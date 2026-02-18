"הצפון יכול להפוך לאחד ממוקדי הצמיחה המרכזיים של המשק הישראלי" - כך אמרה הבוקר (ד') ליאת שוב, ראש החטיבה העסקית בבנק לאומי, בכנס שמים את הצפון במרכז של גלובס בשיתוף בנק לאומי ושטראוס, שנערך במלון גליליון בגליל העליון.

שוב הוסיפה: "כדי להפוך את הצפון למנוע צמיחה אמיתי של המשק, נדרשת עבודה משותפת של כלל הגורמים - הממשלה, המגזר העסקי, המגזר הפיננסי והרשויות המקומיות".

לדבריה, הסיבה לכך היא שבצפון יש נכסים רבים: "קרקעות, עתודות קרקע רבות לתעשייה, לפרויקטי אנרגיה מתחדשות והגירת חשמל, לפרויקטים של חקלאות מתקדמת, מזון, תעשיות פיתוחיות וטכנולוגיות".

עם זאת, שוב הדגישה כי "פוטנציאל לבדו לא מייצר צמיחה", והוסיפה: "חשוב לומר שההתפתחות של העסקים בצפון עדיין לא פועלת בקצב הנדרש". היא הצביעה על תוכנית השיקום הממשלתית עבור הצפון בהיקף של כ-7 מיליארד שקל כ"צעד משמעותי ובכיוון הנכון, אבל היא לא מספיקה".

שוב סקרה את נתוני המאקרו של מדינת ישראל והצביעה על סימני התאוששות: "שיעור האבטלה עומד על 3.1%, שזה שיעור נמוך ברמה היסטורית. התחזית לצמיחה צפויה להיות כ-5.2%, וכל הגורמים האלה ביחד עם האינפלציה הנמוכה ועם הריבית שיורדת - מעודדים את נטילת האשראי, את ביצוע ההשקעות ואת הצריכה הפרטית".

"נדרשת תוכנית שלמה"

לדברי ראש החטיבה העסקית בלאומי, "בשנים הקרובות צפויים לצאת לדרך פרויקטים של תשתיות רבים, חלקם במודלים של שותפות עם המגזר הפרטי: פרויקטים של תחבורה, של רכבות, כבישים, תקשורת, אזורי תעשייה, אנרגיה, שדות סולאריים, אגירה של חשמל וחיבור מתקדם לרשת החשמל".

לדבריה, כל הפרויקטים האלה "לא רק משפרים את איכות החיים של התושבים, אלא הם גם יוצרים תעסוקה, מושכים אוכלוסייה חדשה, מניחים תשתיות אמיתיות לפעילות עסקית גדולה ועם מעגלי תעסוקה רחבים".

שוב הדגישה כי "גם זה לא מספיק. בנוסף נדרשת תוכנית שלמה שתבוא מצד המדינה, שתיצור תנאים שימשכו תעשייה חזקה: חידוש של אזורי תעשייה קיימים, תמריצים להשקעות, הקלות רגולטוריות, סובסידיות, הקטנת הבירוקרטיה ותמיכה בעסקים קטנים ותמריצים ליצוא".

היא ציינה כי כבר היום בנק לאומי מלווה עשרות פרויקטים בצפון: "אם זה בתחומי הבנייה למגורים או שלא למגורים, בתעשייה, בחקלאות, במלונאות. ומכל הפרויקטים האלה אפשר לראות שיש קשיים, אבל יש גם הזדמנויות עצומות מאוד. צריך להעלות את החזון של צפון חזק יותר, מתקדם יותר, וכך לממש את הפוטנציאל שלו כמנוע צמיחה של הכלכלה".

