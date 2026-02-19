ישראל היא המדינה המותקפת ביותר בסייבר, לפני אוקראינה וארה"ב

דוח שמפרסמת היום (ה') חברת אבטחת הסייבר רדוור מגלה כי בשנת 2025 הפכה ישראל למדינה המותקפת ביותר בעולם במסגרת מתקפות סייבר על רקע פוליטי ואידאולוגי.

● כפי שנחשף בגלובס: פאלו אלטו רוכשת את KOI הישראלית בכ־400 מיליון דולר

● ההודעה שקיבלו עשרות עובדים: מזל טוב, תפוטרו בעוד שנה

לפי הנתונים, ישראל ריכזה 12.2% מכלל מתקפות האקטיביזם שתועדו ברחבי העולם בשנה החולפת - נתון שמציב אותה בראש הדירוג, לפני ארה"ב שדורגה במקום השני עם 9.4% מהמתקפות, ואוקראינה במקום השלישי עם 8.9%. המשמעות היא שכמעט אחת מכל שמונה מתקפות אידאולוגיות בעולם כוונה נגד ישראל, כחלק מהמעבר של עימותים גאו־פוליטיים לזירה הדיגיטלית.

עוד לפי הדוח, קבוצות תקיפה אידאולוגיות פועלות כיום בצורה מתואמת ולעתים בגלוי לחלוטין, דרך מאות ערוצי טלגרם שבהם הן מפרסמות בזמן אמת כל מתקפה, מתהדרות בנזק שגרמו ומגייסות תומכים נוספים מרחבי העולם. כך, במהלך 2025 בלבד תועדו כ־16 אלף דיווחי מתקפה מצד קבוצות כאלה.

139 מתקפות ביום ללקוח ממוצע

מעבר לנתון החריג של ישראל, הדוח מצביע על זינוק חד בהיקף מתקפות הסייבר בעולם, ובעיקר במתקפות מניעת שירות מסוג DDoS (Distributed Denial of Service). מדובר במתקפות שבהן תוקפים מציפים אתר או מערכת בכמות עצומה של תעבורה דיגיטלית, עד שהשירות קורס, מאט משמעותית או מפסיק לפעול. מתקפות כאלה נועדו לשבש פעילות של ארגונים, לפגוע בזמינות שירותים ולעתים גם לייצר נזק תדמיתי מיידי.

לפי הדוח, מתקפות DDoS ברמת הרשת עלו ב־168% לעומת 2024. במחצית השנייה של 2025 בלבד חווה לקוח ממוצע של רדוור יותר מ־25 אלף מתקפות, בממוצע של 139 ביום.

הדוח מצביע גם על שינוי במוקדי התקיפה לפי ענפים. אם בעבר המגזר הפיננסי היה יעד מרכזי למתקפות DDoS, בעיקר בשל הרגישות של בנקים, חברות אשראי ופלטפורמות תשלומים להשבתות - הרי שב־2025 חל מהפך ברור: ענף הטכנולוגיה הפך למותקף ביותר בפער גדול, עם 45% מכלל מתקפות הרשת שתועדו.

ברדוור מבהירים כי כאשר מדובר ב"ענף הטכנולוגיה", הכוונה אינה רק לחברות תוכנה או סטארט־אפים, אלא בעיקר לתשתיות שמחזיקות את האינטרנט עצמו: ספקיות ענן, חברות אירוח אתרים, שירותי דאטה סנטרים ופלטפורמות דיגיטליות שמשרתות אלפי ארגונים במקביל. תקיפה של גוף כזה אינה פוגעת רק בחברה אחת, אלא עלולה ליצור אפקט שרשרת ולהשבית שירותים של לקוחות רבים בו־זמנית.

במקביל, המגזר הפיננסי, שהיה כאמור ב־2024 היעד המרכזי עם יותר מ־40% מהמתקפות, ירד ב־2025 לכ־16% בלבד, לצד ענף התקשורת שדורג ברמה דומה

הממשלה בראש רשימת היעדים של מתקפות האקטיביזם

מעבר למתקפות סייבר שמונעות משיקולים כלכליים או פליליים, הדוח מצביע גם על תופעה מתרחבת של מתקפות "האקטיביזם", כלומר מתקפות שמבוצעות על־ידי קבוצות אידאולוגיות או פוליטיות כחלק ממאבקים בין מדינות, מחאות בינלאומיות או עימותים גאו־פוליטיים. במקרים רבים מדובר בקבוצות שפועלות ממניעים לאומניים או דתיים, ומטרתן אינה בהכרח רווח כספי אלא שיבוש, הפגנת כוח והשפעה תודעתית.

בפילוח לפי ענפים עולה כי הממשלה הייתה היעד המרכזי של מתקפות מסוג זה, עם כמעט 39% מהמתקפות - הרבה לפני תעשייה, חינוך, תיירות ופיננסים.

המשמעות עבור ישראל ברורה: השילוב בין מתיחות ביטחונית מתמשכת, נוכחות דיגיטלית רחבה של שירותי ממשלה ותשתיות קריטיות, והיותה מוקד לעימותים בינלאומיים - הופך אותה ליעד מרכזי עבור אותן קבוצות תקיפה אידאולוגיות.

במקביל, הדוח מתריע גם מפני האצה בתקיפות נגד שכבת האפליקציה, כלומר נגד השירותים הדיגיטליים עצמם. פעילות זדונית נגד אתרים, שירותים מקוונים וממשקי API עלתה ב־128% בתוך שנה, כאשר מתקפות רבות מכוונות לפגיעה ישירה בליבת הפעילות העסקית ולא רק בהשבתת שרתים.

ברדוור מדגישים כי מתקפות רבות כיום קצרות מאוד ולעתים נמשכות פחות מדקה, מה שמקשה על תגובה ידנית ומחייב מערכות הגנה אוטומטיות שמסוגלות לפעול בתוך שניות. לצד זאת נרשמה גם עלייה של כ־92% בפעילות בוטים זדוניים, בין היתר בזכות זמינות כלי בינה מלאכותית שמוזילים ומפשטים את יכולות התקיפה.

ברדוור מעריכים כי המגמות שנרשמו ב־2025 צפויות להימשך גם בשנים הקרובות, כאשר מתקפות גאו־פוליטיות, תקיפות נגד שירותים מקוונים ושימוש גובר באוטומציה וב־AI יהפכו לחלק קבוע מהסביבה שבה פועלים ארגונים ומדינות.