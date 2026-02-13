השיח סביב דיקטטורים ומנהיגים של ארגוני טרור לרוב מעלה תמונות קשות של אלימות, נאומי זעם מול המונים ותהלוכות צבאיות מאיימות. אבל מעבר לתמונות הקשות והמוכרות, מסתתר צד פחות ידוע - עולם תחביבים משונה ומפתיע שטיפחו העריצים מאחורי הקלעים.

לאחרונה חשף המגזין האמריקאי אטלנטיק (The Atlantic) פרטים על חייו של נשיא סוריה לשעבר, בשאר אל־אסד, שנמלט לרוסיה ב־2024 עם השתלטות המורדים על המדינה. על פי התחקיר, בימיו האחרונים בשלטון, אסד בן ה־60 בילה שעות רבות במשחקי וידאו וארגן מפגשים מיניים.

אסד הוא רק דוגמה אחת לדיקטטור עם תחביבים משונים: החל מההתמכרות של סטאלין למערבונים ועד לאובססיה של קדאפי לנשים.

אוסמה בן לאדן

מיסטר בין וסרטים מצויירים

מנהיג ארגון הטרור אל־קאעדה הוא כנראה הטרוריסט המוכר בהיסטוריה המודרנית. פיגועי 11 בספטמבר - אירוע הטרור הגדול ביותר במאה ה־21 - חרטו את שמו בזיכרון הקולקטיבי האמריקאי בפרט ובקרב רבים במערב.

עם זאת, אישיותו של בן לאדן נותרה חידה עבור רוב הציבור. רק בשנת 2017 הסיר ה־CIA את הצנזורה מממצאים שהתגלו במחשביו לאחר לכידתו: אוסף סרטי וידאו עשיר ומגוון חשף מאות שעות של חומרי תעמולה ג'יהאדיסטית, הדרכות לביצוע פיגועים וצילומי זוועה מזירות קרב.

ומן הצד השני, במחשבים של בן לאדן התגלו אוצרות קולנועיים בלתי צפויים לחלוטין: סרטוני אנימציה בריטיים של וולאס וגרומיט - סדרת אנימציה על ממציא תמים וכלבו הנאמן, לצד פרקים של מיסטר בין - הדמות הקומית המוכרת של רואן אטקינסון.

הממצא הזה סיפק הצצה נדירה ומטרידה לדואליות של אחד האויבים המושבעים ביותר של המערב, אדם שגרם למוות של אלפים, אך מצא בידור באותן קומדיות תמימות שצופות בהן מיליוני משפחות ברחבי העולם.

סדאם חוסיין

רומן רומנטי שהפך לרב מכר

סדאם חוסיין שלט 24 שנה בעיראק תחת משטר אימה. הוא זכה לכינוי "הקצב מבגדד" בשל אכזריותו ומשטר הדיכוי שהפעיל נגד כל מתנגד, אמיתי או מדומיין, לרבות נגד בני משפחתו שנחשדו בבגידה. על פי הערכות, מספר אזרחי עיראק שנהרגו תחת שלטונו עומד על רבע מיליון.

במקביל לשלטון הדמים, חוסיין טיפח תחביב תרבותי מפתיע. במהלך שנות שלטונו, נטען שהוא כתב מספר רומנים ושירים. אחד מהרומנים של חוסיין, "זביבה והמלך", פורסם שנים בודדות לפני נפילת משטרו, ואף הפך לרב־מכר מסחרר: מיליון עותקים נמכרו בעיראק, אך ספק אם הרכישות היו מרצון.

הרומן הרומנטי, שסיפר על אהבה ואבירות, היה דרכו של הדיקטטור להציג עצמו כאיש תרבות ולא רק כאיש חרב. אולם, ה־CIA הביע ספקנות לגבי המחבר: לפי מסמכי המודיעין, סביר להניח שהרומנים נכתבו על ידי כותבי צללים מוכשרים, וחוסיין עצמו פיקח על העבודה, ערך והכתיב את הכיוון האידיאולוגי.

תחביב נוסף של "הקצב מבגדד" הגיע דווקא מתחום הקולינריה. סוהרים אמריקאים ששמרו על חוסיין לאחר לכידתו טענו בפני NBC כי המאכל האהוב עליו היה דוריטוס, וכשנגמר - העריץ לשעבר היה מאבד את עשתונותיו. "הוא היה אוכל שקית משפחתית של דוריטוס ב־10 דקות", העיד אחד מהסוהרים.

יוזף סטאלין

"בואו לצפות איתי בסרטי קאובויים"

מנהיג ברית המועצות יוזף סטאלין ביסס את עצמו בתור אחד הדיקטטורים הבולטים והאכזריים ביותר של המאה ה־20, בין היתר בכך שהנהיג את המעצמה הרוסית במלחמת העולם השנייה. הוא הותיר אחריו מורשת עקובה מדם, שכללה רדיפת מתנגדים, טיהורים, מאסרים המוניים במחנות עבודה בכפייה ואחריות למותם של אינספור אזרחים.

כשלא טבח בעמו, סטאלין התפנה לצפות בסרטי קולנוע ומערבונים, עד כדי כך שבכל אחד מבתיו היה קולנוע פרטי. על פי ארכיוני המפלגה הקומוניסטית, המנהיג ראה את עצמו כמפיק, במאי ותסריטאי וגם כצנזור האולטימטיבי. לעתים קרובות, אומרים היסטוריוניים, סטאלין אף היה מתקשר לפקודיו בשעות הלילה כדי שיבואו לצפות איתו בסרטי קאובויים.

קים ג'ונג און

הכדורסל שהפך לאמצעי לדיפלומטיה

ב־15 השנים האחרונות, מאז שקיבל את מושכות מאביו ב־2011, קים ג'ונג און נהנה משליטה מוחלטת בקוריאה הצפונית. בזמן הזה, ג'ונג און הוכיח את עצמו כאכזרי לא פחות מאביו ומסבו: הוא הוציא להורג בכירים במשטר, כולל דודו, האיץ את תוכנית הגרעין והטילים הבליסטיים של המדינה והמשיך לדכא את האוכלוסייה בקוריאה הצפונית תחת משטר רעב וטרור.

במקביל, הרודן שהתחנך במערב הוא גם חובב כדורסל אמריקאי נלהב. בעת לימודיו בתיכון, הוא התאהב בספורט, ועל פי דיווחים, אף רכש לעצמו עשרות זוגות של נעליים מהמותג האמריקאי נייקי. כשעלה לשלטון, ג'ונג און אפילו יצר קשר עם שחקן ה־NBA דניס רודמן והזמין אותו לביקור בקוריאה הצפונית.

עד כמה התחביב הזה היה חשוב לדיקטטור? לפי וושינגטון פוסט, בתקופת ממשל אובמה שקלו פקידים אמריקאים לשלוח שחקני כדורסל מארה"ב לקוריאה הצפונית שבניסיון לקדם את המאמצים הדיפלומטיים בין המדינות.

גם אביו, קים ג'ונג איל, היה אוהד כדורסל ואף פנה למשרד החוץ האמריקאי "כדי להזמין את מייקל ג'ורדן לפגוש אותו", העיד מושל ניו מקסיקו לשעבר, ביל ריצ'רדסון, ששימש כחבר בקבינט האמריקאי באותה תקופה, בראיון לגוף התקשורת ABC ניוז. ג'ורדן דחה את הבקשה, אך העניק לצפון קוריאנים כדור חתום על ידו.

מועמר קדאפי

סגנון לבוש ייחודי מפואר

השם האחרון ברשימה הוא מועמר קדאפי, הדיקטטור שעמד בראש לוב במשך 42 שנה. ייתכן שהוא הדמות האקסצנטרית ביותר בקרב עריצי המאה ה־20 וה־21. בעוד שרוב הדיקטטורים ביקשו להקרין כוח, רצינות ומשמעת צבאית, קדאפי יצר סגנון ייחודי משלו: מדים צבעוניים ומשובחים בעיצובים פנטסטיים ואוהלים בדואים מפוארים. הוא אפילו הכריז על עצמו כ"מלך המלכים של אפריקה" וחיבר את "הספר הירוק" - מניפסט פוליטי שניסה להציג חלופה לקפיטליזם ולקומוניזם.

מעבר לאקסצנטריות והתעמולה, קדאפי הנהיג משטר דיכוי אכזרי שבו מתנגדים הוצאו להורג, נעלמו או נכלאו בתנאים בלתי־אנושיים. מרידות עממיות דוכאו באלימות, ואלפי בני עמו שילמו בחייהם במהלך ארבעת העשורים של שלטונו.

אחד מתחביביו, אם אפשר לקרוא לזה ככה, היה יחסו המעוות לנשים והצורך להקיף את עצמו בהן. מצד אחד, הוא הציג את עצמו כמהפכן בעולם הערבי השמרני. הוא הקים את "משמר האמזונות" המפורסם - יחידה של מאות נשים חמושות שעברו אימונים צבאיים קשים ושימשו כצבא האישי שלו. הוא הלביש אותן במדים ירוקים זהים, צייד אותן בנשק והציג אותן כסמל לשחרור האישה הלובית.

אבל מן הצד השני, עדויות רבות שהתגלו לאחר נפילת משטרו חשפו תמונה מחרידה: קדאפי השתמש ב"משמר האמזונות" ובנשים אחרות לצרכיו המיניים. נשים גויסו מבתי ספר ומשפחות עניות בהבטחות לעבודה ולכבוד, אך למעשה הוחזקו בארמונותיו כעבדות מין. הן עברו אונס שיטתי, התעללות והשפלה.