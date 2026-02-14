אירופה מאשימה את רוסיה: נבלני נרצח על ידי רעל צפרדעים

כשנתיים לאחר מותו של מנהיג האופוזיציה הרוסי אלכסיי נבלני במושבת העונשין בסיביר, בריטניה ומדינות אירופה חושפות ממצא חמור שמשנה את התמונה. בדיקות מעבדה מצאו בגופו של נבלני רעלן נדיר במיוחד שמקורו בצפרדעי חץ ארסיות מדרום אמריקה. ממצא שלדבריהן אינו מותיר ספק כי מדובר בחיסול מכוון של מוסקבה.

לפי הודעת משרד החוץ הבריטי, בדיקות מעבדה לדגימות שנלקחו מגופו של נבלני העלו נוכחות של אפיבטידין (Epibatidine) - רעלן עצבי נדיר המצוי באופן טבעי בעורן של צפרדעי חץ מדרום אמריקה באזור אקוודור. החומר אינו קיים באופן טבעי ברוסיה, וצפרדעים בשבי אינן מייצרות אותו. בשל כך קובעת לונדון כי "אין הסבר תמים" להימצאות הרעלן בגופו של נבלני, ומטילה את האחריות הישירה על רוסיה.

מדינות אירופיות נוספות הצטרפו לבריטניה בהאשמה בהרעלה במותו "הפתאומי" של נבלני בן ה-47 בפברואר 2024, ביניהן שוודיה, צרפת, הולנד וגרמניה.

צפרדע חץ ארסית / צילום: ap, STEFFEN SCHMIDT

"תמיד ידעתי שבעלי הורעל"

יוליה נבלניה אלמנתו, הודיעה על הממצא במסיבת עיתונאים בוועידת הביטחון במינכן. לצידה עמדו שרי החוץ של בריטניה, גרמניה, שוודיה והולנד. רק בספטמבר בשנה שעברה אמרה אלמנתו כי מניתוח דגימות שנשלחו למעבדות בשתי מדינות עלה כי בעלה נרצח. נבלניה חזרה על הטענה הזו בעקביות.

כעת, לאחר הודעת משרד החוץ הבריטי אמרה נבלניה "הייתי בטוחה מהיום הראשון שבעלי הורעל, אבל עכשיו יש הוכחה. אני אסירת תודה למדינות אירופה על העבודה הקפדנית שביצעו במשך שנתיים ועל חשיפת האמת", הוסיפה.

יוליה נבלניה / צילום: ap, Evgeny Feldman

שרת החוץ הבריטית איווט קופר הצהירה בוועידת הביטחון: "רק לממשלת רוסיה היו האמצעים, המניע וההזדמנות להשתמש ברעלן הקטלני הזה נגד אלכסיי נבלני במהלך מאסרו ברוסיה".

הפרת אמנת הנשק הכימי

שרת החוץ הבריטית הבהירה כי רוסיה פיתחה והשתמשה ברעל זה בגלוי בניגוד לאמנת הנשק הכימי. "באמצעות שימוש בצורה הזו של רעל, המדינה הרוסית הדגימה את הכלים הנתעבים שברשותה ואת הפחד העצום שיש לה מאופוזיציה פוליטית", אמרה קופר.

בעקבות הממצא, בריטניה עדכנה את הארגון לאיסור נשק כימי על הפרת מוסקבה את אמנת הנשק הכימי.

לאחר מותו ב-2024 מוסקבה טענה כי נבלני יצא להליכה קצרה במושבת העונשין בסיביר, אמר כי אינו חש בטוב והתמוטט.

נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, נמנע בעקביות מלנקוב בשמו של נבלני, אך התייחס אליו בקצרה חודש לאחר מותו כשאמר שאדם שנפטר הוא "תמיד אירוע עצוב".

כעת, הקרמלין לא הגיב להאשמות.