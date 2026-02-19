מניית למונייד , חברת הביטוח הדיגיטלי בארה"ב - ביטוחי רכוש, מבנה, רכב - מזנקת בטרום המסחר בוול סטריט ב-12%. זאת, אחרי שהחברה הישראלית של דניאל שרייבר (מנכ"ל) ושי וינינגר (נשיא) דיווחה על תוצאות חזקות מבחינתה עם הכנסות של 228.1 מיליון דולר, זינוק של 53% ביחס לרבעון המקביל בשנה שעברה ומעל צפי האנליסטים להכנסות של 218.1 מיליון דולר.

במקביל, החברה רושמת שיפור גם ביחס החשוב בחברות ביטוח של ירידה ל-52% ביחס התשלום בין התביעות להכנסות (Loss Ratio). ככל שהמספר הזה נמוך יותר החברה מרוויחה יותר (או במקרה של למונייד, מפסידה פחות). גם מספר הלקוחות הפעילים של החברה גדל בשנה האחרונה לכמעט 3 מיליון, עליה של 23% בשנה האחרונה.

אלא שיותר מהתוצאות הללו, המשקיעים בשוק אוהבים במיוחד את התחזיות של החברה קדימה. למונייד צופה הכנסות של 246-251 מיליון דולר ברבעון הקרוב והכנסות של 1.189-1.194 מיליארד דולר בשנה כולה. בשני המקרים מדובר בתחזית טובה מצפי האנליסטים - אלה צפו הכנסות של 241.6 מיליון דולר ברבעון הראשון של השנה ו-1.16 מיליארד דולר הכנסות בשנת 2026 כולה. בחברה גם צופים שאת השנה כולה היא תסיים בהפסד EBITDA מתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) של 48-52 מיליון דולר, מחצית מתוכו כבר ברבעון הראשון של השנה.

החברה ממשיכה לצפות מעבר ל-EBITDA חיובי

ובכל זאת, החברה עדיין מפסידה כסף. למונייד רושמת EBITDA מתואם שלילי של 4.6 מיליון דולר ברבעון הרביעי של השנה, שיפור לעומת הפסד של כמעט 24 מיליון דולר ברבעון המקביל בשנה שעברה. אלא שבלמונייד מקפידים לציין שהחברה תעבור ברבעון הרביעי של השנה הנוכחית, 2026, לרווח בשורה הזו, לראשונה בתולדותיה. וכי מעבר לרווחיות מלאה תתרחש בשנת 2027.

"היום אנחנו מדווחים על הרבעון החזק ביותר בתולדות למונייד ומציינים רבעון תשיעי ברציפות של האצת צמיחה, תוך שיפור במדדים המרכזיים", אומר שי וינינגר, מייסד שותף ונשיא למונייד. "העובדה שלמונייד נבנתה על תשתית של בינה מלאכותית מהיום הראשון, שנים לפני ChatGPT והמהפכה שכולנו חווים היום, מאפשרת לנו להשיג תוצאות חסרות תקדים בביטוח: היפר־צמיחה לצד שיפור עקבי ומתמשך בשורה התחתונה.

"אנחנו מתחילים את 2026 עם מומנטום חזק מאי פעם: צופים צמיחה של 60% בהכנסות השנה ומעבר לרווחיות ברבעון הרביעי. החברה נשענת על יתרות מזומנים שהולכות וגדלות, עם מעל 1.1 מיליארד דולר בבנק, וממשיכה להתרחב במהירות במוצרים השונים וכן ביטוח הרכב הייחודי שלה בארה״ב".

למונייד כזכור הונפקה בניו יורק ב־2020 בשווי של 1.6 מיליארד דולר. בתקופת השיא של בועת הטכנולוגיה למונייד נסקה לשווי 10 מיליארד דולר, אך כמו חברות רבות איבדה מאז חלק ניכר משוויה. כעת היא נסחרת לפי שווי של 4.9 מיליארד דולר.