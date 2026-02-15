ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ קצב האינפלציה בישראל צפוי לרדת הערב משמעותית. אלו הסיבות
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
מדד המחירים לצרכן

קצב האינפלציה בישראל צפוי לרדת הערב משמעותית. אלו הסיבות

הכלכלנים צופים ירידה חודשית של 0.2%, שתחזיר את האינפלציה השנתית אל מתחת ל-2% לראשונה מאז יולי 2021 • לצד התחזקות השקל, קיימת גם סיבה טכנית: גריעת מדד ינואר 2025, שכלל את העלאת המע"מ, מהחישוב

אסף זגריזק 06:03
שיעורי האינפלציה / צילום: Shutterstock
שיעורי האינפלציה / צילום: Shutterstock

מדד המחירים לצרכן לחודש ינואר יתפרסם היום בשעות אחר הצהריים (18:30), ובשוק מצפים לקצב שנתי נמוך במיוחד. התחזיות הן לירידה חודשית של כ-0.2%, מה שישקף קצב שנתי של 1.9% - מתחת לאמצע יעד היציבות של בנק ישראל שעומד על 1%-3%. הפעם האחרונה שבה הקצב עמד על רמה דומה הייתה יולי 2021.

"אין שום סיבה להשאיר שם את הכסף": כך מנסים לפתות אנשים לשבור את החיסכון הכי גדול שלהם
השימוש המפתיע למל"ט של אלביט
הגופים שהופכים פסולת לכסף: "אנחנו לא מושפעים מטילים או מ-AI"

לשם השוואה, במדד הקודם הקצב עמד על 2.6%. ממה נובע הפער הזה? בין היתר מהתחזקות השקל אך זו לא הסיבה היחידה. לדבריו של יונתן כץ, הכלכלן הראשי של בית ההשקעות לידר, כל אחוז אחד של ייסוף השקל מוריד את האינפלציה לפי מודלים כלכליים ב-0.15%. בחודש ינואר ירד שער הדולר בכ-3%. מודי שפיר, אסטרטג ראשי שווקים פיננסים בבנק הפועלים, מוסיף כי ייסוף השקל לבדו צפוי להוריד את המדד ישירות בכ-0.055%. "בצד הגורמים אשר צפויים להוריד את מדד חודש ינואר, נציין את הירידה החדה במחירי הדלקים (יורידו לבדם את המדד בכ- 0.09%), את הירידה העונתית החדה במחירי הטיסות לחו"ל ואת העובדה כי הייסוף החד בשקל הוריד עוד יותר את מחירי הטיסות", אומר שפריר. בנוסף לדבריו, "ירידה עונתית חדה יחסית צפויה במחירי החופשות בישראל ובמחירי 'הלבשה והנעלה'".

מצד הגורמים אשר צפויים למתן את ירידת המדד בינואר, שפריר מציין את העלייה החדה במחירי הסיגריות (כ- 4%), אשר יעלו לבדם את המדד בכ- 0.11%, ואת העלייה הצפויה במחירי המזון ובמחירי פירות וירקות טריים.

לצד התחזקות השקל, גורם טכני משמעותי שתורם לירידה החדה בקצב השנתי הוא "אפקט הבסיס". חישוב האינפלציה השנתית מתבסס על 12 החודשים האחרונים, וכעת נגרע מהחישוב המדד של ינואר 2025. באותו החודש, נרשמה קפיצה במדד בשל העלאת המע"מ. כעת, כשהחודש "החריג" הזה יוצא מהמשוואה ובמקומו נכנס מדד ינואר 2026 הנמוך, הקצב השנתי יורד בחדות.