. בנקודת הזמן הזאת ארה"ב מסוגלת לתקוף, וכשכלל הכוחות יגיעו למזרח התיכון הפעולה תהיה גדולה הרבה יותר.

גם בבסיס האמריקני הגדול בקטאר הציבו טילי פטריוט על משגרים ניידים. טראמפ הורה לקבוצה נוספת של נושאות מטוסים להתכונן לפריסה במזרח התיכון. לכתבה המלאה

