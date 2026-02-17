ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
פודקאסטים
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
נדל"ן: כסף בקיר | פודקאסט

הרוצח השקט של התשואה מהשקעה


היטל השבחה בגובה כמעט מיליון שקל שהוטל על דירה שנמכרה ב־4.2 מיליון שקל, הופחת ל־77 אלף שקל בלבד • השמאי מורדי הולנדר מציע לכל מי שמקבל שומה כזו להגיש ערר - כי רוב העררים מתקבלים • האזינו

גיא ליברמן 12:09
כסף בקיר - סיפורים על אנשים שהחליטו לשים את הכסף שלהם על נדל''ן
כסף בקיר - סיפורים על אנשים שהחליטו לשים את הכסף שלהם על נדל''ן

משפחה שמכרה דירה בת"א בשנה שעברה בכ-4 מיליון שקל, קיבלה לפתע דרישה מהעירייה להיטל השבחה בסכום של כמעט מיליון שקל. במקרה אחר, אדם שמכר דירה ישנה ב-1.7 מיליון שקל, נדרש להיטל השבחה של חצי מיליון שקל.

איך זה נגמר אחרי שהוגשו עררים, ועד כמה התופעה של היטלי השבחה אסטרונומיים רווחת? באילו מקרים כדאי במיוחד לערער ואיך בכלל עושים זאת? כל התשובות - בפרק סופר-חשוב ומעמיק של "כסף בקיר". אורחים: מורדי הולנדר, שמאי מקרקעין; ויריב פישר, ראש עיריית הרצליה.