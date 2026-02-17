הרוצח השקט של התשואה מהשקעה

משפחה שמכרה דירה בת"א בשנה שעברה בכ-4 מיליון שקל, קיבלה לפתע דרישה מהעירייה להיטל השבחה בסכום של כמעט מיליון שקל. במקרה אחר, אדם שמכר דירה ישנה ב-1.7 מיליון שקל, נדרש להיטל השבחה של חצי מיליון שקל.
איך זה נגמר אחרי שהוגשו עררים, ועד כמה התופעה של היטלי השבחה אסטרונומיים רווחת? באילו מקרים כדאי במיוחד לערער ואיך בכלל עושים זאת? כל התשובות - בפרק סופר-חשוב ומעמיק של "כסף בקיר". אורחים: מורדי הולנדר, שמאי מקרקעין; ויריב פישר, ראש עיריית הרצליה.
