מנכ"ל שטראוס: "מרב ההשקעות שנעשה בעשור הקרוב יהיו בישראל"

"ההשקעה בפריפריה היא בעינינו, כתפיסת עולם, העתיד התזונתי והביטחוני של מדינת ישראל" - כך אמר היום (ד') שי באב"ד, מנכ"ל ונשיא קבוצת שטראוס, בשיחה עם נעמה סיקולר, העורכת הראשית של גלובס, במסגרת כנס שמים את הצפון במרכז של גלובס בשיתוף בנק לאומי ושטראוס. באב"ד הצהיר כי החברה תמשיך להשקיע בשנים הקרובות בצפון ובדרום.

● כנס שמים את הצפון במרכז | ראש החטיבה העסקית בבנק לאומי: "הצפון יכול להפוך למוקד צמיחה מרכזי"

● כנס שמים את הצפון במרכז | אלונה בר און, מו"ל גלובס: "עיתונות כלכלית מביאה נתונים ולא דעות פוליטיות"

● כנס שמים את הצפון במרכז | איך אפשר לשקם את הכלכלה?

שטראוס החלה את דרכה כרפת קטנה בנהריה לפני כ-80 שנה, וממשיכה, נכון להיום, כחברה בינלאומית בעלת עסקים חובקי-עולם. "שטראוס היא חברה גלובלית, אבל הלב והליבה של החברה נמצאים כאן, בישראל", אמר באב"ד. "לכן, כשאנחנו מתעסקים בהשקעות, מרב ההשקעות שנעשה בעשור הקרוב יהיו כאן בישראל".

"כשהקקאו התייקר, העסק הפסיד, והמשכנו למכור"

את ההשקעות הללו, הסביר באב"ד, שטראוס מבצעת כי "אנחנו אחת מהמדינות הבודדות במערב שצומחות דמוגרפית, ובהחלט חלק מההשקעות זה לשדרג את המפעלים ולתת איכות גבוהה יותר של מוצרים ממה שאנחנו נותנים היום".

למרות הצהרות אלה, שטראוס העלתה מחירים בעיצומה של המלחמה. סיקולר תהתה כיצד המדיניות הזו עולה בקנה אחד עם דבריו של באב"ד.

"כל מה שאגיד עכשיו ייתפס כמי שמדבר כמנכ"ל שטראוס מהפוזיציה, ואני מבין את הכאב. אבל אנחנו מעלים מחירים רק כמוצא אחרון, וצריך להבין מה קרה עם עלויות חומרי הגלם בשנתיים האחרונות, ובמיוחד עם עלויות הקפה והקקאו - שתי תשומות מרכזיות שאנו צורכים. כשאנחנו מייצרים את הקפה הטורקי, בתוכו יש רק פולי קפה. וכשמחירי הקפה עולים ב-250%, אנחנו העלינו את המחירים בישראל ב-15%-12%, ואילו בברזיל העלינו ב-100%".

אבל מה היה המחיר ההתחלתי של הקפה בישראל?

"המחיר ההתחלתי בישראל הוא גבוה יותר, אבל זה נובע מכל הגורמים המוכרים של שבת וכשרות ומסים".

אז בוא נשאל עכשיו, מה יקרה כשהמחירים יירדו?

"אומר לך מה קורה עכשיו, כשהמחירים ירדו. מחיר שמן הזית האמיר ב-25%, ועכשיו הוא ירד משמעותית. הורדנו פעמיים את מחיר שמן יד מרדכי ב-10% וב-15%. מי שמסתכל בדוחות שלנו, יכול לראות שבישראל נשחקנו, לעומת הפעילות הבינלאומית שלנו שמאוד השתפרה. מי שמסתכל בממתקים - כתוצאה מזה שמחיר הקקאו עלה ב-600%-500%, העסק הפסיד, והמשכנו למכור".

"דבקות בצדק לא מביאה אותנו למקומות הנדרשים"

סיקולר שאלה, מה דעתו של באב"ד על רפורמת החלב של שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שנועדה להוזיל את החלב, ומעוררת מחאות קשות מצד הרפתנים.

"אני לא יודע להגיד מי צודק", השיב באב"ד. "צדק זה כוכב. בחיים צריך להגיע לפשרות במקום שניתן, בעוד שהדבקות בצדק לא מביאה אותנו למקומות הנדרשים".

לדבריו, "יש בעיה של יוקר מחיה בישראל, והעצמת תחרות וחדשנות תורמים לצמצום ביוקר המחיה. התפיסה לפיה הרפתנים הם הגורם העיקרי ליוקר המחיה, עושה קצת את העבודה הקלה. הרפתנים והחקלאים תופסים את הקרקעות ונמצאים במקומות הכי קריטיים במדינת ישראל, וראינו את זה במלחמה. ראוי ונכון היה שהממשלה תשב עם כל הגורמים ותעשה רפורמה להפחתת יוקר המחיה, מבלי להוריד את הרגליים שעליהן כולנו עומדים".

סיקולר שאלה את באב"ד מה יותר מאתגר - לעמוד בראש שטראוס או לכהן כמנכ"ל האוצר, כפי שכיהן בעבר. באב"ד ענה כי "אלה תפקידים מאוד שונים. את שניהם אהבתי ונהניתי. אני משתדל להיות במקומות שאותם אני אוהב, ומשתדל לעשות בהם טוב. בטח בחברה כמו שטראוס שעשתה דברים מדהימים בישראל, עם עובדים בצפון ובדרום שעבדו תחת הפגזות ודאגו שהמוצרים יהיו כל יום על המדפים".

לגבי אפשרות של חזרה למגזר הציבורי, באב"ד השיב כי הוא עובד היום בשטראוס, ומתכנן להמשיך להיות שם גם בשנים הקרובות.

*** גילוי מלא: הכנס מתקיים הודות לשיתוף פעולה עם בנק לאומי ושטראוס, בחסות אאורה, תל-חי אוניברסיטת קריית שמונה, פרופדו ובהשתתפות חברת נתיבי ישראל.