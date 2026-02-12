מי המפרסם שלקח השבוע את הדאבל במדד הזכורות והאהובות

סדרת הפרסומות של בנק הפועלים עם ליאת הר לב והילה קורח ממשיכה להוכיח את עצמה, והשבוע מתברגת פרסומת "המסיבה" החדשה במקום הראשון הן בזכירות והן באהדה, כך עולה מדירוג הפרסומות הזכורות והאהובות של גלובס. עבור הבנק מדובר בדאבל שני תוך שבועיים - כשהקודם היה עם פרסומת אחרת בסדרה.

במרכז הפרסומת הנוכחית, אירנה מוצאת מפלט בחדר השירותים באמצע מסיבה ביתית, כיוון שאחת המשתתפות התגאתה בבנקאי פרטי ("מה היא, רוטשילד? מה היא, אלנבי?"), והיא חשה אבודה. החברה הטלפונית קורח מנחה אותה מה לענות, והיא לבד כבר מוצאת איזה עציץ לשבור כדי לשלב את הדברים בטבעיות בשיחה ("הכל פה עלים. ואגב פועלים...").

כאמור, הפרסומת מתברגת מייד במקומות הראשונים, עם שיעור אהדה של 25.5% - גבוה מהממוצע החצי השנתי, שעומד על 22%.

במקום השני בזכירות נמצא בנק דיסקונט עם קמפיין "נותנים תקווה לגיבורים שלנו", שבו התפקיד של הפרזנטורית רותם סלע מינורי מתמיד, ואילו פצועי צה"ל מקבלים את מרכז הבמה - יחד עם אנשי הבנק המסייעים להם, כמובן. באמצע השבוע כבר עלתה פרסומת חדשה, המבוססת על השיר "מה יהיה מחר" של פאר טסי, ומעניין יהיה לראות את ביצועיה בדירוג הבא.

במקום השני באהדה נמצאת חברת התעופה אל על, שעלתה בקמפיין לא אופייני, בלי מטוס בתמונה. הפרזנטור חנן בן ארי לובש חולצה לבנה פשוטה, יושב עם גיטרה על במה חשופה, ושר על היעדים החדשים של החברה - מנילה, וייטנאם, סיאול ועוד - לפי הלחן של אחד משיריו האחרונים, "עכשיו כן". ברקע נראות תמונות אטרקטיביות של היעדים הללו, החיבור הזה כנראה עושה את שלו, והפרסומת מתברגת במקום התשיעי בזכירות.

חנן בן ארי בקמפיין אל על

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, מבין המפרסמים בכלל ערוצי הטלוויזיה, סלקום היא הגוף המפרסם שהשקיע השבוע את התקציב הגדול ביותר - כ-1.3 מיליון שקל, בקמפיין אינטרנט הסיבים בכיכובה של יעל אלקנה - אך לא התברגה במדד. נזכיר כי בשבוע שעבר נרשמה הפרדת כוחות בין סלקום למשרד שיצר את הפרסומת, IDEA של שחר סגל.

ההשקעה השנייה בגודלה, כ-1.24 מיליון שקל, שייכת לבנק הבינלאומי הראשון וקמפיין הטופ טרייד לחיילים עם האחים ישי ומיכאל סוויסה, שמתברג במקום החמישי בזכירות. ההשקעה השלישית בגודלה, כ-1.22 מיליון שקל, שייכת לבנק הדיגיטלי ONE ZERO שמציע פטור מעמלות מט"ח (הפרסומת לא נמצאת השבוע בדירוג).

בסך הכול התברגו במדד שלושה בנקים, שתי חברות ביטוח וחברת כרטיסי אשראי אחת, מה ששוב מעיד על עוצמת ענף הפיננסים בהפסקת הפרסומות - הכסף מדבר, פעמיים.

יעל אלקנה בקמפיין סלקום

משקיעים יותר

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, ההשקעה בפרסום עולה מ־49 מיליון שקל בשבוע שעבר ל־55 מיליון שקל השבוע

המשרד האהוב

המשרדים האחראים לשלוש הפרסומות האהובות ביותר הם גיתם BBDO (בנק הפועלים), מקאן ת"א (אל על) ואדלר חומסקי & ורשבסקי (בנק דיסקונט)

המדור, המתפרסם כאן מדי שבוע ב־20 השנים האחרונות, מתבסס על דירוג של חברת גיאוקרטוגרפיה ושם דגש על ניתוח מגמות ושינויים, קריאיטיב ייחודי, צעדים משלימים בדיגיטל ועוד. דירוג הפרסומות הזכורות והאהובות כולל את כלל האוכלוסייה במדינת ישראל לרבות החברה הערבית.

צילומי מסך מיוטיוב