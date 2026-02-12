בית המשפט המחוזי בתל אביב התיר לפרסם הבוקר (ה') כי לאחרונה נעצרו אזרח ואיש מילואים בחשד שניהלו הימורים ברשת על מבצעים צבאיים באמצעות פלטפורמת ההימורים הדיגיטלית "פולימרקט". החשד הוא שמכוח תפקידם בצבא ועל בסיס מידע שנחשפו אליו ולידיעות מסווגות במסגרת תפקידם, הם ביצעו הימורים ברשת. הם נעצרו בפעילות משותפת של שב״כ, ימ״ר ארזים במלמ״ב ומשטרת ישראל.

כתב האישום נגדם הוגש ביום שני השבוע בתום חקירה ולאחר שגובשה תשתית ראייתית נגדם. הפרקליטות החליטה על העמדתם לדין פלילי בעבירות ביטחוניות חמורות ועבירות שוחד, ושיבוש מהלכי משפט. החקירה נוהלה במשותף בשב״כ ובימ"ר ארזים, המשותפת למלמ"ב במשרד הביטחון ולמשטרת ישראל, יחד עם מצ"ח ומחב״ם, בליווי מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה. במקביל, הפרקליטות ביקשה להאריך את מעצרם של הנאשמים עד לתום ההליכים המשפטיים נגדם.

במערכת הביטחון מדגישים כי בביצוע הימורים מעין אלה, בהסתמך על מידע סודי ומסווג, טמון סיכון ביטחוני של ממש לפעילות צה״ל ולביטחון המדינה. פולימרקט היא פלטפורמת תחזיות אונליין, שבה כל אחד בעולם יכול להירשם בלי שמו האמיתי ולשלם במטבעות דיגיטליים. מדובר בשחקן בשוק שבו פועלות פלטפורמות דיגיטליות וזירות מסחר, המאפשרות השקעה בחוזים המנבאים את התוצאה של אירועים עתידיים במגוון תחומים - החל מפוליטיקה ובחירות, דרך כלכלה ופיננסים, בספורט ומזג האוויר ועכשיו גם בעניינים צבאיים.

התיק מטופל ע"י עורכי הדין איתי גוהר ואירנה אינברג ממחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה.

*** חזקת החפות: הנאשמים לא הורשעו בביצוע עבירה, ועומדת להם חזקת החפות.