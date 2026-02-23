שכר העבודה ממשיך להיות מרכיב דומיננטי ומשפיע מאוד על מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים: בינואר 2026, כך על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עלה שכר העבודה ב־0.6%, זאת לעומת ירידה של 0.2% באותו חודש ברכיב המוצרים והשירותים (הכולל בין היתר את חומרי הגלם המשמשים לבנייה בענף).

ככלל, מגמת המדד בינואר האחרון הייתה שלילית, אך בשל העלייה, המתמשכת זה זמן, בשכר העבודה - בעיקר בשל המעבר לעבודה עם פועלים זרים, ששכרם גבוה יותר, במקום פועלים פלסטינים - הוא נותר חיובי ושיעורו הכללי הציג עלייה של 0.1% בחודש החולף. הפעם האחרונה שבה מדד מחירי התשומה בבנייה למגורים ירד הייתה באפריל 2024.

40% ממחיר הדירה צמוד

ב־12 החודשים האחרונים, בין ינואר 2025 ל־2026, עלה מדד תשומות הבנייה ב־2.5%, ושכר העבודה עלה בתקופה זו ב־5%. לשם השוואה, סעיף החומרים והמוצרים עלה בתקופה זו ב־0.9%. נציין כי בשנת 2025 עלה רכיב שכר העבודה במדד ב־9.1%, ובשנת 2024 ב־4.8%.

אגב, יש הטוענים כי העלייה הזו אינה מבטאת את המצב בפועל: בעתירת דניה סיבוס נגד הלמ"ס, שהוגשה בתחילת שנת 2025, טענה החברה כי רק בתקופה שבין ספטמבר 2023 למרץ 2024 עלה שכר העבודה בפועל ב־23%.

כמה ישלמו יותר הרוכשים?

כיצד מתבטאת העלייה הזו בפועל, בכיסם של הרוכשים? כידוע, בעקבות תיקון 9 לחוק המכר (דירות), כיום ניתן להצמיד את מחירה של דירה חדשה הנמכרת על ידי קבלן, רק ב־40% מהמחיר הכולל שלה, בחוזים שבהם אין פטור מהצמדה למדד (כיום, במסגרת מבצעי הקבלנים, דירות רבות נרכשות ללא הצמדה כלשהי למדד).

אם כן, מתחילת שנת 2023 עלה המדד בשיעור מצטבר של 10.1% - 2% ב־2023, 2.9% ב־2024, 5.1% ב־2025 ועוד 0.1% בינואר האחרון. ניקח לדוגמה דירה שנרכשה במחיר של 2 מיליון שקלים, בחוזה צמוד מדד. 40% מהמחיר הם 800 אלף שקל, שרק אליהם מוצמד המדד. בשלוש שנים, משמעות ההצמדה היא תוספת של כמעט 81 אלף שקלים למחיר הדירה. בחוזים לא צמודי מדד - זאת הנחה משמעותית שאינה מדווחת בדוחות החברות.