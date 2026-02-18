הייצוא היפני שובר שיאים, מדד הניקיי מטפס

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:45

אסיה

הבוקר באסיה מסחר דליל לרגל ראש השנה - בסין, בהונג קונג ובדרום קוריאה לא מתקיים מסחר. בטוקיו נרשמו עליות של כ-1% במדד הניקיי, למרות החששות המחודשים לגבי הבינה המלאכותית שהיו אמש בשווקים הבינלאומיים. ברקע, נתוני ממשלת יפן מצביעים על כך שהייצוא המקומי עקף את ציפיות השוק ובחודש ינואר עלה בכ-17%, ביחס לינואר אשתקד. בתוך כך, נרשם זינוק של כ-26% במשלוחים לאסיה ושל כ-25% במשלוחים למערב אירופה. במקביל, חלה ירידה של כ-5% במשלוחים לארה"ב.

וול סטריט

בוול סטריט, החוזים העתידיים מצביעים הבוקר על עליות קלות - הנאסד"ק עולה בכ-0.3%, s&p500 בכ-0.2% ודאו ג'ונס בכ-0.1%. מניית פאלו אלטו נפלה בכ-6% במסחר המאוחר למרות שעקפה את הציפיות בדוח הרבעוני.

אתמול וול סטריט חזרה לפעילות, אחרי סופ"ש ארוך, בו צוין "יום הנשיאים" ואחרי השבוע הכי גרוע בניו יורק מאז נובמבר האחרון. יום המסחר התנודתי בוול סטריט ננעל בעליות קלות על רקע הקושי להעריך את השפעת הבינה המלאכותית. ההפסדים הכבדים שנרשמו בפתיחה התפוגגו ונאסד"ק עלה ב-0.1%, S&P 500 ודאו ג'ונס עלו בשיעור דומה.

תעודת הסל IGV , העוקבת אחר סקטור התוכנה המורחב, איבדה למעלה מ-2% ומשלימה ירידה שנתית של 23%, על רקע החשש הגובר שכלי בינה מלאכותית יחליפו ספקי תוכנה ייעודיים.

ליאה בנט, אסטרטגית השקעות ראשית ב-Concurrent Investment Advisors, ציינה בראיון ל-CNBC כי נדרש זמן כדי להבין כיצד ייראו רווחי החברות הללו, והוסיפה כי אלו שלא יצליחו להתחרות או לייצר "חפיר" (Moat) עסקי יחוו הידרדרות, בעוד השוק ינסה לזהות את המנצחים החדשים במרחב.

מניית סרוויס נאו רשמה ירידה של למעלה מ-1%, מה שמשלים צלילה של 31% מתחילת שנת 2026, בעוד ש-אוטודסק ו-פאלו אלטו יורדות בכ-2% כל אחת (עם ירידות מצטברות של 23% ו-11% השנה, בהתאמה). גם ענקיות כמו סיילספורס ואורקל לא חמקו מהמגמה השלילית עם ירידות של 2% ו-3%, שהביאו את הפסדיהן מתחילת השנה ל-30% ו-20%, בהתאמה. אינטואיט וקראודסטרייק יורדות בכ-5%.

מספר שיא של משקיעים סבור כי החברות מוציאות סכומי עתק מופרזים, כך עולה מסקר מנהלי הקרנות האחרון של בנק אוף אמריקה. למרות שהמשקיעים המשתתפים בסקר הם האופטימיים ביותר מאז יוני 2021, כ-35% מהם הזהירו כי התאגידים משקיעים באופן מוגזם ("Overinvesting"), כך כתב האסטרטג מייקל הרטנט.

במקביל, המשקיעים החלו לצמצם את החשיפה שלהם למניות הטכנולוגיה. רבע מהמשתתפים בסקר רואים ב"בועת AI" את סיכון הקצה (Tail Risk) המרכזי לשווקים, בעוד ש-30% סבורים כי הוצאות ההון (CapEx) על בינה מלאכותית מצד ענקיות הטכנולוגיה הן המקור הסביר ביותר למשבר אשראי עתידי.

החשש המרכזי בשוק הוא שהשקעות העתק ב-AI הן אלו שהפכו למוקד התנודתיות בוול סטריט. די שנזכיר את אלפאבית ואמזון שהודיעו לאחרונה על השקעות שעשויות להגיע ל-185 מיליארד דולר ול-200 מיליארד דולר בהתאמה - יותר מכל סכום שחברה כלשהי השקיעה בהוצאות הון בשנה אחת.

שורה הולכת ומתארכת של מנהיגי תעשיית הטכנולוגיה, בהם אילון מאסק וטים קוק מזהירה מפני משבר גלובלי בהתהוות: מחסור בשבבי זיכרון מתחיל לפגוע ברווחים, לשבש תוכניות עסקיות ולהקפיץ מחירים של מוצרים - ממחשבים ניידים וסמארטפונים ועד מכוניות ודאטה-סנטרים - והלחץ רק צפוי להחמיר.

מניית אמזון התאוששה מרצף ירידות היסטורי של תשעה ימים ברציפות של ירידות שהיה הגרוע ביותר מאז 2006, מאז ה-2 בפברואר איבדה אמזון כ-18% מערכה - מחיקה של כ-450 מיליארד דולר משווי השוק שלה. הסחרור הנוכחי סביב המניה קשור ישירות לדוחות הרבעון הרביעי שפורסמו מוקדם יותר החודש, אשר עוררו בקרב המשקיעים ספקות כבדים לגבי הכדאיות של תוכניות ההשקעה המסיביות של החברה בתחום הבינה המלאכותית.

יצרנית השבבים מיקרון טכנולוג'י הכריזה אתמול על תוכנית השקעות אדירה של כ-200 מיליארד דולר להרחבת הייצור בארה״ב - מהלך שנועד למנוע את מחסור הזיכרונות החריף ביותר בענף זה יותר מ-40 שנה.

וורנר ברדרס דיסקברי הודיעה היום כי תחדש את שיחות העסקה עם פרמאונט סקיידנס במסגרת דחיה של שבעה ימים להצעת נטפליקס במטרה לבחון מחדש את ההצעות.

אריק טראמפ של הנשיא משקיע בחברת הכטב"מים הישראלית אקסטנד (Xtend), כחלק מעסקת ענק בשווי 1.5 מיליארד דולר שנועדה להנפיק את החברה באמצעות מיזוג עם JFB Construction, חברת בנייה קטנה מפלורידה שנסחרת בוול סטריט. מנייתה נפלה ב-43%.

סחורות ומטבעות

בגזרת המטבעות, הדולר התאושש בשלישי ועלה ב־0.3% לכ־3.1 שקלים. האירו התחזק בשיעור מעט נמוך יותר והוא נסחר סביב 3.67 שקלים. נראה כי התאוששות הדולר מגיעה על רקע המהלך שלו בשווקים בחו"ל. בבלומברג ציינו כי הדולר מתחזק במסחר באופציות, כאשר לדעת אנליסטים השווקים קצת "הגזימו" בתחזית שלהם לגודל הקיצוץ בריבית בארה"ב (צפי להפחתה שלה ב־0.6% עד סוף השנה). לדבריהם, ככל הנראה יהיו פחות הפחתות מהמגולם בשוק, מה שתומך בהתחזקות המטבע האמריקני.

בגזרת הסחורות, מחיר הנפט נחלש אתמול על רקע סימנים להתקדמות בשיחות הגרעין בין ארה"ב לאיראן, ועמד על שפל של שבועיים - 67.42 דולר לחבית נפט ברנט. הבוקר, החוזים העתידיים מראים עליות של כ-0.1%. בתוך כך, איראן הודיעה אתמול כי הגיעה להסכמה עם ארה"ב על עקרונות מנחים למשא ומתן גרעיני, בניסיון לקדם הסכם שיפחית את הסנקציות הכלכליות על טהרן ויוריד את הסיכון לסכסוך רחב במזרח התיכון. אולם שני הצדדים למו"מ ציינו שעדיין נותרו פערים ובישראל נערכים לאפשרות של קריסה במגעים.

הזהב צנח אתמול אל מתחת לרף ה-4,900 דולר לאונקיה - זאת בשעה שחלקים נרחבים מאסיה, אזור הצריכה המרכזי של המתכת, סגורים לרגל ראש השנה הירחי. הבוקר נראה כי המגמה משתנה והחוזים העתידיים מראים עלייה של כ-1% במחיר הזהב.

גם מחיר הכסף צנח אתמול בכמעט 6%, לאחר שהתקדמות בשיחות בין איראן לארה"ב הפחיתה את הביקוש למתכות היקרות, הנחשבות למקלט עבור המשקיעים בעתות משבר. אך גם בגזרה זו נראה שינוי מגמה הבוקר, כאשר הכסף עולה בכ-2.3% בחוזים העתידיים.

בגזרת הביטקוין, הבוקר נרשמת ירידה של כ-1% ומחירו עומד על 67.7 אלף דולר.