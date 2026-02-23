מחקר בטכניון גילה איך שיר של פינק פלויד יכול לקדם טיפול באלצהיימר

זאת כנראה לא התקופה הכי מתאימה בישראל לחגוג את המוזיקה של רוג'ר ווטרס, ממבקריה החריפים, אבל לפעמים אין ברירה: מחקר שנעשה בטכניון ופורסם לפני כמה חודשים ב- Journal of Controlled Release מצא שהשיר Another brick in the wall, שכתב ווטרס ללהקת פינק פלויד, מעורר תאים במוח באופן שעשוי להפוך טיפול עתידי באלצהיימר לאפקטיבי יותר.

פרופ' אבי שרודר ופרופ' פטריסיה מורה־ריימונדו, מהפקולטה להנדסה כימית ע"ש וולפסון, הובילו את המחקר. הם ניגנו לנבדקים את הלהיט, שיצא בשנת 1979. הסרטון שליווה את השיר, שהראה תלמידי בית ספר נטחנים במטחנת בשר, ודאי שינה מוחות רבים ולא בטוח שלטובה. אולם מתברר שהבאסים הנמוכים והאיטיים הרעידו תאי מוח מסוימים - בעכברים ובבני אדם, באופן שמעיד על עוררות גבוהה יותר.

תרופות נקלטות טוב יותר

תאים במצב עוררות כזה יכולים לקלוט טוב יותר ננו־חלקיקים המכילים תרופות רצויות, שעד כה לא היה ברור איך מוליכים אותם באופן אפקטיבי למוח. בניסוי בעכברים, הראו החוקרים שהשמעת המוזיקה, ובאופן ספציפי השמעת השיר "עוד לבנה בחומה", הובילה לקליטה מוגברת של תרופות במעטפת של ננו־חלקיקים בתוך התאים שעוררו.

ניסיונות קודמים לעורר את התאים הללו ולאפשר להם לספוג תרופות, כללו בין היתר גירוי באמצעות גלי קול, אולם ייתכן שמוזיקה היא דרך עדינה יותר להגיע לאותה תוצאה.

בהודעה שהוציא הטכניון עם פרסום המחקר, הסביר פרופ' שרודר שמה שקרה לתאי המוח דומה לתחושה של אנשים הנמצאים במועדון עם מוזיקה חזקה, שהבאס מרעיד את גופם. "אפשר להתאים את תדירות גלי הקול כדי להפעיל אזורים מסוימים במוח יותר מאחרים, כדי למקד את פעילות התרופות דווקא באזורים הללו, לטיפול במחלות כמו פרקינסון ואלצהיימר", אמר.

המשימה הבאה של המחקר

למה דווקא פינק פלויד? בניסוי שערכו החוקרים, הם השוו את השיר של הלהקה, שיש בו תדרים נמוכים ואיטיים, לארבעה דפוסי קול אחרים (שאינם שירים מוכרים), בעוצמות, מהירויות ותדרים שונים. אם המחקר בתחום ימשיך וההתערבות הזאת תפותח באופן מסחרי, יבחנו החוקרים סוגי מוזיקה נוספים (אולי גם של זמרים חובבי ישראל, ככל שנותרו כאלה). הם יצטרכו גם לבחון אם ההשפעה הייחודית של המוזיקה הזאת על המוח היא מכאנית בלבד או גם רגשית.