ברון הסמים המבוקש ביותר במקסיקו נהרג בתחילת השבוע במהלך מבצע צבאי נועז שנועד לעצור אותו. נמסיו אוסגוארה סרוונטס, הידוע בכינויו "אל מנצ'ו", היה מנהיג קרטל הסמים המקסיקני חליסקו נואבה חנרסיון (CJNG). הוא וארבעה חברי כנופיה נוספים נהרגו במהלך עימות עם הצבא המקסיקני ביום ראשון. בנוסף, שלושה אנשי צבא נפצעו בעימות לפי משרד ההגנה המקסיקני.

בעקבות מותו של ברון הסמים, התפשטו פעולות נקמה ב־12 מדינות במקסיקו. אנשי הקרטל חסמו כבישים באמצעות כלי רכב בוערים, ולאורך יום ראשון התקבלו דיווחים על חמושים ברחובות חליסקו ואזורים נוספים - כולל גוודלחרה, אחת הערים המארחות של גביע העולם בכדורגל שיתקיים בקרוב.

מי הוא אותו אל מנצ'ו, למה ארצות הברית הציעה 15 מיליון דולר על מידע שיביא לתפיסתו - וכיצד מקסיקו מתמודדת עם גל האלימות שפרץ לאחר מותו?

נעצר, התגייס למשטרה - והפך לראש ארגון פשיעה

אל מנצ'ו, בן 59, ניהל ארגון פשיעה רחב היקף שהיה אחראי להברחת כמויות עצומות של קוקאין, מתאמפטמין ופנטניל לתוך ארצות הברית. הוא נולד בעיירה אגילייה שבמדינת מיצ'ואקאן השכנה, והיה מעורב בפעילות סחר בסמים מאז שנות ה־90.

בצעירותו היגר אל מנצ'ו לארצות הברית, שם הורשע בשנת 1994 בבית משפט פדרלי בצפון קליפורניה בקשירת קשר להפצת הרואין וריצה כמעט שלוש שנות מאסר. לאחר שחרורו חזר למקסיקו והצטרף למשטרה המקומית. לאחר מספר שנים חצה את הקווים ושב לעולם הפשע, ובאמצע שנות ה־2000 ייסד את קרטל CJNG.

בתחילה פעל אל מנצ'ו תחת קרטל הסמים הידוע סינלואה של חואקין "אל צ'אפו" גוזמן הכלוא היום, אך בהמשך נפרד ממנו והקים את CJNG, ושני הארגונים נלחמים מאז על שליטה בשטחי מקסיקו. בעיתונות העולמית נכתב כי הפיצול החל לאחר שאחד מאנשי הקרטל בגוודלחרה שפך בטעות כוס תה היביסקוס על יריב במהלך מפגש, אירוע לכאורה שולי שהוביל לשורת בגידות, קרבות ירי וטבחי נקמה.

בניגוד למנהיג סינלואה אל צ'אפו, שחיפש פרסום ואף נעזר בשחקן שון פן בניסיון להפוך את סיפורו לסרט הוליוודי, אל מנצ'ו העדיף להישאר בצללים, וקיימות מעט מאוד תמונות שלו.

בהשוואה לסינלואה, קרטל CJNG היה פחות מפורסם בזירה הבינלאומית. יחד עם זאת, במקסיקו הוא שם מוכר כמעט בכל בית - כאשר הוא נודע בעיקר בשל רמת האלימות הקיצונית שלו וארסנל הנשק בסגנון צבאי שברשותו.

מודעת ה''מבוקש'' של אל מנצ'ו / צילום: Reuters, State Department

הקרטל, שמרכזו במדינת חליסקו, נחשב לאחד האגרסיביים ביותר בתקיפותיו נגד הצבא, כולל נגד מסוקים, והיה חלוץ בשימוש ברחפנים לשיגור חומרי נפץ ובהטמנת מוקשים. ניסיון ללכוד את אל מנצ'ו בשנת 2015 הסתיים באסון כאשר חברי הקרטל הפילו מסוק צבאי באמצעות משגר רקטות.

בשנת 2020 ביצע הקרטל ניסיון התנקשות נועז בלב מקסיקו סיטי באמצעות רימונים ורובי סער נגד ראש משטרת הבירה דאז, שכיום משמש כשר הביטחון הפדרלי.

מאז 2017 הוגשו נגד אל מנצ'ו מספר כתבי אישום בבית המשפט הפדרלי בוושינגטון. כתב האישום המעודכן ביותר, שהוגש ב־5 באפריל 2022, האשים אותו בקשירת קשר להפצת חומרים מבוקרים, מתאמפטמין, קוקאין ופנטניל לצורך הברחה בלתי חוקית לארצות הברית, וכן בשימוש בנשק במסגרת עבירות סחר בסמים. בנוסף הוא הואשם בניהול ארגון פשיעה מתמשך.

הטיסות לחליסקו בוטלו: "הפכה לאזור מלחמה"

גל האלימות בעקבות מותו של ברון הסמים הביא את מושל חליסקו, פבלו למוס נבארו, להכריז על קוד אדום במדינה - שבה הוקמו כ־65 מחסומי דרכים בשל המהומות. במסגרת הקוד האדום, הושעתה התחבורה הציבורית ובוטלו אירועים המוניים ולימודים פרונטליים. תיירים ששוחחו עם סוכנות הידיעות רויטרס תיארו את עיר הנופש פוארטו ויארטה כ"אזור מלחמה", וסרטונים שהופצו ברשתות החברתיות הראו עשן מתנשא מעל העיר.

מספר חברות תעופה ביטלו טיסות לחליסקו, בהן אייר קנדה, יונייטד איירליינס ואמריקן איירליינס.

ארצות הברית הזהירה את אזרחיה להישאר במקומות מוגנים בחמש מדינות: חליסקו, טאמאוליפס, אזורים במיצ'ואקאן, גררו ונואבו לאון. ממשלת בריטניה מסרה ל־BBC כי דווח על "אירועי ביטחון חמורים" בחליסקו, והמליצה למבקרים "לנקוט זהירות קיצונית" ולפעול לפי הנחיות הרשויות המקומיות.

הקבינט מסר כי 25 בני אדם נעצרו, 11 בחשד להשתתפות במעשי האלימות ו־14 נוספים בחשד לביזה ושוד. בנוסף, חנויות הוצתו וכ־20 סניפי בנקים הותקפו במהלך המהומות, הוסיף דובר הקבינט.

ארה"ב סיפקה מידע והציעה פרס על ראשו

לפי הדיווחים, ארצות הברית סיפקה למקסיקו מידע מודיעיני שסייע למבצע ללכידת אל מנצ'ו. דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט אמרה לאחר הפרסום על מותו כי אל מנצ'ו היה "יעד מרכזי של ממשלות מקסיקו וארצות הברית כאחד, ואחד מסוחרי הפנטניל המרכזיים".

מנהל אכיפת הסמים האמריקאי (DEA) רואה בקרטל ארגון בעל עוצמה. הוא נחשב לאחד מספקי הקוקאין המרכזיים לשוק האמריקאי, ומרוויח מיליארדים מייצור פנטניל ומתאמפטמינים. בשנת 2019 העריך המנהל כי CJNG היה אחראי לפחות לשליש מכלל הסמים הנכנסים לארה"ב מהאוויר ומהים.

עדות לאיומו בעיניי ארה"ב היא שמחלקת המדינה האמריקאית הציעה פרס של 15 מיליון דולר עבור מידע שיוביל ללכידתו. בנוסף, בפברואר בשנה שעברה חתם הנשיא טראמפ על צו נשיאותי המגדיר את CJNG ושבעה קרטלים אחרים כארגוני טרור זרים.

סידר הפלת מסוק צבאי כדי לחמוק ממעצר

חיסולו של אל מנצ'ו נחשב לדרמטי במיוחד, בין היתר בשל היותו ידוע בדרכיו הרבות להתחמק מתפיסה. במשך שנים רבות הוא שיחד שוטרים כדי שיעלימו עין מפשעיו, ואף חיפש הגנה מצד פוליטיקאים מקומיים.

ב־2015, כאשר כוחות צבא מקסיקו סגרו עליו, אחד מאנשיו אף הפיל מסוק צבאי שהשתתף במבצע בעזרת טיל, כדי לאפשר לו זמן להמלט.

"CJNG הוא אחד מנותני השוחד, ומממני הקמפיינים הגדולים בפוליטיקה במקסיקו", צוטט בתקשורת אדגר בוסקגליה, חוקר פשע מאורגן מאוניברסיטת קולומביה. לדבריו, אל מנצ'ו זכה בתמיכה ציבורית רחבה במקסיקו. כדוגמה לכך הוא הראה סרטון מ־2020, בו, בזמן שהתחוללה מגפת הקורונה, חילקו אנשי הקרטל חבילות מזון לאנשים כדי להתמודד עם המכה הכלכלית בעקבות סגרי הקורונה. "בהשוואה לממשל", אמר, "הקרטל היה האופציה הפחות גרועה".