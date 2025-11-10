רשת השידור הציבורית הבריטית (BBC) מצויה בימים אלה במשבר חריף, אחרי ששניים מבכיריה נאלצו להתפטר בתחילת השבוע בעקבות ראיות להטעיה של הצופים ממניעים פוליטיים וליקויים בסיקור החדשותי, כולל לגבי המלחמה בעזה.

פוליטיקאים מן הימין הבריטי דורשים עתה "רפורמה כוללת", ובראשה "ריסון" המחלקה הערבית, בעוד גובר הלחץ על בעלי תפקידים בכירים נוספים ברשת - גוף השידור הציבורי הגדול בעולם, בעל תקציב של כ־5.5 מיליארד ליש"ט בשנה - לפרוש מתפקידם.

הרקע המיידי להתפטרות הוא דוח חקירה פנימי שהודלף בשבוע שעבר לעיתון השמרני "טלגרף". בדוח מובאת חקירה שערך יועץ להנהלת הארגון בנוגע לאופי הסיקור החדשותי של הרשת בתחומים שונים. כך, לדוגמה, הדוח מצא כי תוכנית הדגל של מערכת החדשות, ששודרה ימים לפני הבחירות בארה"ב, "איחדה" שני משפטים נפרדים שאמר נשיא ארה"ב דונלד טראמפ במהלך מהומות ינואר 2021 בגבעת הקפיטול, כך שישתמע שהוא קורא להסתערות על הקונגרס.

סערה בממלכה: שערי עיתונים בריטיים, ''הסאן'' וה־''טיימס'', מדווחים על התפטרותו של מנכ''ל ה־BBC, טים דייווי / צילום: צילום העיתון

התעלמות מוחלטת

החקירה הפנימית הוגשה להנהלת הרשת - וזכתה להתעלמות מוחלטת. רק כעת, אחרי שפורסמה לציבור, הודיע ראש הרשת טים דייווי כי הוא "לוקח אחריות מלאה" על הטעויות שנעשו, וכי הוא פורש מתפקידו. ראש מערכת החדשות דבורה טרניס התפטרה גם היא, אך הכחישה כי יש "בעיה מבנית" בסיקור.

למעשה, חלק גדול מהטענות נגד ה-BBC המובאות בדוח של איש התקשורת מייקל פרסקוט, מאמתות את האשמות של משרד החוץ הישראלי, של הקהילה היהודית בבריטניה וגם של צופים מן השורה שמצאו הטיה אנטי־ישראלית בשידוריה.

במקביל לשידורי הטלוויזיה של ה־BBC בשפות שונות (ערבית, פרסית ועוד), הרשת מפעילה גם אתרי חדשות בשפות רבות באינטרנט. הדוח קובע כי באתר החדשות הערבי של ה־BBC - בו מועסקים עיתונאים רבים ממוצא ערבי - לא פורסמה אף ידיעה ביקורתית אחת כלפי חמאס. כמו כן, הוא מצא כי לא הופיעה בו אף ידיעה אחת על החטופים הישראלים, וכי הזווית של הקורבנות הישראלים והסבל של הצד הישראלי "לא הייתה נוכחת". עוד צוין כי כי כותב קבוע באתר כינה את היהודים "השטן".

"עושים תעמולה לחמאס"

פרשת ה־BBC כיכבה הבוקר בכותרות הראשיות של כלי התקשורת בבריטניה, שדיווחו על "בישול נאום טראמפ", "התפטרות מבישה" ו"סקנדל של הטיה פוליטית"; וגם קבעו כי הרשת מצויה כעת ב"משבר החריף ביותר זה עשור". ב־2012 התגלה כי אחד מכוכבי הבידור של הרשת, ג'ימי סאוויל, היה פדופיל ותקף מינית ילדים, וכי הרשת התעלמה מההאשמות נגדו. החקירה העלתה כי חלק מן התקיפות בוצעו במתקני ה־BBC עצמה, והרשת הואשמה כי התעלמה במשך שנים מההאשמות נגדו.

ראשת האופוזיציה מהמפלגה השמרנית, קאמי בדנוק, אמרה כי ההאשמות לא יכולות להיות מטויחות "אך ורק על־ידי התפטרות של שני בכירים". היא הוסיפה כי יש "להשיב את השליטה" על המחלקה הערבית של ה־BBC, וכי יש לבצע "רפורמה מקיפה" בסיקור המזרח־תיכוני של הרשת. "לא ייתכן שהסיקור והתוצרים החדשותיים ייקבעו על־ידי חבורה של אקטיביסטים אידאולוגיים", אמרה.

גם הקהילה היהודית של בריטניה בירכה על המהלך, ואמרה כי הרשת זקוקה לרפורמה מקיפה. מאז פרוץ המלחמה ב־7 באוקטובר, עיתונאים יהודים ופרו־ישראלים דיווחו על הטרדות ועל לחצים פנימיים בתוך הרשת. רבים מהם הודו כי נאלצו להתפטר מתפקידם.

הרשת הודתה בעצמה בשורת כשלים בסיקור המלחמה: החל משידור סרט דוקומנטרי על סבלם של תושבי הרצועה בכיכובו של בנו של בכיר בחמאס (מבלי לגלות זאת לצופים); פרסום דיווחים כוזבים על הרג אזרחים ברצועה שהתבררו כלא־נכונים; ווהמשך השידורים כרגיל מפסטיבל המוזיקה גלסטונברי, למרות הופעת להקה אנטישמית שקראה קריאות אלימות נגד צה"ל בשידור חי.

עורך הדין הבריטי־ישראלי טרוור אסרסון, שהוביל בעבר קרב משפטי מול ה־BBC בניסיון לשפר את מה שהגדיר כ"סיקור מוטה של הסכסוך הישראלי־פלסטיני", שיגר בשנה שעברה לרשת דוח מקיף שמצא "הטיה כבדה" נגד ישראל, למשל במספר הדיווחים על ג'נוסייד, פשעי מלחמה והפרת החוק הבינלאומי הקשורים לישראל לעומת אלה שיוחסו לחמאס. הדוח החדש של פרסקוט תומך בממצאיו - ובטענה כי ערוץ ה־BBC בערבית "הפך למעשה לפלטפורמת תעמולה לחמאס".

גם בישראל הגיבו לסערה. משרד החוץ כתב ברשת X כי ההתפטרות משקפת את "ההטיה העמוקה המאפיינת את הסיקור של ה־BBC בנוגע לישראל". "במשך זמן רב מדי, הפיץ ה־BBC דיסאינפורמציה המלבה אנטישמיות וקיצוניות", נכתב.

בארה"ב, הנשיא טראמפ בירך על ההתפטרות ואמר כי רשת ה־BBC ניסתה להתערב בבחירות לנשיאות. "האנשים המאוד לא ישרים הללו ניסו להתערב בבחירות... ובנוסף לכל הם ממדינה זרה, כזו שרבים מחשיבים כבעלת הברית מספר אחת שלנו. דבר נוראי לדמוקרטיה!", כתב.

דוברת הבית הלבן מצידה מסרה כי "משלם המסים הבריטי נאלץ לשלם עבור מכונת תעמולה שמאלנית". היא אמרה כי בכל פעם שהיא מבקרת עם טראמפ בבריטניה ו"נאלצת" לצפות ברשת, "היום שלה נהרס".

עורך דינו של טראמפ איים היום במכתב פומבי לתבוע כמיליארד אירו מה-BBC על הפגיעה בשמו הטוב של הנשיא. "מדובר בניסיון ברור וישיר להשפיע על הבחירות בארה"ב באופן פסול", כתב עורך הדין במכתב ששוגר לרשת הבריטית. המכתב טוען כי בעקבות העריכה המגמתית טראמפ למעשה ספג "פגיעה תדמיתית משמעותית".

סערות העבר

גם בעבר עמדה רשת ה־BBC בפני האשמות בדבר סיקור מוטה בנוגע לישראל. חקירה פנימית שיזמה הרשת בנוגע לסיקור סביב האינתיפאדה השנייה (דוח ביילן) נגנזה, והרשת ניהלה מאבק משפטי יקר, בעלות של מיליוני שקלים מכספי משלמי המסים, כדי לשמור אותה חשאית. הפעם, כאמור, תוצאות הדוח הפנימי הודלפו לעיתון המזוהה עם המפלגה השמרנית.

בממשלת הלייבור, עם זאת, השמיעו טונים רכים כלפי הנהלת הרשת, ונכון לעכשיו היא אינה תומכת בחקירה מקיפה או ברפורמה עמוקה. כמה שעות לפני ההתפטרות התראיינה שרת התרבות ליסה נאנדי לטלוויזיה הבריטית, והביעה את אמונה בהנהלה הנוכחית. "אני בטוחה שמנכ"ל ה־BBC מטפל בהאשמות ברצינות הראויה", אמרה נאנדי, שעות לפני שדייווי הודיע על התפטרותו.

ביום שני צפוי להופיע יושב־ראש חבר המנהלים של ה־BBC בפני ועדה של הפרלמנט, בה הוא צפוי להביע התנצלות רשמית על חלק מהמקרים.