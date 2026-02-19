מכרז הענק של התעשייה האווירית וההנחיה: בלי מכוניות סיניות

סימני השאלה סביב אבטחת מידע בכלי רכב חכמים ממשיכים לחלחל למדיניות הרכש של ציי רכב בישראל, ובעיקר לציי חברות ביטחוניות. מקורות בענף הליסינג מסרו לגלובס, כי במסגרת מכרז ההצטיידות ברכבי ליסינג של התעשייה האווירית, שמתנהל בימים אלה, הועברה לספקיות "הנחיה לא כתובה", שלא לכלול כלי רכב מתוצרת סין בהיצע שלהן לעובדים.

מכרז חידוש רכבי הליסינג של התעשייה האווירית, שמתקיים אחת לשלוש־ארבע שנים, הוא מהגדולים בשוק הרכב ומקיף מעל 2,500 כלי רכב בשווי של מאות מיליוני שקלים. הצי של הארגון כולל כ־2,000 רכבי ליסינג פרטיים המיועדים למנהלים מרמת ראש תחום ומעלה וכן מאות רכבי "איגום", שמשמשים את העובדים כרכבי עבודה תפעוליים לנסיעות פנימיות בין מפעלים. בשל היקף הצי פועלים בקמפוסים של התעשייה האווירית נציגויות קבועות של חברות הליסינג שמספקות את כלי הרכב. ככל הידוע כיום אלו הן "אלדן" ו"פסיפיק מוטורס" של קבוצת פריסבי.

על פי ההסכם עם התעשייה האווירית חברות הליסינג מציעות לבחירת העובדים "אשכולות" של דגמים בקטגוריות ובקבוצות מחיר רלוונטיות, שמהן יכולים העובדים לבחור את כלי הרכב. עיקר הדגמים שרוכשת התעשייה האווירית הם רכבי קרוס־אובר משפחתיים בטווח המחיר של 160־200 אלף שקל.

"גיוון צי כלי הרכב"

בהצטיידות הקודמת אישרה התעשייה האווירית לעובדים להצטייד גם בכלי רכב חשמליים בטווח המחיר הרלוונטיים, אולם ככל הידוע ההיענות הייתה נמוכה. ב"דוח הקיימות" של החברה לשנת 2023 נכתב כי "סך כל הנסיעות (של רכבי החברה) בשנת 2023 הסתכמו ב־ 65,370,733 קילומטרים. מדד זה מוערך בהתבסס על סך צריכת הדלק הכוללת לתחבורה כלי רכב וממוצע צריכת 12 ק"מ לליטר לכלי רכב. התעשייה האווירית ממשיכה להשקיע בגיוון צי כלי הרכב כחלק מהתוכנית האסטרטגית לקיימות על ידי קליטת כלי רכב היברידיים וכלי רכב מסוג פלאג אין, והחלפת כלי רכב תפעוליים קטנים מונעי־דיזל בהנעה חשמלית". על פי נתוני התעשייה האווירית ב־2023 כלל צי רכבי הליסינג של החברה 842 כלי רכב היברידיים אולם ככל הנראה מספר זה צפוי לגדול משמעותית בהצטיידות הנוכחית.

עם זאת ההחלטה להימנע מהצטיידות בכלי רכב סינים "מסננת" מההצטיידות את כל דגמי הפלאג־אין הייבריד הפופולריים בקבוצות המחיר הרלוונטיות בישראל ואת רוב הדגמים החשמליים. המרוויחות העיקריות מהסינון של הסיניות צפויות להיות מכוניות היברידיות מתוצרת קוריאה ויפן, בעיקר של יונדאי, קיה וטויוטה.

החלטת תע"א התקבלה, ככל הנראה, בעקבות עבודת מטה, שבוצעה לאחרונה במערכת הביטחון להערכת סיכוני המידע של כלי רכב "חכמים" ומקושרי רשת ובעיקר מתוצרת סין. כחלק מהתוצרים של אותה עבודת מטה גם הוגבלה הנוכחות של כלי רכב מתוצרת סין בבסיסי צה"ל. כיום נעים על כבישי ישראל קרוב לרבע מיליון כלי רכב מתוצרת סין, רובם מוגדרים "חכמים ומקושרי רשת".

דוח סיכונים באירופה

ובתוך כך פורסם בינואר באיחוד האירופי דוח חדש להערכת סיכוני הנתונים של כלי רכב אוטונומיים "חכמים" ומקושרי רשת. ההמלצות בדוח צפויות להיות מוטמעות בעתיד בתקינה האירופית, ועשוית להוות חסם ליבוא של דגמי רכב רבים.

הדוח לא מתייחס ספציפית לכלי רכב מתוצרת סין, אולם בין המלצותיו נכללת רגולציה ל"ניהול ספקים בסיכון גבוה" שמטרתה "לגבש מדיניות המאפשרת להגביל או להוציא ספקי חומרה ותוכנה בסיכון גבוה משרשראות אספקה קריטיות (של תעשיית הרכב) וזאת בהתייחסות ל'סיכונים גיאופוליטיים', כלומר לספקים, שעלולים להיות נתונים ללחץ ממשלתי או צבאי של מדינות זרות עוינות".

ההמלצות כוללות גם הנחיה ליצרני רכב לאחסן מידע רגיש, שמופק מכלי רכב, רק בתוך גבולות האיחוד. הדוח מציין כי "רכבים חכמים אוספים כמויות אדירות של מידע אישי וגיאוגרפי, וספקים ממדינות עם חוקי מודיעין דרקוניים עלולים להידרש להעביר לממשלותיהם נתוני מיקום מדויקים וצילומי וידיאו מסביבת אתרים רגישים באירופה".

מהתעשייה האווירית לא נמסרה תגובה.

נמשך גל הוזלת מחירי הדגמים. והפעם XPENG, אומודה ו-BYD

כמעט מדי שבוע מתרחבת רשימת המותגים שמשדרגים ומוזילים דגמים במחירון הקבוע, ולא רק במבצעים. לרשימה הצטרפה השבוע גם XPENG, שהחלה לשווק את הדור המחודש של הקרוס־אובר החשמלי G9, עם מפרט משופר ומחיר נמוך יותר לדגם הבסיס.

הרכב עבר שינויים חיצוניים קלים יחסית ומידותיו נותרו ללא שינוי. ואולם, מערכת ההנעה שודרגה כאשר הדגם בעל המנוע הבודד מצויד כעת בהספק חזק יותר של 351 כ"ס וסוללה של 79 קילוואט עם טווח נסיעה של עד 502 ק"מ, תוספת של כ־40 ק"מ לעומת דגם הבסיס היוצא. מחירו מתחיל כעת ב־260 אלף שקל, כ־25 אלף שקל פחות מדגם הבסיס היוצא.

ATTO2 / צילום: יח''צ

אומודה 7 הוזל ב-5,000 שקל

הדגם בעל שני המנועים מייצר כעת 575 כ"ס ומאיץ מאפס ל־100 קמ"ש ב־4.2 שניות. למרות סוללה קטנה יותר של 93 קילוואט־שעה הטווח הוא עד 540 ק"מ ב־WLTP, כ־20 ק"מ יותר מהדגם היוצא. כל הגרסאות תומכות כעת בטעינה אולטרה־מהירה בקצב של 445 עד 525 קילוואט. הגימור הפנימי והאבזור שודרגו וכוללים כבר בגרסת הבסיס שלושה מסכי 14.6 אינץ', חלון גג פנורמי, ריפוד עור מלאכותי, דלת אחורית חשמלית ועוד. מתלי אוויר מסופקים בדגם כפול ההנעה, שמתחיל ב־365 אלף שקל.

גם הקרוס־אובר החדש, אומודה 7 עם הנעת פלאג־אין, שהושק בישראל לפני חודשיים, הוזל השבוע ב־5,000 שקל בכל רמות הגימור, למרות תוספת אבזור בחלק מהדגמים. אורכו של הרכב 4.66 מ', רוחבו 1.87 מ' ובסיס הגלגלים באורך 2.72 מ'. מערכת הנעת הפלאג־אין מאפשרת טווח חשמלי של עד 92 ק"מ. המחיר מתחיל ב־180 אלף שקל ומגיע ל-200 אלף.

את רשימת ההוזלות במחירון חותם, בינתיים, הקרוס־אובר הקומפקטי ATTO2 בגרסת הפלאג־אין, שמסירותיו אמורות להתחיל לקראת סוף החודש. המחיר להזמנות קיימות וחדשות הוזל בכ־4,000 שקל ל־150 אלף שקל, שהוא המחיר הזול ביותר לדגם פלאג־אין בישראל. לרכב מערכת הנעה, שמשלבת בין מנוע בנזין 1.5 ליטר ומנוע חשמלי בהספק כולל של 212 כ"ס. הסוללה היא בקיבולת 18 קילוואט־שעה והטווח החשמלי הוא עד 89 ק"מ.

הושקה בישראל: מכונית הסלון-פאר החשמלית וולבו ES90

חברת מאיר השיקה בישראל את מכונית הסלון החשמלית החדשה של וולבו, ES90, שמתחרה בשוק היוקרה. המכונית, עם מרכב 5 דלתות בעל עיצוב ייחודי, נמתחת לאורך של 5 מ' וניצבת על בסיס גלגלים באורך 3.1 מ'. היא משווקת בישראל עם מנוע אחורי בהספק 333 כ"ס וסוללה בקיבולת 92 קילוואט-שעה.

וולבו ES90 / צילום: יח''צ

טווח הנסיעה הוא עד 650 ק"מ והרכב תומך בטעינה אולטרה־מהירה של עד 360 קילוואט. האבזור הפנימי כולל ריפוד עור, חלון פנורמי ועוד, וברמת הגימור הבכירה יש גם מתלי אוויר ועוד. המחירים נעים בין 420 ל־540 אלף שקל.