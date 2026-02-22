1 האירועים שישפיעו על שבוע המסחר

המתיחות ההולכת וגוברת בין ארה"ב ואיראן תעמוד במוקד תשומת הלב גם השבוע, בעוד שנמשכים הדיווחים באשר לצבירת הכוחות האמריקאית במזרח התיכון ולהיערכות לפתיחה במלחמה.

כל העיניים יהיו נשואות להחלטת הריבית של בנק ישראל שתתקיים מחר (ב'). הכלכלנים חלוקים בשאלה האם הנגיד יחליט על הפחתה שלישית ברציפות של רבע אחוז, או ישאיר את הריבית ללא שינוי. עד לסוף השבוע שעבר, השווקים תמחרו הורדת ריבית בהסתברות של כ-80%, בין היתר, בעקבות מדד המחירים לצרכן לחודש ינואר, שהפתיע כלפי מטה - אך רוחות המלחמה באיראן טרפו את הקלפים וההסתברות צנחה לאזור ה-50%.

ביום שישי האחרון, וול סטריט ננעלה בעליות, לאחר שבית המשפט העליון האמריקאי פסל את מרבית המכסים ההדדיים שהטיל בשנה שעברה הנשיא טראמפ. למחרת, טראמפ הודיע כי הטיל את המכסים מחדש באופן מיידי והעלה אותם משיעור של 10% ל-15% - הודעה שהשווקים יגיבו אליה מחר.

המשקיעים ימשיכו לעקוב גם אחר הזעזועים שמייצרת הבינה המלאכותית בשווקים, לאחר שהשקת כלי אבטחה חדש של חברת ה-AI אנתרופיק הפילה בחדות את מניות הסייבר. זאת, כאשר ביום ד' הקרוב, ענקית השבבים אנבידיה - שחקנית מרכזית ומובילה בתחום - תדווח את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי של 2025.

2 הענקית שמצטרפת מחר לבורסה

המניות הדואליות צפויות להכביד מעט על המסחר בת"א מחר - אלו חוזרות בפער ארביטראז' שלילי כולל של 0.35%. מניית אלביט מערכות צפויה לרדת בכ-2.8%, וחברת השבבים קמטק צפויה לאבד מעל 5%. גם אנלייט ואורמת צפויות לפתוח את היום בירידות של כ-1.7% וכ-2.5%, בהתאמה.

מחר יהיה גם יום המסחר הראשון של ענקית הסייבר פאלו אלטו נטוורקס , שהודיעה בשבוע שעבר כי תירשם למסחר בת"א ברישום כפול. לפי שעה, מחיר המניה בנאסד"ק עומד על 148.7 דולר ושווי השוק של החברה עומד על כ-120 מיליארד דולר (375 מיליארד שקל). פאלו אלטו מצטרפת לבורסה בת"א בשווי שהוא יותר מפי 3 מהשווי של טבע , החברה הגדולה ביותר כיום בבורסה. השווי של פאלו אלטו זהה לשווי של כל החברות שנמצאות במקומות 5-2 בבורסה (לפי הסדר - בנק לאומי , אלביט מערכות , בנק הפועלים ובנק מזרחי טפחות ).

מאחר שפאלו אלטו כמובן תהיה בין 30 המניות הגדולות בבורסה, אם היא תצטרף למדדים כבר בעדכון של חודש מאי, התוצאה תהיה שהחברה הקטנה ביותר בשווי השוק במדד ת"א 35 תיפלט החוצה. נכון לעכשיו, מדובר על מניית חברת הנדל"ן דמרי , של הקבלן יגאל דמרי, שנמצאת במקום ה-45 בבורסה. על המקום האחרון במדד מתמודדות כעת גם חברת הנדל"ן המניב מבנה וגם חברת המלונאות פתאל , שנמצאות במקום ה-43 וה-42 כיום, בהתאמה.

בתוך כך, הבורסה בת"א סיכמה את שבוע המסחר החולף בעליות. מדד ת"א 35 טיפס בכ-1.5%, מדד ת"א 90 התקדם בכ-0.7% ומדד ת"א 125 הוסיף לערכו כ-1.4%. המדד הענפי שהוביל את העליות הוא ת"א־ביטחוניות, שזינק במעל 9%, לאחר שהיה בין המדדים החלשים בשבועות האחרונים; כך, המדד עבר לתשואה חיובית של כ-2.1% מתחילת החודש.

ביום שישי, מחזור המסחר בשוק המניות היה הגבוה ליום זה מאז המעבר לימי המסחר החדשים - ועמד על כ-5 מיליארד שקל. בבורסה ציינו כי פקיעת נגזרי מניות חודשית, בה המחזור עמד על 2.1 מיליארד שקל, תמכה במחזור השיא. יצוין כי המחזור הממוצע בימי ראשון בשנת 2025 עמד על כ-1.5 מיליארד שקל בלבד. מניית הבורסה זינקה במעל 6%, והיא השנייה בעלת הביצועים החזקים ביותר במדד ת"א 125 מתחילת השנה, עם תשואה של כ-66%.

גם הבורסה בניו יורק סיכמה את השבוע בעליות. ה-S&P 500 עלה בכ-1.1%, הדאו ג'ונס התקדם בכ-0.3% והנאסד"ק טיפס בכ-1.5% - וכך שבר רצף ירידות של חמישה שבועות.

3 השקל נחלש, מחירי הנפט קפצו

על רקע התגברות המתיחות בין ארה"ב ואיראן, השקל נחלש מול הדולר ביום חמישי והגיע לרמה של 3.14, אם כי ביום שישי הוא התאושש מעט ונסגר ברמה של 3.12 שקלים לדולר. זאת, לאחר שלפני כשבוע וחצי, שער הדולר-שקל ירד מתחת לרמה של 3.07 שקלים - שיא של כ-30 שנה.

השפעות המתיחות נרשמו גם בשוק הסחורות: מחירי הנפט עלו בסוף השבוע (חמישי ושישי) בקרוב ל-2%, כאשר מחיר חבית נפט מסוג ברנט חצה מעבר לרף ה-70 דולר. גם מחירי המתכות היקרות קפצו - מחיר הזהב עלה ביותר מ-2% ונעמד על כ-5,100 דולר לאונקיה, בעוד מחיר הכסף טיפס בכ-6% ונעמד על כ-82 דולר לאונקיה.

4 הורדת הריבית בישראל התרחקה - וגם בארה"ב

מחר בנק ישראל יודיע על החלטת הריבית שלו לחודש פברואר. יונתן כץ, כלכלן ראשי בלידר שוקי הון, העריך כי הנגיד יבחר להשאיר את הריבית ללא שינוי "על רקע המתח הביטחוני והצמיחה האיתנה". גם בהראל ביטוח העריכו כי בנק ישראל ימתין עם הורדת הריבית למרץ, לאור "העלייה במתיחות הגאופוליטית והמשך העלייה המהירה בשכר". מנגד, אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב, העריך כי הסיכוי היותר גבוה הוא להורדת ריבית, וציין כי "הנזקים של שקל חזק מתגברים, כפי שעולה מסקר העסקים ומדיווחי החברות".

בארה"ב, פורסמו ביום שישי שני נתוני מאקרו מרכזיים: דוח ה-PCE לחודש ינואר - מדד האינפלציה המועדף על חברי הפד - הצביע על עלייה שנתית של 2.9%, מעט מעל הצפי; והצמיחה ברבעון הרביעי עלתה ב-1.4%, הרבה מתחת לצפי, שעמד על 2.5%.

רונן מנחם, הכלכלן הראשי במזרחי טפחות, ציין כי "ארה"ב מתמודדת עם שילוב בעייתי: אינפלציה גבוהה מהצפוי וצמיחה מאכזבת. הראשון תומך בהורדת ריבית, השני מצריך זהירות. שני הנתונים משקפים את הלך הרוח בקרב חברי הפד - דעות חלוקות מאוד לשני הכיוונים. לכן, מן הסתם, הם לא יוסיפו לבהירות לגבי המדיניות הנחוצה - הן בתוך הפד והן בשווקים, שיצטרכו כעת לעכל את הנתונים הסותרים... המצב יוצר דילמה לפד לקראת החלטת הריבית במרץ: האם להתמקד בהאטה בצמיחה או בלחצי האינפלציה".

בעקבות הנתונים, ההסתברות שמתמחרים השווקים להורדת ריבית בהחלטה הקרובה ירדה משיעור של כ-9% ל-3.5% - כך לפי נתוני CME Group.

5 האם שוק המניות בישראל יקר מדי?

בסקירתו השבועית, אלכס זבז'ינסקי טוען כי "לפי כל פרמטר, שוק המניות בישראל התייקר מדי", ומציין מספר סיבות מרכזיות לכך:

● "היחס בין מדד ת"א 125 לתמ"ג הנומינלי זינק ביותר מ-80% בשנתיים, לרמת שיא שמעולם לא התקרב אליה".

● "מכפיל הרווח לשנה הבאה של ת"א 125 (לפי בלומברג) חצה לראשונה את הרף של 20, כאשר בעבר, הוא כמעט לא עבר את הרמה של 15. היחס בין מכפיל הרווח של ת"א 125 למכפיל של ה-S&P 500 כמעט ברמת שיא היסטורית. היחס למכפיל של MSCI World Ex US (מדד המניות העולמי להוציא את ארה"ב) ולמכפיל של MSCI EM (מדד השווקים המתעוררים) בשיא".

● "הביצועים היוצאים מן הכלל של שוק המניות בישראל והעלייה בחשיפה למניות הובילו לשיעור הנכסים בסיכון בתיק הנכסים של הציבור לשיא של כל הזמנים".

זבז'ינסקי הוסיף כי "לשוק המניות בישראל יש לא מעט כוחות תומכים - הצמיחה המאיצה, הריבית היורדת, השקל המתחזק, גידול בהשקעות בהיי טק וזרם הפקדות גדל לאפיקי חיסכון ארוך־טווח. יחד עם זאת, קיימים גם הסיכונים:

● סיכון ביטחוני / גאופוליטי / פוליטי בישראל.

● פגיעה 'במובילי השוק' - היום אלה בעיקר מניות הסקטור הפיננסי, שעלו בחדות על רקע העלייה בגודל תיק הנכסים של הציבור, בעקבות הזרמות הממשלה ובגלל עליות בשווקים. הממשלה לא צפויה להזרים סכומים נוספים. המשקל הגבוה של מניות סקטור הפיננסי במדד ת"א 125 מעלה במיוחד את הסיכון של השוק המקומי לירידות בשווקים הגלובליים.

● סיכון חשיפת AI של המשק הישראלי - אם יתרחשו קיצוצים בכוח אדם בחברות הטכנולוגיה, הם יפגעו במיוחד במשק הישראלי, שבו השפעת עובדי מגזר הטכנולוגיה על הכלכלה גדולה במיוחד.

לדברי זבז'ינסקי, "המחקרים והניסיון מלמדים ששוק יקר בדרך כלל משיג ביצוע־חסר בעיקר בטווח הארוך. בטווח בינוני-קצר, הוא יכול להיות עוד יותר יקר, במיוחד בסביבה כלכלית תומכת, כפי שקיימת היום במשק. במצב בו שוק מניות יקר, אך הכוחות המבנים תומכים בו, בדרך כלל לא משתלם להקטין משמעותית את גודל החשיפה. אולם, כדאי לשקול לבצע שינויים בהרכב ההחזקות ולהפוך אותו לדפנסיבי יותר".