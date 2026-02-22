בניגוד לקונצנזוס: האנליסט שמעריך שבנק ישראל יוריד מחר את הריבית

בשוק ההון העריכו כי ריבית בנק ישראל תישאר מחר (ב') ללא שינוי, על רמה של 4%. אחרי שתי הורדות ברציפות, בשיעור של 0.25% כל אחת, הקונצנזוס בשוק הוא שהוועדה המוניטרית תחליט לעצור את מגמת ההפחתות.

הסיבות לכך רבות, ובהן נתוני הצמיחה החזקים של ישראל (3.1% בשנת 2025) ושיעור האבטלה הנמוך, המצביעים על כך שהמשק אינו זקוק לתמריץ נוסף, ושהקלה מוניטרית עלולה להקפיץ מחדש את האינפלציה, לאחר שהיא ירדה בינואר לקצב שנתי של 1.8%.

למרות הקונצנזוס, אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי במיטב, סבור שהריבית בכל זאת בדרך להורדה נוספת כבר מחר. "בהנחה שלא תתחיל מלחמה, בסיכוי גבוה יותר שהריבית תרד שוב ל-3.75%", הוא מעריך.

זבז'ינסקי נימק זאת בכך שניכרת ירידה באינפלציית הליבה, תוך ירידה בסעיפים הסחירים והלא סחירים. "כעת האינפלציה בישראל בין הנמוכות במדינות העיקריות, אך הריבית בין הגבוהות", הוא כתב בסקירה, "הפער בין הריבית לאינפלציה בישראל, שעומד על 2.2%, הנו הגבוה בהשוואה למדינות העיקריות".

בנוסף, מזכיר זבז'ינסקי את התחזקות השקל. לדבריו, "אולי הורדת הריבית לא תצליח להחליש את השקל, אך ללא הורדה התחזקותו עשויה להאיץ".

הפחתת ריבית נחשבת לכלי עקיף של הבנק המרכזי למיתון השקל: כשהריבית בישראל יורדת, התשואה על השקעות שקליות פוחתת, מה שמפחית את האטרקטיביות של המטבע המקומי בעיני משקיעים זרים.

עם זאת, שער הדולר - שהגיע לשפל של 30 שנה מול השקל, כששערו של המטבע האמריקאי צנח לאחרונה לרמה של פחות מ-3.07 שקלים. החל להתחזק בשבוע שעבר. ללא התערבות בנק ישראל, השקל נחלש וצינן את ההערכות שבנק ישראל יוריד את הריבית כבר השבוע.