הבעיה של טראמפ: איך מנצחים אויב שמודד ניצחון בהישרדות?

על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1כשעוצמה צבאית לא מספיקה: הפער האסטרטגי בין וושינגטון לטהרן

"במשך שנים הגדיר דונלד טראמפ את עצמו כניגוד לאדריכלי מלחמת עיראק. הוא הציג את ההתערבויות במזרח התיכון כפרויקטים של יוהרה מוסרית ששולמו בדם ובכסף אמריקאי. הוא הבטיח: לא עוד שינויי משטר. לא עוד מלחמות אינסופיות", אולם כעת נראה שפיו וליבו של הנשיא האמריקאי אינם שווים בעת שספינות אמריקאיות מתרכזות מול חופי איראן, פורסם ב-The Free Press האמריקאי.

במלחמת 12 הימים ביוני, טראמפ הציג את הפסקת האש בין ישראל לאיראן כ"ניצחון של עוצמה אמריקאית" והוא הבטיח "אהבה, שלום ושגשוג". אולם, מנגד "חמינאי הציג תיאוריה שונה בתכלית. יומיים לאחר הפסקת האש, בנאום טלוויזיוני, הכריז כי הרפובליקה האסלאמית ניצחה".

האמריקאים "ביטלו את דבריו כהתרברבות". אולם, ב-The Free Press כותבים כי חמינאי ובכירים איראניים הפריזו בהצלחותיהם, אך יש "אמת בדבריהם". וזאת משום ש"ראשית, המשטר שרד. חמינאי וכך גם הפרוקסי של איראן מודדים הצלחה בהמשכיות. אם המשטר נותר על כנו, אם המנהיג העליון בשלטון, אם ייצור הטילים נמשך ואם הידע הגרעיני - נשמר איראן לא הפסידה. הישרדות שווה ניצחון".

שנית, "איראן נלחמה בארה״ב, המעצמה הגדולה בעולם, אך וושינגטון היא זו שקראה להפסקת אש. טהרן לא קיבלה אותה רשמית; היא פשוט הפסיקה לירות. לכן, מציג המשטר את השימוש האמריקאי במתווכים קטארים כהוכחה שטראמפ ממצמץ ראשון. כפי שאמר מפקד איראני אחד: 'אם טראמפ ביקש הפסקת אש, זה לא בגלל כוחו - אלא כי באמת פחד'", נכתב.

בנוסף, "מתקפות הטילים האיראניות אכן גרמו נזק משמעותי לישראל. הן סדקו את הילה הבלתי-פגיעה הישראלית ופגעו בתשתיות קריטיות רבות, שחלק גדול מהן הוסתר מהציבור".

והסיבה הרביעית, היא שאת הידע האיראני "אי אפשר להפציץ". "כאשר טראמפ הכריז שתוכנית הגרעין האיראנית 'הושמדה', תגובת חמינאי הייתה מזלזלת: 'טוב מאוד, שימשיך לדמיין'". טראמפ מבין טוב מקודמיו שתוכנית הגרעין, ארסנל הטילים ורשת השלוחים של איראן הם כלי שליטה אזורית. הוא טעה בהנחה שהפגנות כוח גלויות יובילו במהירות לפשרה".

מה שהנשיא צריך להבין לפי אתר הפרשנות האמריקאי הוא ש"איראן פועלת לפי תיאוריית מלחמה אחרת". בניגוד לטראמפ "היא חוגגת עמידות. אבדות אזרחיות וצבאיות הן טרגיות אך נסבלות. הזמן הוא בעל ברית. העימות עם ארה״ב אינו מחלוקת טכנית לפתרון בפשרה אלא מאבק אידאולוגי ממושך. שום סבב אינו מכריע".

בנוסף, בניגוד לנשיא האמריקאי "חמינאי גם מאמין שיוכל להאריך ימים מעבר לטראמפ. הוא רואה קיטוב אמריקאי, עייפות ממלחמות ושבריריות קואליציונית. הוא מבחין במעצמות אזוריות. סעודיה וטורקיה הקוראות לריסון בוושינגטון. הוא מזהה לחץ על מלאי המיירטים האמריקאי, והוא מבין שסין מרוויחה מהיכולת האיראנית לקשור כוחות אמריקאיים ולכן פועלת בשקט לחיזוק יכולות הטילים הבליסטיים של איראן".

לכן, עבור חמינאי, "המאבק על טילים, השלוחות והיכולת הגרעינית הוא קיומי. ויתורים עלולים לפרק את ההרתעה, הסמכות הפנימית והשותפות האסטרטגית עם בייג'ינג. הוא מעדיף עימות, בהימור שהסבלנות האיראנית תאריך ימים יותר מהסבלנות האמריקאית".

מתוך ה-The Free Press מאת מיכאל דוראן. לקריאת הכתבה המלאה.

290% שליטה: כך חמאס בונה מחדש את כוחו ברצועת עזה

"כאשר הפסקת אש שנכפתה בידי ארה״ב עצרה את מלחמת עזה באוקטובר האחרון, המלחמה של חמאס להישרדות מול ישראל הפכה למאבק על שליטה פנימית". כעת למרות האבדות הרבות שספג ארגון הטרור הוא מצליח להשתקם ומתארגן מחדש, פורסם ב-BBC הבריטי.

"המלחמה הותירה את יחידותיו הצבאיות המאורגנות של הארגון מפורקות לכוחות גרילה, רוב מנהיגיו נהרגו, מבני עזה ותשתיותיה נהרסו במידה רבה, האוכלוסייה נעקרה מבתיה והכלכלה חרבה", נכתב. אך לאחר הפסקת האש "עזתים אומרים שחמאס שוב מרחיב את שליטתו על הביטחון, הכנסות ממסים ושירותי ממשל, מה שמעלה שאלות על האסטרטגיה ארוכת הטווח שלו והאם הוא מוכן לוותר על נשקו וסמכותו, כפי שנדרש כעת בשלב השני של תוכנית השלום של טראמפ".

מוחמד דיאב, פעיל עזתי, אמר ל-BBC כי "חמאס החזיר שליטה על יותר מ-90% מהאזורים שבהם הוא נוכח. המשטרה וגופי הביטחון שלו חזרו ונמצאים ברחובות, הם שולטים בפשיעה ורודפים אחר מבקרים ומשתפי פעולה. אזרחים חייבים לפנות לרשויות חמאס לקבלת תעודות זהות או הליכים רפואיים, והוא גם מחזיר שליטה על מערכת המשפט ובתי המשפט".

בשוקי עזה מתארים סוחרים סיורי משטרה קבועים ואחיזה מחודשת על אגרות ומסים. בעל דוכן בשוק אמר ל-BBC "השוק שקט, אבל העירייה ממשיכה לרדוף אחרינו על שכר דירה. כל יום הם באים אלינו באגרסיביות, עם אותן דרישות ואותה נחישות, אומרים שאם לא נשלם יזרקו אותנו ואת הסחורה לרחוב. הם דורשים 700 שקל. אף אחד מאיתנו לא יכול להרשות זאת לעצמו".

סוחר אחר אמר "המסים שחמאס מטיל תלויים בסוג ובכמות הסחורה, אבל המחירים מתחילים ב־20 אלף שקל ומעלה. אם סוחר מסרב לשלם משתמשים בכוח ובמקרים מסוימים הוא נחטף או מאוים. אף אחד לא יכול להתחמק ממס". לדבריו, "הסוחרים משתמשים במילת קוד לחמאס כשהם מדברים על תשלומי המס כדי שישראל לא תדע שהכסף מוזרם לארגון".

אחיזתו המחודשת של ארגון הטרור בעזה מעלה חששות לגבי הכניסה לשלב השני בתוכנית השלום של טראמפ. "השלב הבא בתוכנית, כולל שיקום עזה, תלוי בפירוק חמאס מנשק, אך המתווכים עדיין מתקדמים לאט בפרטים: למי יימסרו הנשק, איזה נשק, וכיצד יאומת הדבר".

בינתיים, ארגון הטרור, "שמחויב אידאולוגית ללחימה בישראל, מחזיק בסיס לוחמים חמוש היטב ברחבי הרצועה. אימות פירוק מלא מנשק יהיה קשה, וחלק מאנשיו דורשים להשאיר נשק אישי להגנה מפני אויבים מבית".

יש לציין כי מוקדם יותר החודש ארגון הטרור הצהיר כי הוא מוכן "להעביר סמכות וממשל בכל התחומים" למועצה החדשה שתשלוט בעזה. אולם בפועל, הפעיל העזתי מוחמד דיאב אמר ל-BBC כי "חמאס לא מוכן לוותר על השלטון. שמענו בשבוע שעבר שחמאס ביצע מינויים רחבי היקף לתפקידים ריקים במגזר הממשלתי והכריז עליהם ברשתות ובפלטפורמות רשמיות".

מתוך ה-BBC מאת לוסי ווילאמסון. לקריאת הכתבה המלאה.

3מסמכים חושפים: ארה״ב מקדמת הקמת מתחם צבאי בינלאומי בעזה

לפי מסמכים של מועצת השלום, שהגיעו לידי הגרדיאן הבריטי, "בכירי ממשל טראמפ מתכננים להקים בסיס צבאי ל־5,000 חיילים בעזה במתחם של יותר מ-1.4 קמ"ר, שמיועד לשמש כבסיס לכוח רב לאומי".

לפי הגרדיאן, האתר שיוקם בעזה יהיה "מיועד לשמש בסיס פעולה צבאי עבור כוח ייצוב בינלאומי עתידי (ISF), כוח רב־לאומי המורכב מחיילים שמדינות התחייבו לשלוח. ה־ISF הוא חלק ממועצת השלום שהוקמה לאחרונה ואמורה לשלוט בעזה. בראש מועצת השלום עומד דונלד טראמפ, ובהובלתה שותף גם חתנו ג'ארד קושנר".

לפי המסמכים, "התוכניות כוללות בנייה מדורגת של מוצב צבאי ששטחו הסופי יהיה 1,400 מטר על 1,100 מטר, מוקף 26 מגדלי שמירה משוריינים על נגררים, מטווח נשק קל, בונקרים ומחסן ציוד צבאי למבצעים. כל הבסיס יוקף בגדר תיל". בנוסף, "הביצור מתוכנן לאזור מישורי צחיח בדרום עזה". מקור המקורב לתכנון מסר לגרדיאן כי "קבוצה קטנה של חברות בנייה בינלאומיות בעלות ניסיון באזורי מלחמה כבר סיירה במקום".

בנוסף, התוכניות כוללות "רשת בונקרים בגודל 6 על 4 מטר וגובה 2.5 מטר עם מערכות אוורור מורכבות להגנת חיילים". סעיף נוסף עוסק ב"'פרוטוקול שרידי אדם': אם יתגלו שרידים או ממצאים תרבותיים, יש לעצור מיד את העבודות ולדווח".

בגרדיאן ציינו כי "לא ברור מהם כללי הפתיחה באש של הכוח במקרה של קרבות, חידוש הפצצות ישראליות או תקיפות חמאס. גם לא ברור תפקידו בפירוק חמאס מנשקו, תנאי ישראלי לשיקום עזה".

גורם בממשל טראמפ סירב להתייחס: "כפי שהנשיא אמר לא יהיו חיילים אמריקאים על הקרקע. לא נדון במסמכים שהודלפו".

מתוך הגרדיאן מאת ארם רוסטון וקייט בראון. לקריאת הכתבה המלאה.