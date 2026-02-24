מגמה מעורבת באסיה, בעקבות מכסי טראמפ והירידות בוול סטריט

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

9:25

אסיה

באסיה, המסחר מתנהל הבוקר במגמה מעורבת, בעוד המשקיעים שוקלים את השפעות מכסי טראמפ החדשים ואת זעזועי ה-AI שפוקדים את מניות התוכנה. בורסת הונג קונג יורדת בכ-1.8%, הניקיי התרומם בכ-0.8%, בורסת שנגחאי הוסיפה לערכה כ-0.9% והקוספי טיפס בכ-2.1%.

וול סטריט

וול סטריט פתחה את השבוע בירידות שערים, בעקבות הודעתו של הנשיא טראמפ על העלאת המכסים הגלובליים מ-10% ל-15%, לאחר שבית המשפט העליון בארה"ב פסל חלק גדול ממדיניות המכסים שלו. מדד הנאסד"ק ירד בכ-1.1%, ה-S&P 500 נחלש בכ-1% והדאו ג'ונס איבד מערכו כ-1.7%.

להודעתו של טראמפ התווספה התבטאות נוספת שלו מאתמול, לפיה מכסים גבוהים יותר יוטלו על מדינות שמתכננות "לשחק משחקים", בעקבות ההחלטה של בית המשפט העליון לגבי המכסים שלו. בפוסט שפרסם ברשת החברתית שלו, Truth Social, ציין טראמפ כי "כל מדינה שתרצה 'לשחק משחקים' עם החלטת בית המשפט העליון המגוחכת, במיוחד אלו ש'עשקו' את ארה"ב במשך שנים, ואפילו עשורים, תיתקל במכס גבוה בהרבה, וגרוע מזה שהסכימו לו רק לאחרונה".

הסמכות בה השתמש הנשיא טראמפ להטיל את המכסים החדשים מאפשרת לו לעשות זאת לתקופה של עד 150 יום, עד שנדרש אישור של הקונגרס האמריקאי. מייקל לנדסברג, מנהל השקעות ראשי ב-Landsberg Bennett Private Wealth Management, אמר ל-CNBC כי "השאלה הגדולה עבור הכלכלה היא מה קורה אחרי חלון הזמן הזה, ואם מדיניות המכסים תיאשר בנתיב הנוכחי, אנחנו עשויים מאוד לחזור לבית המשפט העליון מאוחר יותר השנה. דינמיקת ה-push-and-pull בסוגיית המכסים ככל הנראה תהווה הסחת דעת עבור השווקים לאורך המשך השנה, אם כי עם פחות תנודתיות מאשר זו שנראתה בזעזוע הראשוני באפריל האחרון".

במקביל לאי־הוודאות המחודשת שייצרה הודעתו של טראמפ סביב סוגיית המכסים, מניות התוכנה והסייבר המשיכו לספוג זעזועים, על רקע הפיתוחים האחרונים שהשיקה חברת ה-AI אנתרופיק, שנתפסים בשווקים ככאלו שמאיימים על המודלים העסקיים של החברות בתחום. קרן הסל iShares Expanded Tech-Software Sector, אשר עוקבת אחר המניות הכלולות בענפים הללו, ירדה אתמול במעל 5% לשפל של יותר משנתיים - מאז ינואר 2024.

בתחום הסייבר, ירידות בולטות נרשמו במניות פאלו אלטו נטוורקס , קראוד סטרייק , קלאוד פלייר וזיסקיילר . בתחום התוכנה הרחב יותר, ירידות בולטות נרשמו במניות כמו אפלווינג , סיילספורס , אורקל , סרוויס נאו ועוד. חברת התוכנה IBM נפגעה במיוחד וצללה במעל 13%. ב-CNBC דווח כי הירידה באה לאחר שאנתרופיק הציגה שימוש חדש למוצר שלה, קלוד קוד: אוטומציה של עבודת החקר והניתוח המהווה את עיקר המורכבות בתהליכי מודרניזציה של שפת COBOL - שפת תכנות אשר נמצאת בליבה העסקית של IBM. גם שמות מרכזיים בתחומי השבבים וה-AI, ביניהם אמזון , מיקרון , פלנטיר ו-AMD בלטו בירידות.

גם ענף הפיננסים ספג לחצים משמעותיים אתמול, על רקע טלטלת ה-AI, והיה החלש ביותר בקרב הסקטורים של ה-S&P 500. מניות של בנקים גדולים כמו גולדמן זאקס , ג'י. פי מורגן ובנק אוף אמריקה סיימו את היום בירידות, לצד בנקים נוספים.

לצד זאת, ממשיכה לבלוט מגמת הרוטציה בוול סטריט - המעבר מסקטורים יקרים של השוק לאזורים זולים יותר. בעוד שמניות התוכנה והסייבר ספגו לחצים, אזורים דפנסיביים יותר של השוק רשמו עליות. הסקטור המוביל במדד ה-S&P 500 אתמול היה מוצרי הצריכה הבסיסיים (Consumer Staples), שטיפס בכ-1.5%. גם סקטורי ביטוחי הבריאות, האנרגיה, התשתיות והנדל"ן סיימו את היום בעליות.

ענקית הפארמה נובו נורדיסק ריכזה עניין וצללה במעל 15%, לאחר שהודיעה כי בניסוי השוואתי שערכה למוצר CagriSema, זריקה חדשה להרזיה, מול המתחרה הנחשבת היעילה ביותר בשוק, מונג'ארו (טריזפטייד) של אלי לילי, לא הצליחה התרופה של נובו לנצח או אפילו להשתוות למתחרה. המשתמשים בקגריסמה ירדו 20.2% בממוצע במשקל, תוצאה לא רעה בכלל - אבל המטופלים בתרופה של אלי לילי ירדו 23.6% בממוצע, כל זאת לאחר 84 שבועות טיפול. ההבדל בין התוצאות נחשב מובהק סטטיסטית.

אי־הוודאות הגאו־פוליטית ניכרה בהשפעותיה גם בשוקי הסחורות והמטבעות. מחירי הזהב והכסף טיפסו והביטקוין ירד לרמה של כ-64 אלף דולר. במקביל, תשואות האג"ח הממשלתיות האמריקאיות רשמו ירידות ניכרות (ראו הרחבה מטה).

שוקי האג"ח

במקביל לירידות שנרשמו בשוק המניות האמריקאי, על רקע המכסים החדשים של הנשיא טראמפ, בשוק החוב נרשמה עלייה ניכרת בביקושים. תשואת האג"ח הממשלתיות לעשר שנים ירדה בכ-6 נקודות בסיס לרמה של 4.03%, בעוד התשואה לשנתיים ירדה בכ-4 נקודות בסיס לרמה של 3.44%.

סטיבן טאקרווד, מנהל ההשקעות הראשי של Modern Wealth Management, אמר ל-CNBC כי "לפעמים השוק פשוט מחפש תירוץ למכור קצת. מה שמעודד אותנו זו התגובה של הדולר ושל האג"ח לעשר שנים, שמתנהגים בצורה מאוד טובה - מה שהיה מאוד שונה בעת ההכרזה המקורית על המכסים באפריל האחרון". נזכיר כי בעקבות ההכרזה של טראמפ באפריל, נרשם גל עצום של מכירות בשוק החוב האמריקאי ותשואת האג"ח לעשר שנים טיפסה מרמה של 3.9% ל-4.5% בתוך ימים ספורים - בניגוד לעלייה בביקושים לאג"ח המאפיינת תקופות של משברים בשוק המניות.

שוקי הסחורות והמטבעות

השקל מתחזק קלות הבוקר מול הדולר, כאשר שער הדולר-שקל נע בשעה זו סביב 3.12 שקלים. במקביל, מדד הדולר (DXY), אשר אומד את כוחו מול סל של מטבעות נבחרים בעולם, עולה קלות בכ-0.1%.

בשוק הסחורות, מחירי הכסף והזהב טיפסו אתמול. הזהב עלה ביותר מ-2% ומחירו נע סביב 5,200 דולר לאונקיה, בעוד הכסף הוסיף לערכו יותר מ-6% ומחירו נע סביב 87 דולר לאונקיה. הבוקר, מחיר הזהב יורד לכ-5,180 דולר לאונקיה, בעוד הכסף עולה בכ-2% למחיר של כ-88 דולר לאונקיה.

לאחר שירדו קלות אתמול, מחירי הנפט רושמים הבוקר עליות של כ-0.5%. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד על כ-66.7 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-71.5 דולר.

בשוק הקריפטו, הביטקוין ממשיך במומנטום השלילי שלו ונסחר הבוקר מתחת לרף ה-63 אלף דולר. מוקדם יותר החודש, על רקע גל הירידות הראשון שנוצר בשווקים בעקבות טלטלת ה-AI, הביטקוין ירד לרמה של כ-62 אלף דולר.