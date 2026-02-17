טראמפ לקראת חידוש המו"מ: "איראן רוצה עסקה"

דיווחים שוטפים

05:56 - טראמפ: אני לא מעורב בעימות בין סעודיה לאמירויות, אני יכול לפתור אותו

02:07 - טראמפ על המו"מ שייערך היום: השיחות עם איראן חשובות מאוד, הם רוצים עסקה

נשיא ארה"ב אמר: "אני לא חושב שאיראן רוצה להתמודד עם ההשלכות של אי-השגת עסקה". מחאות תועדו באיראן לקראת השלמתם של 40 ימי האבל מאז הטבח שביצע המשטר במוחים. דיווח ב-CNN: בממשל טראמפ לא יודעים מה יקרה אם המשטר באיראן אכן ייפול - ומקורות בוושינגטון מטילים ספק ביכולת לפגוע אנושות במשטר. מתיחות לקראת חידוש השיחות: ארה"ב שלחה עוד 18 מטוסי F35 לאזור. לכתבה המלאה28

23:28 - על פי דיווח ב-CNN כמה יחידות בצבא ארה"ב המוצבות במזרח התיכון והיו אמורות לסיים בקרוב את תקופת הצבתן - קיבלו הארכה לפרק זמן נוסף

