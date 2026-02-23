לאומי פרטנרס, זרוע ההשקעות הריאליות של בנק לאומי, ממשיכה במסע הרכישות שלה בשוק המקומי. הבנק צפוי להשקיע 100 מיליון שקל בחברת הנדל"ן רייק, לפי שווי של 525 מיליון שקל (לפני הכסף). זאת, כחלק משלב קדים לקראת הנפקה עתידית של החברה העוסקת בעיקר בתחום ההתחדשות העירונית.

במסגרת המהלך, לאומי פרטנרס, שבניהולו של ויקטור וקרט צפויה לרכוש כ-16% ממניות מיידי בעלות השליטה המשותפת בחברה חברת הנדל"ן הציבורית אספן ומייסד החברה יוסי רייק (המחזיקים ב-50% כל אחד). בנוסף, צפויה לאומי פרטנרס להעמיד לחברה מסגרת אשראי בסך של 60 מיליון שקל. עוד במסגרת הסכם, נקבע כי אספן ורייק יפעלו להנפקה ראשונית ( IPO ) של מניות החברה תוך 3 שנים ממועד השלמת העסקה.

הצפת ערך משמעותית

עבור אספן, שנמצאת בשליטת חברת אוסטרליה ישראל (28.5%), שבבעלות אנשי העסקים אבן ניומן ושלומי עקריש, מדובר בהצפת ערך משמעותית. זאת, לאחר שבתחילת שנת 2024, הם רכשו כמחצית ממניות החברה, העוסקת בייזום וקידום פרויקטים של התחדשות עירונית, תמורת כ-45 מיליון שקל.

לקראת סוף השנה החולפת (אוקטובר 2025) השלימה רייק את רכישת השליטה (51%) מחברת דיוויד לנדמרק יזמות, המתמחה בייזום פרויקטים למגורים תמורת 68 מיליון שקל. בשבוע שעבר דיווחה החברה על תוספת להסכם, במסגרתה היא צפויה להגדיל את החזקותיה (95%) בחברה ששינתה את שמה לרייק אספן, תמורת סכום של עד 12 מיליון שקל.

"החתימה על הסכם העקרונות מול לאומי פרטנרס מהווה אבן דרך אסטרטגית בבניית זרוע מגורים לאספן גרופ. אנו פועלים באינטנסיביות לביסוס רייק כשחקנית משמעותית בתחום המגורים, ורואים חשיבות רבה בכניסת גוף השקעות מוביל כלאומי פרטנרס לזרוע הפעילות כאשר בכוונתנו להשתמש בתמורות ההשקעה להאצת צמיחת רייק", מסר שלומי עקריש, מנכ"ל אספן גרופ.

לצד פעילות המגורים החדש, עוסקת אספן, המנוהלת בידי שלומי עקריש, בייזום וניהול של נכסי נדל"ן מניב בישראל ובהולנד בהיקף של כ-382 אלף מ"ר. חרף הגאות בשווקים מניית אספן ירדה במהלך השנה האחרונה בכ-3%, בזמן שמדד ת"א נדל"ן אליו היא משתייכת רשם קפיצה של כ-36%, והיא נסחרת בשווי של כ-433 מיליון שקל