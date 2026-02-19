כזה דבר לא ראינו הרבה זמן: שישה בנקים בטבלת הזכורות והאהובות

מדי שנה מפרסם בנק ישראל את סקר שביעות הרצון של משקי הבית מאיכות השירות של הבנקים. זמן קצר לאחר מכן, הבנקים השונים בוחרים מתוכו את הקטגוריות שבהן הם מובילים, ומייצרים סביבן קמפיין. השבוע מתברגים שלושה כאלה בדירוג הפרסומות הזכורות והאהובות של גלובס וגיאוקרטוגרפיה.

● קבוצת ראובני פרידן ממזגת לתוכה את סוכנות Great Digital

● מי המפרסם שלקח את הדאבל במדד הזכורות והאהובות

הראשון הוא בנק לאומי, שאחראי לפרסומת הזכורה ביותר השבוע. בבנק עשו בחירה לא טריוויאלית, ובמקום לצאת במהלך פומפוזי ורועש בחרו להציג קובץ וורד שלתוכו מוקלד טקסט - חלקו פורסם קודם לכן כמודעת פרינט. את הטקסט מקריא הפרזנטור גל תורן, שכלל לא נראה על המסך, והשיא של המסר לצופים הוא ההתגאות בהישגי המקום הראשון.

במקרה של לאומי מדובר בשביעות רצון מהשירות בסניף, שביעות הרצון מזמן ההמתנה בטלפון עד לקבלת שירות מנציג אנושי, שביעות הרצון מהאפליקציה, וגם שביעות רצון מהמוקד הטלפוני - אם כי כאן יש כוכבית: מקום ראשון רק אם מתייחסים ל-5 הבנקים הגדולים בלבד (עניין הנהוג בשוק).

קמפיין בנק לאומי / צילום: צילום מסך יוטיוב

בנק מזרחי טפחות, שמתברג במקום הרביעי בזכירות, עלה בקמפיין המבוסס על משחק המילים "נדבנקת" - כלומר נדבקת לבנק. הכוונה היא לתופעה ידועה, שבה אנשים פותחים חשבון בנק עוד בהיותם בגיל תיכון, כשהבחירה לא בהכרח רציונלית ומבוססת נתונים, ולאחר מכן נשארים בבנק מתוך הרגל.

לקראת סיום הפרסומת, שבה שוב מככבת עדי חבשוש לצד הפרזנטורים דביר בנדק וחן אמסלם, מצוין כי הבנק הוא המומלץ ביותר על ידי לקוחותיו, שנה שישית ברציפות. גם כאן מדובר במקום ראשון מקרב חמשת הבנקים הגדולים.

הנתון הזה משמעותי, כי במקביל עלתה פרסומת של הבנק הדיגיטלי ONE ZERO שמעיד על עצמו בדיוק אותו דבר - הבנק הכי מומלץ מבין כל הבנקים - מה שעלול לבלבל את הצופים שאינם בקיאים בנושא. הפרסומת הרזה בכיכובו של הפרזנטור גלעד כהנא, שכמו בלאומי גם היא פונה ישירות לצופה, מתברגת במקום העשירי בזכירות והרביעי באהדה.

הפרסומת האהובה ביותר זה השבוע הרביעי ברציפות שייכת לבנק הפועלים. במרכזה נמצאת אירנה (ליאת הר לב) שמוצאת מפלט בחדר השירותים באמצע מסיבה ביתית, והילה קורח היא החברה הטלפונית שמצילה אותה.

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, מבין המפרסמים בכלל ערוצי הטלוויזיה, בנק לאומי הוא הגוף המפרסם שהשקיע השבוע את התקציב הגדול ביותר - כ-2.75 מיליון שקל. ההשקעה השנייה בגודלה, כ-2.74 מיליון שקל, שייכת לחברת התעופה אל על, שאינה מתברגת בעשירייה (מקום 19).

ההשקעה השלישית בגודלה, כ-2.4 מיליון שקל, שייכת לבנק דיסקונט עם הפרסומת המקדמת את אפליקציית Smart Future - ומבוססת על השיר "מה יהיה מחר" של פאר טסי. היא מתברגת במקום השני בזכירות.

עדי חבשוש בקמפיין בנק מזרחי טפחות / צילום: צילום מסך יוטיוב

משקיעים יותר

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, ההשקעה בפרסום עולה מ־55 מיליון שקל בשבוע שעבר ל־65 מיליון שקל השבוע

המשרד האהוב

המשרדים האחראים לשלוש הפרסומות האהובות ביותר הם גיתם BBDO (בנק הפועלים), ראובני פרידן (בנק מזרחי טפחות) ופרסמן ברוך (סופר־פארם)

מאמינים ב־AI

השבוע עלה לטלוויזיה קמפיין AI חדש, והפעם של המרכז האקדמי לוינסקי־וינגייט. כל הדמויות נוצרו באמצעות בינה מלאכותית, ומאחורי הקמפיין עומד משרד טוויסטד

המדור, המתפרסם כאן מדי שבוע ב־20 השנים האחרונות, מתבסס על דירוג של חברת גיאוקרטוגרפיה ושם דגש על ניתוח מגמות ושינויים, קריאייטיב ייחודי, צעדים משלימים בדיגיטל ועוד. דירוג הפרסומות הזכורות והאהובות כולל את כלל האוכלוסייה במדינת ישראל, לרבות החברה הערבית.