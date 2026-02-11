הדור הצעיר נוטש את הבירה: הייניקן יוצאת לפיטורי אלפי עובדים

יצרנית הבירה ההולנדית הייניקן תפטר בין 5,000 ל-6,000 עובדים בשנתיים הקרובות, כך על פי דיווח שפורסם היום (ד') בוול סטריט ג'ורנל. על פי הערכות, החברה מעסיקה קרוב ל-85 אלף עובדים ברחבי העולם.

● כישלון לברקת: מתוך שמונה רשתות, רק אחת ניגשה למכרז "הסל של המדינה"

● החל מ-212 דולר: המדינה היקרה שחוזרת למפת הטיסות של הישראלים

הסיבה לפיטורים האגרסיביים (עד 7% מכוח האדם של החברה) היא ככל הנראה הירידות המשמעותיות במכירות שספגה החברה ברבעון האחרון של 2025, שהסתכמו בכ-1.7%. שווי החברה כיום עומד על כ-24 מיליון אירו (כ-82 מיליון שקל), ומתבסס על פעילות של 165 מבשלות ב-70 מדינות ברחבי העולם.

לפני כחודש הודיע מנכ"ל החברה, דולף ון-דר ברינק, שיסיים את תפקידו בחברה אחרי שש שנים בחודש מאי הקרוב. זאת לאחר שבחודש אוקטובר בשנה שעברה דיווחו בחברה על סיכון למשקיעים ועל ירידות של 2.3% במכירות. גל הפיטורים צפוי להביא לחיסכון של כ-600 מיליון דולר בחברה, ולהעלות את רמת הרווח התפעולי שלה בין 2% ל-6%, על פי הערכות.

שוק הבירה באירופה ובצפון אמריקה מציג שחיקה בצריכה לנפש, כמעט בכל המדינות המרכזיות. לפי נתוני GlobalData, בגרמניה נרשמה ירידה של 2.7% בצריכה, בארה"ב של 3.9%, בקנדה של 2.6% ובבריטניה של 4.8%. גם בהולנד, מדינת המקור של הייניקן, נרשמה ירידה חדה יחסית של 4.9%. "חשוב להדגיש שהיינקן עצמה מציגה ביצועים מתונים יותר בשוק המקומי", אומר גורם בשוק האלכוהול לגלובס, "ירידה של 2.5% בלבד, שהיא רק כמחצית מקצב הירידה הכולל בשוק ההולנדי".

שינוי תרבותי במקומה של הבירה

על פי אנליסטים של שוק האלכוהול, הירידה במכירות נובעת ככל הנראה מהימנעות של הדורות הצעירים משתיית משקאות אלכוהוליים, ומשתיית בירה מסיבות בריאותיות. על פי אותם גורמים בתעשייה, הדור הצעיר מעדיף למצוא נחמה במשקאות אחרים, ותפקידה של הבירה מבחינה תרבותית הולך ומשתנה עם השנים.

"יש ירידה בצריכת האלכוהול העולמית, שגולשת גם לתחום הספיריטים, האלכוהול הכבד - ויסקי, וודקה וכיוצא באלו", מסבירה עליזה דיינים אלטרס, סמנכ"לית שיווק של גלובל וויין אנד ספיריטס, שמייבאת מותגים מובילים בתחום לישראל. "זה נובע מכמה סיבות, ביניהן גם האטה כלכלית גלובלית, צמצום הוצאות על מוצרי פרימיום כמו אלכוהול ועליית מחירי חומרי הגלם והייצור", היא מוסיפה.

חוץ מזה, דור הזד מעדיפים להוריד בכמות האלכוהול שהם צורכים. "הם משנים את הרגלי הצריכה שלהם בהתאם לנוכחות הדיגיטלית שלהם", מסבירה דיינים אלטרס. "מרגיש להם יותר נכון להצטלם עם משקאות מורכבים יותר, כמו קוקטיילים, שדווקא נמצאים בעלייה". עוד היא מציינת את השימוש במריחואנה ובסמים אחרים שמקטין את הצורך באלכוהול.