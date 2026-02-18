השבוע נחתמה עסקת ענק לרכישת חברת הספנות הישראלית צים על ידי Hapag-Lloyd הגרמנית וקרן פימי הישראלית של ישי דוידי, במחיר של 35 דולר למניה ולפי שווי שוק של 4.2 מיליארד דולר. העסקה נחתמה בפרמיה גבוהה של 58% על מחיר מניית צים בשוק בסוף השבוע שעבר.

ביום שלישי, יום המסחר הראשון השבוע בארה"ב, זינקה מניית צים ב־25% למחיר של 27.8 דולר, המשקף שווי חברה של 3.36 מיליארד דולר. בהחלט עלייה יפה, אך עדיין רחוק עדיין ב־26% מהשווי בעסקה.

מדוע לא זינקה צים יותר מכך? הסיבה נעוצה בסיכון שהעסקה לא תצא לפועל בסופו של דבר. לכן המשקיעים נותנים "דיסקאונט" למחיר העסקה עד למימושה בפועל.

במקרה של צים, השגת האישורים הנדרשים לעסקה צפויה להימשך עוד חודשים ארוכים, והחששות כבר צפים על פני השטח, כשוועד עובדי החברה פתח בשביתה ומאיים לפגוע בחברה עצמה, ובנוסף גם הרגולציה הישראלית מאיימת על העסקה.

כך, שרת התחבורה מירי רגב הודיעה שהיא מתנגדת לעסקה ובודקת אם תוכל להפעיל את "מניית הזהב" של המדינה בחברה, שנועדה לשמור על האינטרסים החיוניים של ישראל, למשל במקרה של שינוי שליטה או בעלות בחברה.

במקביל גם רשות החברות כבר פנתה לצים בבקשה לקבל את פרטי העסקה, על מנת שתוכל להחליט אם לאשר את העסקה או להפעיל את מניית הזהב.

המקרים של טאואר וניו־מד

יצוין כי הדיסקאונט במניה בעקבות הודעת רכישה בפרמיה משמעותית על מחיר השוק, אינו ייחודי לצים. כך למשל קרה בשנת 2022 כאשר ענקית הטכנולוגיה אינטל ביקשה לרכוש את יצרנית השבבים הישראלית טאואר, תמורת 5.4 מיליארד דולר - פרמיה של 60% על מחיר השוק באותו הזמן.

מניית טאואר זינקה ביום המחרת ב־42%, אלא שהמניה איבדה גובה ככל שהתארך הזמן (והמועד להשלמת העסקה אף הוארך משנה לשנה וחצי), לאחר שאינטל וטאואר לא הצליחו לקבל את האישורים הרגולטוריים מסין. כשהמיזוג בוטל רשמית המניה נפלה אל מתחת למחיר המכירה. בדיעבד, משקיעי טאואר יכולים רק להיות מרוצים מהביטול. היום מנייתה נסחרת לפי שווי של 14.9 מיליארד דולר (46 מיליארד שקל), יותר מפי 2.5 מהמחיר בעסקה שבוטלה.

דוגמה נוספת לכך הייתה כאשר ענקיות הנפט בריטיש פטרוליום (BP) ואדנוק מאבו דאבי רצו לרכוש חצי ממניות השותפות ניו־מד אנרג'י (שמחזיקה ב־45.3% ממאגר הגז לוויתן), בתחילת 2023 לפי שווי של 14.1 מיליארד שקל - פרמיה של 72% על מחיר השוק באותו הזמן. בעקבות הדיווח על העסקה הצפויה עלתה מניית ניו־מד ב־37% "בלבד".

בסופו של דבר פרוץ מלחמת חרבות ברזל באוקטובר 2023 הוביל לביטול העסקה. גם כאן בדיעבד המשקיעים יכולים להיות מרוצים: מניית ניו־מד נסחרת היום לפי שווי של 24.6 מיליארד שקל.