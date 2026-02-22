פיצוי של עד 3,000 שקל בשנה: המהלך החדש של בנק לאומי

הבנקים חוששים מאובדן נתחי שוק והתחרות על ניהול תיקי השקעות בשוק ההון עולה מדרגה: בנק לאומי יוצא במהלך חדש תחת הכותרת "לא הרווחתם, לא שילמתם". במוקד המהלך, לקוחות שתיק ההשקעות שלהם יציג תשואה שלילית בשוק ב-2026 יזכו להחזר כספי. בהודעת הבנק נכתב כי הלקוחות "יקבלו החזר לחשבונם בגובה ההפסד שרשם התיק או לחילופין בגין סך עמלות הקנייה והמכירה ששולמו במהלך השנה, עד סכום של 3,000 ש"ח (הנמוך מביניהם). ההחזר יחושב בינואר 2027".

המאבק על ליבם של הסוחרים עלה מדרגה בשנים האחרונות, כאשר כיום כל תיק השקעות שני נפתח אצל חברי בורסה שאינם בנקים, קרי בתי השקעות. בבנק לאומי מציינים שהמטרה היא להפחית את החשש מכניסה למסחר בשוק ההון של שחקנים חדשים.

מי יוכל להשתתף? לפי בנק לאומי, ההטבה מיועדת ללקוחות כל הבנקים שיפתחו תיק ניירות ערך בבנק וכן ללקוחות קיימים שכיום לא פעילים בשוק ההון ויעבירו כל סכום.

בבנק גם רוצים להילחם על הלקוחות הקיימים שלהם ולכן ייתנו את ההטבה גם ללקוחות שכבר יש ברשותם תיק ניירות ערך בבנק ויוסיפו אליו לפחות 100 אלף שקל. בנוסף, בבנק יציעו הטבות נוספות לרבות פטור מדמי ניהול.

השאלה שנותרה פתוחה היא האם המהלך ייחשב כחלק ממתווה ההקלות של בנק ישראל, שהושק בשנה שעברה.

איל אפרת, ראש החטיבה הבנקאית בלאומי: "אנחנו רואים חשיבות מכרעת גם בהובלת תחום המסחר בשוק ההון. בשנים האחרונות אנו רואים שיותר ויותר ישראלים סוחרים בניירות ערך, אך חלקם לא מקבלים את ההכוונה ואת הכלים המתאימים לעשות זאת. לכן, החלטנו לצאת במהלך שובר שוק כדי לאפשר להם להשקיע את כספם באופן אחראי, בגוף מוביל ומנוסה כמו בנק לאומי".