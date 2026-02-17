חברת המתחדשות דוראל , מהגדולות בישראל, הקימו חברת חוות שרתים בשותפות של 50-50 עם חברת הנדל"ן והפיננסים אמפא , זאת על רקע הביקוש ההולך וגובר לחוות שרתים בשל מהפכת הבינה המלאכותית. פרויקטי המתח העליון שדוראל מקימה כבר ייפתחו יחד עם חוות שרתים. בעולם, הולך ומתהדק שיתוף הפעולה בין מגזר האנרגיה לבין ענקיות הטכנולוגיה, במיוחד מאז שגוגל רכשו את חברת האנרגיה אינטרסקט פאוור במיליארדי דולרים. ובכל זאת, מבחינת שתי החברות מדובר ביוזמה מסוג חדש יחסית ביחס לפעילות הקיימת שלהן. היעד: חוות שרתים פעילות עד סוף העשור הנוכחי.

כיום אין הרבה חוות שרתים בישראל, שמהפכת הבינה המלאכותית יוצרת ביקוש אדיר ליכולות המחשוב שלהם, אך בשנים הקרובות זה צפוי להשתנות. צוואר הבקבוק הגדול ביותר עבור הקמתן, כפי שמנבא הניסיון בארה"ב, הוא החיבור לרשת החשמל. זה אחד הדברים שמאיצים את הביקוש להקמת עוד ועוד מתקני אנרגיה מתחדשת, ביקוש ממנו דוראל עצמה כבר נהנית. כעת, היא שואפת ליצור לעצמה את הביקוש הזה בישראל על ידי הקמה של חוות שרתים בעצמה, בשיתוף עם אמפא.

"לנו יש בדיוק את חיבורי החשמל הנדרשים" אומר מנכ"ל דוראל, יוני חנציס "אם גם מוצאים חיבור ומקימים חוות שרתים - אם אין מתחדשות, משלמים הרבה יותר. לכן השילוב בין פיתוח אנרגיה מתחדשת לבין הקמת חוות שרתים ממש מתבקש". לדבריו, "אנחנו יודעים שההייפר-סקיילרים (ענקיות הטכנולוגיה, ע.א) בסופו של דבר יגיעו אלינו". לדבריו, הן אמפא והן דוראל יביאו את הקרקעות שהחברות מחזיקות בהם, בשטחים פתוחים בסמוך למתקני הייצור של דוראל ובמגדלים של אמפא. מבחינת חנציס: "זה רק 30-20 דונם מתוך אלפי דונמים שזמינים לנו". עוד הוא מוסיף שהפרויקטים החדשים במתח עליון אותם דוראל מפתחת, כבר יגיעו עם חוות שרתים בתוך אתרי ייצור החשמל, ואלו צפויים להתחבר לחשמל עד סוף העשור, כלומר בשנים הקרובות.

במסגרת ההסכם בין דוראל לאמפא, דוראל יקבלו זכות הצעה ראשונה להפוך לספק החשמל של כל חוות שרתים שהתאגיד המשותף יקים. בהנחה שחוות שרתים אלו יקומו, הדבר יוסיף לקוח משמעותי מובטח לפרויקטים הסולאריים הגדולים שלהם.

זהר לוי, מנכ"ל אמפא, אומר ש"אנו מזהים בתחום חוות השרתים מנוע צמיחה עתידי ושמחים על שיתוף הפעולה עם חברת דוראל. אנו בטוחים ששותפות זאת תביא לידי ביטוי את היתרונות התחרותיים של שתי החברות ותציף ערך רב". לדבריו, החיבור עם חברת אנרגיה בשילוב עם "יכולותינו בתחום ייזום, תכנון והקמת פרוייקטי נדל"ן" תסייע להם. יוני חנציס מנכ"ל דוראל הוסיף בהודעה הרשמית ש"הכניסה של דוראל לשוק חוות השרתים מהווה נדבך נוסף באסטרטגיית הצמיחה של החברה. שיתוף הפעולה עם אמפא מבוסס על אמון הדדי ועל תפיסה משותפת באשר לפוטנציאל הגלום בתחום".