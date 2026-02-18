"רמת אמון הציבור ברשויות המקומיות בישראל היא גבוהה באופן יחסי, בכל אופן גבוהה יותר ביחס למוסדות אחרים כמו התקשורת וגם הממשלה" - כך אמרה אלונה בר און, מו"ל גלובס, שפתחה הבוקר (ד') את כנס שמים את הצפון במרכז של גלובס בשיתוף בנק לאומי ושטראוס, המתמקד בכלכלת הצפון ונערך ביסוד המעלה.

בר און הוסיפה כי "בעוד שהציבור מאמין לרשויות המקומיות, על-פי מדד הדמוקרטיה בישראל, מעמדה של התקשורת בעיניו הולך ומתערער".

"לצערנו האמון בעיתונות נמצא בירידה מתמדת, וזו תופעה עולמית", אמרה בר און. "בישראל הוא התדרדר לכ-37% מהציבור שממש מאמינים לתקשורת, אפילו פחות מאשר לממשלה, ובארה"ב התמונה דומה, וזה לא פלא.

"קחו לדוגמה את ה-BBC, שלאחרונה התברר שהדיווח שלו על עלילת הדם כאילו ישראל הפציצה בית חולים בעזה וטבחה ביושביו, לא רק היה מוטעה, כמובן, אלא שהכתבים ידעו בזמן אמת על כך שהוא שקרי. ה-BBC, שהוא גוף גדול שיש לו גוף בדיקת עובדות, בוחר ביודעין, כשהוא יודע מה האמת, לפרסם משהו אחר".

לדברי בר און, "אנחנו בגלובס מנסים לעשות עיתונות אחרת. אני קוראת לזה 'מזון נקי לתודעה נקייה' - הפוך מה-BBC. עיתונות שאין בה עודף של מידע, שאין בה שליליות יתר או מידע לא בדוק. היא מציגה מידע ולא דעות ומנסה לייצר מוצר שהוא בדוק, מונגש. זו עבודה מפרכת, אבל יש שכר בצידה, כי היא מגשימה את מה שלטעמי היא מטרת העיתונות.

"תפקידנו הוא לא להבחין בין טוב ורע, להורות למי להצביע, להגיד מה לחשוב ולשים סימני קריאה. אנחנו גם לא כלב שמירה. מטרתנו - כפי שניסח זאת ה-CCJ שבמשך תקופה ביצע מחקר מקיף על הנושא - היא לספק לאזרחים מידע מהימן ומדויק לו הם זקוקים לצורך תפקודם בחברה החופשית".

"הפריפריה עבור קברניטי המדינה מתייחסת לצפון הקרוב"

בר און הציגה את סיקור המצב הכלכלי בצפון בגלובס בהתאם לחזון המערכתי של העיתון, ששם דגש על הנגשת נתונים והצגת מידע, ובעיקר את המידע הלא מובן מאליו וזה שאיננו חשוף בהכרח לציבור. לפי נתוני רשות המסים, נתוני המס בקריית שמונה חזרו למצבם הרגיל כפי שהיה לפני מלחמת "חרבות ברזל". אלא שהנתונים הללו מספרים רק חלק מהסיפור: אם בוחנים את פעילות מדי המים, הרי שהם נמוכים בכ-72% מצריכת המים ב-6 באוקטובר.

כתבה נוספת שפורסמה הבוקר חשפה את הוויכוח בין יועצו הכלכלי של ראש הממשלה פרופ' אבי שמחון לבין משרד האוצר באשר לתמריצים שיש לתת ליזמי חוות שרתים ואנרגיה בבניית מתקנים בפריפריה הרחוקה. הכתבה חשפה כי הפריפריה עבור קברניטי המדינה מתייחסת לצפון הקרוב, המסתיים בקו מגדל העמק-יקנעם, או לדרום הקרוב - עד קו קריית גת.

"עיתונות כלכלית מביאה נתונים ולא דעות פוליטיות, שמבשרים גם על החיובי, ולא רק על השלילי", אמרה בר און. "שאלו אותנו, כשיצאנו לדרך עם החזון הזה, מי יקרא עיתונות כזו - והתשובה גם היא נמצאת בנתונים. על-פי אתר המדידה סימילרווב, גלובס עוקף את המתחרים במספר הכניסות השנתי לאתר".

בר און הוסיפה כי "זהו הכנס השלישי שלנו בצפון. כאשר אנחנו נזכרים בכנס שעשינו כאן רק לפני שנה - זה נראה כאילו זה קרה כל-כך רחוק בעבר, אבל בעצם זה היה ממש לא מזמן. בשנה שעברה דיברנו על עמרי מירן, שאבא שלו דני נמצא כאן איתנו, ולא הייתה עין שנותרה יבשה. היום אנחנו שמחים בשמחת שובו ומארחים שוב את דני על הבמה. בשנה שעברה חיכינו לשובו של אור לוי, שקשור במשפחתו לגלובס, וגם הוא חזר. חיכינו גם לרן גואילי זיכרונו לברכה, והיום אנחנו במקום אחר. נקווה לזמנים טובים ושהכלכלה תיראה כמו שהבורסה מתנהגת".

