מכסי טראמפ מכים בשווקים: צפי לירידות בוול סטריט, הביטקוין נופל

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:15

החוזים העתידיים על וול סטריט יורדים ומבטאים פתיחה שלילית לשבוע המסחר.

ברקע, הודעת הנשיא דונלד טראמפ על העלאת המכסים הגלובליים שלו ל-15% מ-10% לאחר שבית המשפט העליון ביטל את המכסים "ההדדיים" של הנשיא. המכסים החדשים הגבירו את אי הוודאות בשוק לגבי תחזית האינפלציה והצמיחה העולמית.

בעקבות כך, בשעה זו החוזים עתידיים על מדד דאו ג'ונס יורדים בכ-0.6%, מדד S&P 500 יורד ב-0.8% והנאסד״ק נופל בכ-1%. באסיה לעומת זאת נרשמת הבוקר מגמה מעורבת - ההנג סנג מזנק בכ-2.3%, הקוספי עולה בכ-0.7%, אך הניקיי ומדד שנגחאי מאבדים מערכם כ-1.2%.

גם הביטקוין צונח ב-5% מתחת ל-65,000 דולר. הביטקוין נמצא בירידה חדה מאז השיא שרשם בחודש אוקטובר, כאשר חצה את רף 125,000 הדולר. מטבע הקריפטו הגדול בעולם ירד ב-26% עד כה השנה ואיבד ביותר מ-47% מאז השיא אוקטובר.

בשוק מנסים לעכל ולשקלל את צעדיו החדשים של טראמפ. ביום שישי ביטול תוכנית המכסים האמריקאית דווקא שלח גל של אופטימיות לוול סטריט: נאסד"ק קטע את רצף הירידות השבועי, ו־S&P 500 ודאו ג'ונס סיימו שבוע חיובי. אבל השמחה הייתה מדודה - העליות ביום שישי היו מתונות, השוק עדיין לא בטוח שהסערה באמת מאחוריו ואכן אז הגיעה ההודעה של טראמפ על הקפצת המכסים וחוסר הוודאות חזר.

מדדי המניות בוול סטריט סגרו את השבוע שעבר בעליות, כשלאורך השבוע נרשמה מגמה חיובית מתונה שהתעצמה ביום שישי, לאחר פסיקה של בית המשפט העליון שביטלה את המכסים של ממשל טראמפ. בגזרת ה-AI, חברת אתנ’רופיק ממשיכה להשיק כלים חדשים - הפעם מדובר בכלי שמסוגל למצוא ולתקן בעיות אבטחה בקוד, מה שייצר לחץ על מניות אבטחת הסייבר, שרשמו ירידות.

בסיכום שבועי, מדד ה-S&P 500 עלה ב-1.1%, הנאסד״ק עלה ב-1.5% וקטע רצף של חמישה שבועות של ירידות, והדאו ג'ונס הוסיף 0.3%.

לאחר שבית המשפט העליון קבע ביום שישי כי המכסים אינם חוקיים, טראמפ הודיע בתגובה כי יחתום על צו חדש המטיל מכס גלובלי בשיעור של 10% (הספיק להתעדכן כלפי מעלה ל-15%).

מתן שטרית, הכלכלן הראשי של הפניקס סבור ש"בהתחשב בכך שהמכסים היו רכיב מרכזי במדיניות הסחר של ממשל טראמפ, סביר שהממשל יפעל באופן אקטיבי לקדם מסלולים חלופיים להשבת חלק מהמכסים שבוטלו. נרטיב המכסים ימשיך ללוות אותנו, אם זה דרך סעיפים אחרים בחוק ואם דרך צעדים חדשים, אך בסופו של דבר מדובר רק בחלק קטן מתמונת המאקרו הכוללת".

אחת התוצאות של האי וודאות בוול סטריט, היא שמשקיעים נוטשים את מניות ההייפ ועוברים לחברות עם נכסים כבדים וחסינות לשיבושים טכנולוגיים, או במילים אחרות - חזרה אל "הישן והיציב".

בוול סטריט ז'ורנל כתבו שמשקיעים מפנים מבט אל חברות "חסינות AI" - תעשייה מסורתית, אנרגיה, מזון וציוד כבד - תחומים שבהם קשה לדמיין כיצד אלגוריתם או מודל שפה מחליפים בן־לילה פעילות פיזית מורכבת. מניות של חברות כמ מקדונלדס , אקסון מובייל או דיר מושכות עניין מחודש, בזמן שחלק ממניות הטכנולוגיה הגדולות מתקשות לשחזר את הזינוק המטאורי של השנים האחרונות.

מניית דיר זינקה ב-42% מתחילתה השנה, קטרפילר ב-32%.

לדברי ג'וש בראון, מנכ״ל Ritholtz Wealth Management שטבע את המונח HALO - קיצור ל-Heavy Assets, Low Obsolescence (נכסים כבדים, התיישנות איטית). מדובר בתגובה למחזוריות השוק. "אלה חברות שאי־אפשר פשוט להקליד עליהן משהו בפרומפט ולערער את פעילותן", אמר, והוסיף כי כל גל של אי־ודאות מאלץ את המשקיעים "לתמחר מחדש" גם את הנחות היסוד הבטוחות ביותר. במילים אחרות, אחרי שנים שבהן החלום הטכנולוגי הוביל את הבורסה, המשקיעים חוזרים לחפש עוגנים בעולם הממשי - מפעלי ייצור, קווי אנרגיה ורשתות מזון, בתקווה למצוא יציבות בעידן של מהפכה דיגיטלית.

במהלך החודש האחרון עקפו מגזרי התעשייה, חומרי הגלם, השירותים הציבוריים ומוצרי הצריכה הבסיסיים במדד S&P 500 את ביצועי המדד הכולל, בעוד שמגזר טכנולוגיית המידע נחלש וענקיות הטכנולוגיה דשדשו. נכון ל-20 בפברואר, מגזר מוצרי הצריכה הבסיסיים (XLP ) רשם את פתיחת השנה הטובה ביותר שלו אי-פעם ועלה ב-13% מתחילת השנה, S&P 500 עלה בכ-1%.

אנבידיה חתמה על הסכם רב-שנתי מורחב עם מטא פלטפורמס (פייסבוק) , במסגרתו תספק לענקית המדיה החברתית מיליוני מעבדים גרפיים מדגמי Blackwell ו-Rubin החדשים עבור מרכזי הנתונים שלה.

החלק המפתיע והמשמעותי לא פחות בעסקה הוא ההחלטה של מטא לפרוס לראשונה, ובהיקף נרחב, שרתים המבוססים על מעבדי ה-Grace של אנבידיה בלבד (ללא ה-GPU). המהלך מסמן את שאיפתה של אנבידיה לחדור לשוק המעבדים המרכזיים (CPU) המסורתי, שבו גובר הביקוש לפתרונות המייעלים יישומי בינה מלאכותית מסוג "סוכנים" (Agentic AI) והסקת מסקנות (Inferencing).

התרחבות זו של אנבידיה מהווה איום ישיר על אינטל (Intel), הדומיננטית היסטורית בתחום מעבדי השרתים, ועל AMD, שמנסה בעצמה להגדיל את נתח השוק שלה על חשבון אינטל.

הזרקור בוול סטריט יופנה לענקית השבבים אנבידיה, שצפויה לפרסם ביום רביעי את הדו"חות הכספיים ולשפוך אור על עוצמת הביקוש הגלובלי ל-AI, ואולי להצית מחדש סנטימנט חיובי בסקטור הטכנולוגיה.

באסיה בעיקר עליות הבוקר למרות חוסר הוודאות סביב מדיניות הסחר, לאחר שנשיא ארה״ב דונלד טראמפ הודיע במהלך סוף השבוע כי בכוונתו להעלות את המכסים הגלובליים ל-15% במקום 10%.

מדד הנג סנג בהונג קונג מזנק ב-2.2%, בורסת דרום קוריאה ב-0.7%, בטוקיו ובסין אין מסחר.

התגובה החיובית בשווקים משקפת את התקווה של משקיעים שהצעדים יהיו מדודים יותר מהחשש הראשוני, או שכבר תומחרו חלקית במחירים. במקביל, חלק מהמשקיעים מעריכים כי מדינות אסיה, התלויות ביצוא, עשויות ליהנות מהסכמים נקודתיים או הקלות, מה שיימתן את הפאניקה הראשונית.

עם זאת, אנליסטים מזהירים כי אם העלאת המכסים אכן תיושם במלואה, היא עלולה לפגוע בשרשראות האספקה, ללחוץ על הרווחיות של חברות יצואניות ולהגריר את התנודתיות בשווקים הגלובליים, במיוחד בתקופה שבה הכלכלה העולמית גם כך עם מתחים גיאופוליטיים.