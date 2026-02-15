קצב האינפלציה בישראל צפוי לרדת הערב משמעותית. אלו הסיבות

מדד המחירים לצרכן לחודש ינואר יתפרסם היום בשעות אחר הצהריים (18:30), ובשוק מצפים לקצב שנתי נמוך במיוחד. התחזיות הן לירידה חודשית של כ-0.2%, מה שישקף קצב שנתי של 1.9% - מתחת לאמצע יעד היציבות של בנק ישראל שעומד על 1%-3%. הפעם האחרונה שבה הקצב עמד על רמה דומה הייתה יולי 2021.

לשם השוואה, במדד הקודם הקצב עמד על 2.6%. ממה נובע הפער הזה? בין היתר מהתחזקות השקל אך זו לא הסיבה היחידה. לדבריו של יונתן כץ, הכלכלן הראשי של בית ההשקעות לידר, כל אחוז אחד של ייסוף השקל מוריד את האינפלציה לפי מודלים כלכליים ב-0.15%. בחודש ינואר ירד שער הדולר בכ-3%. מודי שפיר, אסטרטג ראשי שווקים פיננסים בבנק הפועלים, מוסיף כי ייסוף השקל לבדו צפוי להוריד את המדד ישירות בכ-0.055%. "בצד הגורמים אשר צפויים להוריד את מדד חודש ינואר, נציין את הירידה החדה במחירי הדלקים (יורידו לבדם את המדד בכ- 0.09%), את הירידה העונתית החדה במחירי הטיסות לחו"ל ואת העובדה כי הייסוף החד בשקל הוריד עוד יותר את מחירי הטיסות", אומר שפריר. בנוסף לדבריו, "ירידה עונתית חדה יחסית צפויה במחירי החופשות בישראל ובמחירי 'הלבשה והנעלה'".

מצד הגורמים אשר צפויים למתן את ירידת המדד בינואר, שפריר מציין את העלייה החדה במחירי הסיגריות (כ- 4%), אשר יעלו לבדם את המדד בכ- 0.11%, ואת העלייה הצפויה במחירי המזון ובמחירי פירות וירקות טריים.

לצד התחזקות השקל, גורם טכני משמעותי שתורם לירידה החדה בקצב השנתי הוא "אפקט הבסיס". חישוב האינפלציה השנתית מתבסס על 12 החודשים האחרונים, וכעת נגרע מהחישוב המדד של ינואר 2025. באותו החודש, נרשמה קפיצה במדד בשל העלאת המע"מ. כעת, כשהחודש "החריג" הזה יוצא מהמשוואה ובמקומו נכנס מדד ינואר 2026 הנמוך, הקצב השנתי יורד בחדות.